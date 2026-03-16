Gudi Padwa 2026 : गुढीला कोणत्या रंगाची साडी नेसवू नये? यंदा होणार घाई, कारण शुभ मुहूर्ताची वेळ आहे कमी

Gudi Padwa 2026 : हिंदू धर्मात चैत्र शुद्ध प्रतिपदा हा मराठी नवं वर्ष म्हणून साजरा करण्यात येतो. यादिवशी महाराष्ट्रात गुढी उभारण्याची परंपरा आहे.  

नेहा चौधरी | Updated: Mar 16, 2026, 05:35 PM IST
Gudi Padwa 2026 : इंग्रजी कँलेडरप्रमाणे नवीन वर्षाची सुरुवात 1 जानेवारीपासून होते. पण मराठी पंचांगानुसार मराठी नवं वर्षाची सुरुवात चैत्र महिन्यापासून होते. त्यामुळे चैत्र प्रतिपदेला महाराष्ट्रात मोठा उत्सव साजरा करण्यात येतो. मराठी नवं वर्षाचं प्रतीक म्हणून घरोघरी गुढी उभारण्याची परंपरा आहे. उत्साह आणि समृद्धीची गुढी नव वर्षांत आनंद घेऊन येतो. महाराष्ट्रात या सणाला गुढीपाडवा या नावाने ओळखला जातो.  ही गुढी उभारण्यामागे अनेक परंपरा आहेत. गुढीपाडव्याला विजयाचे प्रतिक म्हणून घरोघरी उंच गुढी उभारण्याची प्रथा आहे. या गुढीला साडी नेसवली जाते. शास्त्रानुसार ती साडी कशी असावी आणि कोणत्या रंगाची साडी नेसवणे शुभ असतं तर कोणत्या रंगाची साडी नेसवू नये जाणून घ्या. 

गुढीपाडवा 19 की 20 मार्च, कोणत्या दिवशी?

ज्योतिषशास्त्र तज्ज्ञ आनंद पिंपळकर सांगतात की,  19 मार्चला उदय तिथीला अमावस्या असल्याने गुढी उभारायची की नाही असा संभ्रम लोकांमध्ये आहे. खरं तर मराठी पंचांगानुसार अमावस्या तिथी ही बुधवारी 18 मार्चला सकाळी 8.26 वाजता सुरु होणार आहे, तर गुरुवारी 19 मार्चला सकाळी 6.53 वाजेपर्यंत असेल. अशा स्थितीत गुढीपाडव्याचा सण 19 मार्चला सकाळी 6.53 वाजेनंतर तुम्ही साजरी करु शकतात. 

 

यंदा होणार घाई, कारण शुभ मुहूर्ताची वेळ आहे कमी!

धर्मशास्त्रात प्रत्येक कार्य हे शुभ मुहूर्तावर करावं असं सांगण्यात आलंय. पूजा, शुभ कार्य, विवाह, नवीन कामाची सुरुवात असो किंवा खरेदी शुभ मुहूर्तावर केल्यास त्याचे शुभ परिणाम लोकांना मिळतात. त्यामुळे कुठलंही शुभ कार्य करताना शुभ मुहूर्त पाहिला जातो. खरंतर गुढी उभारण्यासाठी असा कुठलाही मुहूर्त पाहिला जात नाही, असं ज्योतिषशास्त्र तज्ज्ञ म्हणतात. गुढी ही सूर्य उदयानंतर लवकर कोवळ्या ऊनात उभारावी. पण यंदा गुढीपाडव्याला अमावस्या असल्याने आणि यादिवशीचे शुभ मुहूर्त काय आहे, जाणून घ्या. कारण नाहीतर तुमची घाई होईल. 

 

ज्योतिषशास्त्र तज्ज्ञ सांगतात की, गुढी उभारण्यासाठी शुभ मुहूर्त हा 19 मार्चला सकाळी  6.54 वाजेपासून ते सकाळी 8 वाजेपर्यंत राहणार आहे. त्यामुळे आदल्या दिवशीच गुढीची संपूर्ण तयारी करुन ठेवा. 

गुढीला कोणत्या रंगाची साडी नेसवू नये?

या गुढीसाठी लागणारी साडी ही नवी कोरी आणि न वापरलेली असावी असं शास्त्रात सांगण्यात आलंय. तज्ज्ञ सांगतात आपल्याला ओटीत आणि गिफ्ट दिलेली साडी जरी ती नवी कोरी असली तरीही ती गुढीला नेसू नये. आता गुढीला कोणत्या रंगाची साडी नेसवणे शुभ मानले जाते तर; लाल, केशरी, हिरवी आणि पिवळ्या रंगाची साडी नेसवणे शुभ मानली जाते. पण गुढीला पांढऱ्या किंवा काळ्या रंगाची साडी चुकूनही नेसवू नका.

(Disclaimer - या ठिकाणी दिलेली माहिती ज्योतिष शास्त्रावर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या.)

नेहा चौधरी या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर (वरिष्ठ उपसंपादक) पदावर कार्यरत आहे. त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 20 वर्षांचा अनुभव आहे. इलेक्ट्रॉनिक आणि ऑनलाइन मीडियामध्ये प्रदीर्घ अनुभव आहे. त्यांनी पत्रकाराची सुरुवात रिपोर्टर म्हणून देशोन्नती वृत्तपत्रातून केली. राजकारणापासून मनोरंजनापर्यंत बातम्यांचा आढावा त्यांनी घेतला. 2006 मधील मुंबई लोकल ट्रेन बॉम्बस्फोट हल्ला,  26/11 मुंबई हल्ला, प्रमोद महाजन हत्या अशा अनेक घटनांचे कव्हरेज त्यांनी केलं आहे. त्यानंतर ई टीव्ही मराठीमध्येही रिपोर्टर म्हणून काम केलं. त्यानंतर मी मराठी, साम मराठी, जय महाराष्ट्र, न्यूज 18 लोकमतमध्ये अनेक वर्ष त्यांनी आऊटपूटमध्ये रनडाउन प्रोड्यूसर म्हणून काम केलं. आता त्या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये कार्यरत आहेत. इथे त्या राजकारण, गुन्हेगारीपासून मनोरंजनापर्यंत ग्रामीण भागातील बातम्यांमध्ये आपलं योगदान देतात. त्यासोबत सोशल मीडियावरील व्हायरल आणि ट्रेंडिंगवरही त्या लिखाण करतात. तर आरोग्य, लाइफस्टाइल या बातम्यांमध्ये विशेष रुची आहे. तर गेल्या 2 वर्षांपासून त्यांनी ज्योतिष आणि धर्म यावर काम करत आहेत. त्यांनी हस्तरेषाशास्त्र, वास्तु आणि फेंगशुईसह वैदिक ज्योतिष, अंकशास्त्र आणि टॅरोचाही पुस्तकाच वाचन आणि तज्ज्ञांनी बोलून लोकांना माहितीपूर्ण बातम्या देतात. सण, उत्सवाचे धार्मिक आणि वैज्ञानिक महत्त्व याची त्या त्यांचा बातम्यांमधून समतोल राखतात. त्यांच्या मोकळ्या वेळेत त्यांना धार्मिक ग्रंथांच वाचन तसंच प्रवास, संगीताची आवड आहे. 

