Gudi Padwa 2026 : गुढीला कोणत्या रंगाची साडी नेसवू नये? यंदा होणार घाई, कारण शुभ मुहूर्ताची वेळ आहे कमी

Gudi Padwa 2026 : इंग्रजी कँलेडरप्रमाणे नवीन वर्षाची सुरुवात 1 जानेवारीपासून होते. पण मराठी पंचांगानुसार मराठी नवं वर्षाची सुरुवात चैत्र महिन्यापासून होते. त्यामुळे चैत्र प्रतिपदेला महाराष्ट्रात मोठा उत्सव साजरा करण्यात येतो. मराठी नवं वर्षाचं प्रतीक म्हणून घरोघरी गुढी उभारण्याची परंपरा आहे. उत्साह आणि समृद्धीची गुढी नव वर्षांत आनंद घेऊन येतो. महाराष्ट्रात या सणाला गुढीपाडवा या नावाने ओळखला जातो. ही गुढी उभारण्यामागे अनेक परंपरा आहेत. गुढीपाडव्याला विजयाचे प्रतिक म्हणून घरोघरी उंच गुढी उभारण्याची प्रथा आहे. या गुढीला साडी नेसवली जाते. शास्त्रानुसार ती साडी कशी असावी आणि कोणत्या रंगाची साडी नेसवणे शुभ असतं तर कोणत्या रंगाची साडी नेसवू नये जाणून घ्या.
ज्योतिषशास्त्र तज्ज्ञ आनंद पिंपळकर सांगतात की, 19 मार्चला उदय तिथीला अमावस्या असल्याने गुढी उभारायची की नाही असा संभ्रम लोकांमध्ये आहे. खरं तर मराठी पंचांगानुसार अमावस्या तिथी ही बुधवारी 18 मार्चला सकाळी 8.26 वाजता सुरु होणार आहे, तर गुरुवारी 19 मार्चला सकाळी 6.53 वाजेपर्यंत असेल. अशा स्थितीत गुढीपाडव्याचा सण 19 मार्चला सकाळी 6.53 वाजेनंतर तुम्ही साजरी करु शकतात.
धर्मशास्त्रात प्रत्येक कार्य हे शुभ मुहूर्तावर करावं असं सांगण्यात आलंय. पूजा, शुभ कार्य, विवाह, नवीन कामाची सुरुवात असो किंवा खरेदी शुभ मुहूर्तावर केल्यास त्याचे शुभ परिणाम लोकांना मिळतात. त्यामुळे कुठलंही शुभ कार्य करताना शुभ मुहूर्त पाहिला जातो. खरंतर गुढी उभारण्यासाठी असा कुठलाही मुहूर्त पाहिला जात नाही, असं ज्योतिषशास्त्र तज्ज्ञ म्हणतात. गुढी ही सूर्य उदयानंतर लवकर कोवळ्या ऊनात उभारावी. पण यंदा गुढीपाडव्याला अमावस्या असल्याने आणि यादिवशीचे शुभ मुहूर्त काय आहे, जाणून घ्या. कारण नाहीतर तुमची घाई होईल.
ज्योतिषशास्त्र तज्ज्ञ सांगतात की, गुढी उभारण्यासाठी शुभ मुहूर्त हा 19 मार्चला सकाळी 6.54 वाजेपासून ते सकाळी 8 वाजेपर्यंत राहणार आहे. त्यामुळे आदल्या दिवशीच गुढीची संपूर्ण तयारी करुन ठेवा.
या गुढीसाठी लागणारी साडी ही नवी कोरी आणि न वापरलेली असावी असं शास्त्रात सांगण्यात आलंय. तज्ज्ञ सांगतात आपल्याला ओटीत आणि गिफ्ट दिलेली साडी जरी ती नवी कोरी असली तरीही ती गुढीला नेसू नये. आता गुढीला कोणत्या रंगाची साडी नेसवणे शुभ मानले जाते तर; लाल, केशरी, हिरवी आणि पिवळ्या रंगाची साडी नेसवणे शुभ मानली जाते. पण गुढीला पांढऱ्या किंवा काळ्या रंगाची साडी चुकूनही नेसवू नका.
(Disclaimer - या ठिकाणी दिलेली माहिती ज्योतिष शास्त्रावर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या.)