Guru Margi 2026 : मिथुन राशीत गुरु मार्गी! मकर राशीसह 'या' 4 राशींच्या लोकांनी 13 डिसेंबरपर्यंत बाळगावी सावधगिरी

Guru Margi 2026 : ज्योतिषशास्त्रानुसार मार्च महिन्यात गुरु ग्रह हा मिथुन राशीत मार्गी झाला आहे. गुरुच्या या स्थितीमुळे 5 राशींच्या लोकांसाठी धोक्याची घंटा आहे. ज्योतिषने सांगितलंय या पाच राशींच्या लोकांनी 13 डिसेंबरपर्यंत सावध राहण्याचा इशारा दिला आहे. 

नेहा चौधरी | Updated: Mar 18, 2026, 08:21 PM IST
Guru Margi 2026 : ज्योतिषशास्त्रानुसार प्रत्येक महिन्यात कुठला ना कुठला ग्रह आपली स्थिती बदलत असतो. ज्योतिषशास्त्र तज्ज्ञ आनंद पिंपळकर यांनी सांगितलं की, गुरु ग्रह मिथुन राशीत मार्गी झाला आहे. गुरु मिथुन राशीत तब्बल 9 महिने राहणार आहे. वैदिक ज्योतिषशास्त्रानुसार शिक्षक, संतती, संपत्ती, विवाह आणि भाग्य कारक 13 डिसेंबरपर्यंत पाच राशींच्या लोकांना अडचणी येणार आहे. 

मकर राशीसह 'या' 4 राशींच्या लोकांनी 13 डिसेंबरपर्यंत बाळगावी सावधगिरी 

मिथुन रास 

गुरु तुमच्या राशीच्या लग्न स्थानात म्हणजे पहिल्या घरात मार्गी झाला आहे. तुम्हाला खूप सावध राहावं लागणार आहे. तुमच्या आयुष्यात गुंतागुंतीची परिस्थिती निर्माण होणार आहे. बऱ्याच वेळा तुम्हाला धावपळ करावी लागण्याची शक्यता आहे. सध्या चालू असलेल्या कामात अचानक अडथळे येणार आहे. एवढंच नाही विश्वासू व्यक्तीसोबत मतभेदाचे संकेत आहेत. तुम्ही 13 डिसेंबरपर्यंत कोणतीही नवीन गुंतवणूक करु नका. मालमत्तेशी संबंधित कागदपत्रांवर सही करणे किंवा कायदेशीर बाबींमध्ये घाई करु नका. सखोल चौकशी न करता घेतलेले निर्णय नंतर तुमच्यासाठी अडचणीत पाडतील. 

 

कर्क रास 

गुरु तुमच्या राशीपासून बाराव्या घरात मार्गी झाला आहे. त्यामुळे कोणतेही आर्थिक व्यवहार टाळा.  त्यासोबतच वादावादीपासून दूर राहा. नोकरी करणाऱ्यांनी या काळात विशेष सावधगिरी बाळगणे गरजेचे असणार आहे. वरिष्ठांशी आणि सहकाऱ्यांशी चांगला संवाद साधा, नाहीतर अडचणीत येऊ शकता. त्यासोबतच आपल्या कामावर लक्ष द्या. एखादे काम लवकर पूर्ण करण्यासाठी शॉर्टकट घेऊ नका. या काळात संयम आणि समजूतदारपणा ही तुमची सर्वात मोठी शक्ती राहणार आहे. संभाव्य नुकसान कमी करण्यासाठी, कोणताही मोठा निर्णय घेण्यापूर्वी काळजीपूर्वक घ्या.

वृश्चिक रास 

गुरु तुमच्या राशीपासून आठव्या घरात मार्गी झाला आहे. ज्यामुळे डिसेंबरपर्यंत तुमच्या आयुष्यात काही समस्या येणार आहेत. ज्योतिषशास्त्रानुसार, आठवे घर चढ-उतार, रहस्ये, अचानक घडणाऱ्या घटना आणि अनपेक्षित परिस्थितीचं असतं. या काळात कोणतीही गुंतवणूक करु नका. एवढंच नाही तर कोणालाही अशी आश्वासने देऊ नका जी तुम्ही पूर्ण करण्यात तुम्ही अपयशी ठरणार आहात. 13 डिसेंबरपासून पुढे, वृश्चिक राशीच्या लोकांसाठी हा आर्थिकदृष्ट्या जोखीममुक्त काळ असणार आहे. शेअर बाजार, सट्टेबाजी किंवा कोणत्याही उच्च-जोखमीच्या गुंतवणुकीपासून दूर राहणे शहाणपणाचे ठरणार आहे. झटपट नफ्याच्या लोभात घेतलेले निर्णय तोट्यास कारणीभूत ठरणार आहे. तर कुटुंबात मतभेद होण्याची शक्यता आहे.

मकर रास

गुरु तुमच्या राशीपासून सहाव्या घरात मार्गी झाला आहे. त्यामुळे व्यावसायिक आणि उद्योजकांनी सावधगिरी बाळगणे अतिशय महत्त्वपूर्ण असणार आहे. वाहन चालवताना अधिक काळजी घ्यावी लागणार आहे. रागाच्या भरात किंवा बेदरकारपणे वाहन चालण्याचा धोका घेऊ नका. मानसिक शांती टिकवण्यासाठी, अनावश्यक वाद टाळणे हिताचे ठरणार आहे. लहानसहान गोष्टींकडे दुर्लक्ष करा. येत्या काळात काही परिस्थिती अचानक बदलणार आहे. त्यामुळे सतर्क राहणे अत्यंत महत्त्वाचे असणार आहे. 13 डिसेंबरपर्यंत, या लोकांनी लपलेल्या शत्रूंपासून सावध राहा. 

(Disclaimer - या ठिकाणी दिलेली माहिती ज्योतिष शास्त्रावर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या.)

Neha Choudhary

नेहा चौधरी या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर (वरिष्ठ उपसंपादक) पदावर कार्यरत आहे. त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 20 वर्षांचा अनुभव आहे. इलेक्ट्रॉनिक आणि ऑनलाइन मीडियामध्ये प्रदीर्घ अनुभव आहे. त्यांनी पत्रकाराची सुरुवात रिपोर्टर म्हणून देशोन्नती वृत्तपत्रातून केली. राजकारणापासून मनोरंजनापर्यंत बातम्यांचा आढावा त्यांनी घेतला. 2006 मधील मुंबई लोकल ट्रेन बॉम्बस्फोट हल्ला,  26/11 मुंबई हल्ला, प्रमोद महाजन हत्या अशा अनेक घटनांचे कव्हरेज त्यांनी केलं आहे. त्यानंतर ई टीव्ही मराठीमध्येही रिपोर्टर म्हणून काम केलं. त्यानंतर मी मराठी, साम मराठी, जय महाराष्ट्र, न्यूज 18 लोकमतमध्ये अनेक वर्ष त्यांनी आऊटपूटमध्ये रनडाउन प्रोड्यूसर म्हणून काम केलं. आता त्या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये कार्यरत आहेत. इथे त्या राजकारण, गुन्हेगारीपासून मनोरंजनापर्यंत ग्रामीण भागातील बातम्यांमध्ये आपलं योगदान देतात. त्यासोबत सोशल मीडियावरील व्हायरल आणि ट्रेंडिंगवरही त्या लिखाण करतात. तर आरोग्य, लाइफस्टाइल या बातम्यांमध्ये विशेष रुची आहे. तर गेल्या 2 वर्षांपासून त्यांनी ज्योतिष आणि धर्म यावर काम करत आहेत. त्यांनी हस्तरेषाशास्त्र, वास्तु आणि फेंगशुईसह वैदिक ज्योतिष, अंकशास्त्र आणि टॅरोचाही पुस्तकाच वाचन आणि तज्ज्ञांनी बोलून लोकांना माहितीपूर्ण बातम्या देतात. सण, उत्सवाचे धार्मिक आणि वैज्ञानिक महत्त्व याची त्या त्यांचा बातम्यांमधून समतोल राखतात. त्यांच्या मोकळ्या वेळेत त्यांना धार्मिक ग्रंथांच वाचन तसंच प्रवास, संगीताची आवड आहे. 

