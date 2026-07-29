/Guru Purnima 2026 : 56 वर्षांनंतर गुरू पौर्णिमाला दुर्मिळ राजयोग, 6 राशीच्या लोकांच्या आयुष्यात अचानक धनलाभ, करिअर आणि व्यवसायात नवीन संधी

Guru Purnima 2026 : हिंदू पंचांगानुसार आषाढ महिन्यातील पौर्णिमेला आषाढ पौर्णिमा म्हटलं जातं. या पौर्णिमेला गुरूपौर्णिमा साजरी करण्यात येते. हा सण गुरुप्रती कृतज्ञता व्यक्त करण्याचा आणि त्यांचं आशीर्वाद मिळण्याचा दिवस मानला जातो. महर्षी वेद व्यास यांचा जन्म म्हणून हा सण साजरा करण्यात येतो. आज गुरु पौर्णिमेला तब्बल 56 वर्षांनंतर दु्र्मिळ असा राजयोग जुळून आला आहे. या ग्रहांच्या स्थितीमुळे सहा राशीच्या आयुष्यात आजपासून सकारात्मक बदल घडणार आहेत.
गुरु पौर्णिमा ही या व्यक्तीच्या करिअर किंवा व्यवसायात सुवर्ण संधी आणणार आहे. अडकलेली कामं मार्गी लागणार आहे. एवढंच नाही तर आतापर्यंत केलेल्या मेहनतीचा मोबदला मिळणार आहे. तर कामाच्या ठिकाणी तुमच्या नेतृत्व कौशल्याचे वाह वाह होणार आहे.
गुरु पौर्णिमा या राशीच्या लोकांसाठी आर्थिक भरभराटी घेऊन आला आहे. तर व्यवसायांच्या कामासाठी हा एक उत्तम काळ राहणार आहे. नवीन गुंतवणुकीसाठी हा काळ अतिशय उत्तम असणार आहे. तुम्हाला चांगला नफा मिळणार आहे.
गुरुपौर्णिमा तुमच्यासाठी आदर आणि प्रतिष्ठा घेऊन येणार आहे. नोकरदार लोकांसाठी पदोन्नती किंवा नवीन मोठी जबाबदारी मिळण्याचे शुभ संकेत आहेत. तर स्पर्धा परीक्षाची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी हा काळ शुभ असणार आहे.
गुरुपौर्णिमा या व्यक्तींसाठी लकी ठरणरा आहे. तुमचा आत्मविश्वास आणि धैर्यात वाढणार आहे. गुरू आणि सूर्याच्या विशेष प्रभावामुळे तुमच्या ज्ञानातही भर पडणार आहे. समाजात तुमच्या कामाचे कौतुक होणार आहे. तुमचे वैवाहिक जीवन सुसंवादी राहणार आहे.
गुरु पौर्णिमपासून तुम्हाला अनपेक्षित आर्थिक लाभ होणार आहे. जुन्या गुंतवणुकीतूनही चांगला परतावा मिळणार आहे. मनःशांती आणि कौटुंबिक पाठिंब्यामुळे तुमची सर्व कामे सहजपणे पूर्ण होणार आहे.
गुरुपौर्णिमेच्या दिवशी घडून आलेला हा दुर्मिळ राजयोग सुखसोयी आणि ऐश्वर्यात भरभराटी घेऊन आला आहे. कुठे फसलेले पैसे परत मिळणार आहे. आई-वडिलांच्या आणि वडीलधाऱ्यांच्या आशीर्वादाने, तुमचे थांबलेले काम हळूहळू मार्गी लागणार आहे.
(Disclaimer - या ठिकाणी दिलेली माहिती ज्योतिष शास्त्रावर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या.)