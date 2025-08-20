Gurupushyamrut Yoga 2025 : 21 ऑगस्टला गुरुपुष्यामृत योग! सोने खरेदीसाठी शुभ मुहूर्त काय? 'या' राशींसाठी ठरणार सुर्वणयोग

Gurupushyamrut Yoga 2025 : ज्योतिषशास्त्रानुसार पुष्य नक्षत्र (Pushya Nakshtra) हे एक अतिशय शुभ नक्षत्र मानलं जातं आणि जेव्हा पुष्य नक्षत्र गुरुवारी आल्यास त्याला गुरुपुष्यामृत योग असं म्हटलं जातं. पुष्य नक्षत्रास नक्षत्रांचा राजा मानले गेले आहे. या नक्षत्रात धनाची देवी लक्ष्मीमाता प्रकट होते अशी मान्यता आहे. 21 ऑगस्ट गुरुवारी सकाळी 6.23 वाजेपासून ते 22 ऑगस्टला उत्तर रात्री 00.08 वाजेपर्यंत गुरुपुष्यामृत योग असणार आहे. यादिवशी सोनं खरेदी तुम्ही दिवसभर करु शकता. ( Gurupushyamrut Yoga on August 21 What is the auspicious time to buy gold these zodiac signs lucky)
गुरुपुष्यामृत योगामध्ये केलेल्या कामामुळे धन, समृद्धी आणि आर्थिक लाभ मिळतात, असे मानले जाते.
नवीन व्यवसाय, गुंतवणूक, खरेदी आणि महत्त्वाच्या कामांचा शुभारंभ करण्यासाठी शुभ दिवस मानला जातो.
नवीन वस्तू, जमीन, घर, वाहन, सोन्याचे दागिने इत्यादी गोष्टी खरेदी करणे शुभ मानले जाते.
पूजा, जप, तप आणि दानधर्म केल्यास आध्यात्मिक लाभ मिळतात.
गुरुपुष्यामृत योगामध्ये गृहप्रवेश आणि अन्य शुभ कार्ये करणं देखील शुभ मानले जाते.
नकारात्मक वागणे आणि कार्य टाळा.
मांस तसेच मद्य सेवन करणं टाळा.
वादविवाद करणं टाळावे.
पहाटे उठून स्नान करुन स्वच्छ वस्त्र परिधान करा.
घरातील देवाऱ्हामध्ये तुपाचा दिवा लावावा.
लक्ष्मीमातेसह सर्व देवांना फळ, पुष्प, गंध, नैवेद्य अर्पण करुन पूजा करावी.
लक्ष्मीमातेच्या मंत्राचा 108 वेळा जप करावा.
मिथुन : मिथुन राशीच्या लग्न भावात गुरुपुष्यामृत योग तयार होत आहे. मिथुन राशीच्या लोकांना यामुळे आर्थिक लाभ तर होणारच आहे शिवाय अचानक धनलाभ होण्याची देखील शक्यता आहे.
धनु : धनु राशीच्या सप्तम भावात गुरुपुष्यामृत योग तयार होत आहे. धनु राशीच्या लोकांसाठी हा अत्यंत शुभ दिवस असणार आहे. तुमच्या नशिबाचे बंद कुलूप आज उघडेल.
तूळ : तूळ राशीच्या नवव्या भावात गुरुपुष्यामृत योग तयार होत आहे. तूळ राशीच्या लोकांचे भाग्य हा योग निश्चित उजळवेल. या दिवशी तुम्ही तुमची खूप दिवसांपासूनची इच्छा पूर्ण होताना पाहाल.
कर्क : कर्क राशीच्या अकराव्या भावात लक्ष्मी नारायण योग तयार होत आहे. आजच्या गुरुपुष्यामृत योगाच्या दिवशी हा योग देखील जुळून येत आहे.
कन्या : कन्या राशीच्या दहाव्या भावात गुरुपुष्यामृत योग तयार होत आहे. आज तुम्हाला प्रत्येक कामात यश मिळताना दिसेल. ज्या ठिकाणाहून तुमचे अडकलेले पैसे मिळणार नाहीत असे वाटत होते तिथून तुम्हाला स्वतःहून पैसे परत मिळतील.
(Disclaimer: या ठिकाणी दिलेली माहिती ज्योतिष शास्त्रावर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या.)