Gurupushyamrut Yoga 2025 : 21 ऑगस्टला गुरुपुष्यामृत योग! सोने खरेदीसाठी शुभ मुहूर्त काय? 'या' राशींसाठी ठरणार सुर्वणयोग

Gurupushyamrut Yoga 2025 : गुरुपुष्यामृत योग 2025 काळामध्ये कोणते काम केल्यास शुभ मानले जाते. गुरुपुष्यामृत योगात सोनं खरेदी अतिशय शुभ मानले जाते.

नेहा चौधरी | Updated: Aug 20, 2025, 11:25 PM IST
Gurupushyamrut Yoga 2025 : ज्योतिषशास्त्रानुसार पुष्य नक्षत्र (Pushya Nakshtra) हे एक अतिशय शुभ नक्षत्र मानलं जातं आणि जेव्हा पुष्य नक्षत्र गुरुवारी आल्यास त्याला गुरुपुष्यामृत योग असं म्हटलं जातं.  पुष्य नक्षत्रास नक्षत्रांचा राजा मानले गेले आहे. या नक्षत्रात धनाची देवी लक्ष्मीमाता प्रकट होते अशी मान्यता आहे.  21 ऑगस्ट गुरुवारी सकाळी 6.23 वाजेपासून ते 22 ऑगस्टला उत्तर रात्री 00.08 वाजेपर्यंत गुरुपुष्यामृत योग असणार आहे. यादिवशी सोनं खरेदी तुम्ही दिवसभर करु शकता. ( Gurupushyamrut Yoga on August 21 What is the auspicious time to buy gold these zodiac signs lucky)

गुरुपुष्यामृत योग शुभ का मानले जाते?

गुरुपुष्यामृत योगामध्ये केलेल्या कामामुळे धन, समृद्धी आणि आर्थिक लाभ मिळतात, असे मानले जाते.
नवीन व्यवसाय, गुंतवणूक, खरेदी आणि महत्त्वाच्या कामांचा शुभारंभ करण्यासाठी शुभ दिवस मानला जातो.
नवीन वस्तू, जमीन, घर, वाहन, सोन्याचे दागिने इत्यादी गोष्टी खरेदी करणे शुभ मानले जाते.  
पूजा, जप, तप आणि दानधर्म केल्यास आध्यात्मिक लाभ मिळतात.
गुरुपुष्यामृत योगामध्ये गृहप्रवेश आणि अन्य शुभ कार्ये करणं देखील शुभ मानले जाते.

गुरुपुष्यामृत योग या गोष्टी करु नका!

नकारात्मक वागणे आणि कार्य टाळा.
मांस तसेच मद्य सेवन करणं टाळा.
वादविवाद करणं टाळावे. 

अशी करा गुरुपुष्यामृत योग पूजा!

पहाटे उठून स्नान करुन स्वच्छ वस्त्र परिधान करा.
घरातील देवाऱ्हामध्ये तुपाचा दिवा लावावा.
लक्ष्मीमातेसह सर्व देवांना फळ, पुष्प, गंध, नैवेद्य अर्पण करुन पूजा करावी.
लक्ष्मीमातेच्या मंत्राचा 108 वेळा जप करावा.

मिथुन : मिथुन राशीच्या लग्न भावात गुरुपुष्यामृत योग तयार होत आहे. मिथुन राशीच्या लोकांना यामुळे आर्थिक लाभ तर होणारच आहे शिवाय अचानक धनलाभ होण्याची देखील शक्यता आहे.

धनु : धनु राशीच्या सप्तम भावात गुरुपुष्यामृत योग तयार होत आहे. धनु राशीच्या लोकांसाठी हा अत्यंत शुभ दिवस असणार आहे. तुमच्या नशिबाचे बंद कुलूप आज उघडेल. 

तूळ : तूळ राशीच्या नवव्या भावात गुरुपुष्यामृत योग तयार होत आहे. तूळ राशीच्या लोकांचे भाग्य हा योग निश्चित उजळवेल. या दिवशी तुम्ही तुमची खूप दिवसांपासूनची इच्छा पूर्ण होताना पाहाल.

कर्क : कर्क राशीच्या अकराव्या भावात लक्ष्मी नारायण योग तयार होत आहे. आजच्या गुरुपुष्यामृत योगाच्या दिवशी हा योग देखील जुळून येत आहे. 

कन्या : कन्या राशीच्या दहाव्या भावात गुरुपुष्यामृत योग तयार होत आहे. आज तुम्हाला प्रत्येक कामात यश मिळताना दिसेल. ज्या ठिकाणाहून तुमचे अडकलेले पैसे मिळणार नाहीत असे वाटत होते तिथून तुम्हाला स्वतःहून पैसे परत मिळतील.

(Disclaimer: या ठिकाणी दिलेली माहिती ज्योतिष शास्त्रावर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या.)

Neha Choudhary

नेहा चौधरी या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर (वरिष्ठ उपसंपादक) पदावर कार्यरत आहे. त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 20 वर्षांचा अनुभव आहे. इलेक्ट्रॉनिक आणि ऑनलाइन मीडियामध्ये प्रदीर्घ अनुभव आहे. त्यांनी पत्रकाराची सुरुवात रिपोर्टर म्हणून देशोन्नती वृत्तपत्रातून केली. राजकारणापासून मनोरंजनापर्यंत बातम्यांचा आढावा त्यांनी घेतला. 2006 मधील मुंबई लोकल ट्रेन बॉम्बस्फोट हल्ला,  26/11 मुंबई हल्ला, प्रमोद महाजन हत्या अशा अनेक घटनांचे कव्हरेज त्यांनी केलं आहे. त्यानंतर ई टीव्ही मराठीमध्येही रिपोर्टर म्हणून काम केलं. त्यानंतर मी मराठी, साम मराठी, जय महाराष्ट्र, न्यूज 18 लोकमतमध्ये अनेक वर्ष त्यांनी आऊटपूटमध्ये रनडाउन प्रोड्यूसर म्हणून काम केलं. आता त्या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये कार्यरत आहेत. इथे त्या राजकारण, गुन्हेगारीपासून मनोरंजनापर्यंत ग्रामीण भागातील बातम्यांमध्ये आपलं योगदान देतात. त्यासोबत सोशल मीडियावरील व्हायरल आणि ट्रेंडिंगवरही त्या लिखाण करतात. तर आरोग्य, लाइफस्टाइल या बातम्यांमध्ये विशेष रुची आहे. तर गेल्या 2 वर्षांपासून त्यांनी ज्योतिष आणि धर्म यावर काम करत आहेत. त्यांनी हस्तरेषाशास्त्र, वास्तु आणि फेंगशुईसह वैदिक ज्योतिष, अंकशास्त्र आणि टॅरोचाही पुस्तकाच वाचन आणि तज्ज्ञांनी बोलून लोकांना माहितीपूर्ण बातम्या देतात. सण, उत्सवाचे धार्मिक आणि वैज्ञानिक महत्त्व याची त्या त्यांचा बातम्यांमधून समतोल राखतात. त्यांच्या मोकळ्या वेळेत त्यांना धार्मिक ग्रंथांच वाचन तसंच प्रवास, संगीताची आवड आहे. 

