Marathi News
राजासारखे जीवन जगतात अशी लोक, हाताच्या तळव्यावरील हे निशाण बनवतं भाग्यशाली

Hast Rekha palmistry Cross Sign Meaning: हाताच्या तळव्यावर असलेले हे चिन्हा तुमच्यासाठी शुभ की अशुभ, जाणून घेऊयात. 

मानसी क्षीरसागर | Updated: Sep 28, 2025, 01:13 PM IST
राजासारखे जीवन जगतात अशी लोक, हाताच्या तळव्यावरील हे निशाण बनवतं भाग्यशाली
hast rekha cross sign in palm meaning of cross line in hand as per palmistry

Hast Rekha palmistry Cross Sign Meaning: हाताच्या तळव्यावर बरोबर मध्यभागी स्पष्ट व मोठ्या आकारात क्रॉस चिन्हाची खुण असेल तर ज्योतिष शास्त्रात मिस्टिकल क्रॉस असं म्हटलं जातं. हस्तरेखा विज्ञानानुसार, हे निशाण खूपच शुभ आणि भाग्यशाली मानले जाते. ज्या लोकांच्या हातावर हे चिन्ह असते त्यांचे जीवन सुखी व संपन्न असते. अशी लोक कमी वयातच घर, गाडी आणि अन्य भौतिक सुख-सुविधांनी संपन्न असतात. हस्तरेषा शास्त्राचे जाणकार सांगतात की, अशी लोक राजासारखे जीवन जगतात. हाताच्या बरोबर मधोमध क्रॉसचं निशाण असणे, कोणत्या गोष्टींचे संकेत देतात जाणून घेऊयात.

धनप्राप्ती

हस्तरेषा शास्त्रानुसार, मिस्टिकल क्रॉस हे दर्शवते की या व्यक्तीला आयुष्यात कधी ना कधी अचानक धन प्राप्ती होऊ शकते. हे धन नोकरी, व्यवसाय, नशीब आणि अन्य स्त्रोतांनी मिळू शकतात. अशा लोकांना साधारणपणे कौटुंबिक संपत्तीने लाभ होऊ शकतो. 

दृढ इच्छाशक्ती आणि संकल्प

या व्यक्तींमध्ये प्रचंड आंतरिक शक्ती आणि दृढनिश्चय असतो. बऱ्याचदा, त्यांना स्वतःला त्यांच्या पूर्ण क्षमतेची जाणीव नसते, परंतु त्यांची क्षमता योग्य वेळी प्रकट होते. अशा व्यक्ती कमीत कमी प्रयत्नात लक्षणीय यश मिळवतात आणि त्यांचे व्यक्तिमत्व इतरांवर प्रभाव पाडते.

संघर्षानंतर यश

हस्तरेषाशास्त्रानुसार, मिस्टिकल क्रॉस असलेल्यांना त्यांच्या सुरुवातीच्या आयुष्यात संघर्षांचा सामना करावा लागू शकतो, परंतु कालांतराने त्यांचे भाग्य चमकत जाईल. अशा व्यक्ती त्यांच्या आयुष्यात भरपूर संपत्ती, सन्मान आणि प्रतिष्ठा जमा करतात. शिवाय, त्यांचे वैवाहिक जीवन देखील आनंदी आणि समाधानी असते.

असे लोक अचानक असे निर्णय घेतात ज्यामुळे महत्त्वपूर्ण फायदे मिळतात. उदाहरणार्थ, योग्य वेळी गुंतवणूक करणे किंवा योग्य नोकरी निवडणे. त्यांचे कठोर परिश्रम आणि नशीब त्यांना त्यांचे व्यवसाय लवकर स्थापित करण्यास आणि चांगले उत्पन्न मिळविण्यास मदत करते.

मिस्टिकल क्रॉस शुभ आहे की अशुभ?

हस्तरेषा तज्ज्ञांच्या मते, जर तळहातावर क्रॉस चिन्ह स्पष्ट, खोल आणि एकल असेल तर ते यश आणि समृद्धी दर्शवते. असे लोक आयुष्यभर सर्व प्रकारचे आनंद आणि विलासिता अनुभवतात.

( Disclaimer - या ठिकाणी दिलेली माहिती ज्योतिष शास्त्रावर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या. )

About the Author

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

...Read More

Tags:
Hast Rekha palmistry Cross Sign PredictionsHast Rekha palmistryCross Sign Predictionsbhavishya 2025bhavishya hast rekha

