Chaitra Navratri 2025 : चैत्र नवरात्रीचे उपवास करताना हिंदू खातात पाकिस्तानचं मीठ; काय आहे मागील कारण?

Chaitra Navratri 2025 : चैत्र नवरात्रीला 19 मार्चपासून सुरुवात होणार असून 27 मार्चपर्यंत हा उत्सव असणार आहे. या नऊ देवात देवीच्या नऊ रूपांचं पूजा करण्यात येते. या नऊ दिवसात अनेक भक्त उपवास करतात. खरंतर महाराष्ट्रात अनेक व्रत आणि उपवास करण्यात येतात. या उपवासासाठी खास पदार्थ खाल्ली जातात. महत्त्वाचे म्हणजे हे खास पदार्थांसाठी एक विशेष मीठाचा उपयोग केला जातो. हे मीठ पाकिस्तानमधून येतं तुम्हाला माहितीय का? काय आहे यामागील कारण आणि इतिहास पाहूयात.
मीठाने पदार्थांची चव वाढते, पण या मीठाचं प्रमाण जास्त झाल्यास ते आरोग्यासाठी घातक ठरतं. कोणताही पदार्थ असो तो मीठाशिवाय अपूर्ण आहे. बाजारात मीठाचे अनेक प्रकार आहेत. आरोग्यासाठी आणि उपवासातही आपण सैंधव मीठ किंवा रॉक सॉल्ट खाण्यावर भर देतो. पूर्वीपासून घरोघरी पांढर मीठ म्हणजे समुद्री मीठाचा वापर होताना आपण पाहिला आहे. पण हे मीठ आरोग्यासाठी धोकादायक मानले जाते. आरोग्य तज्ज्ञ सांगतात की, सुमद्री मीठामुळे कॅल्शिअम, पोटॅशिअम आणि मीठाचे प्रमाण शरीरातून घटतं. उपवास पदार्थांमध्ये सैंधव मीठाचा वापर करण्यात येतो.
आम्ही तुम्हाला सांगतो की है सैंधव मीठ खडे मीठाचा एक प्रकार असून ते हिमालयीन मीठ, रॉक सॉल्ट, लाहोरी नमक या नावाने ओळखला जातो. अनेकांना माहिती नाही पण या सैंधव मीठाचेही दोन प्रकार आहेत. एक श्वेता म्हणजे पांढरं मीठ आणि दुसरं गुलाबी मीठ...आरोग्य तज्ज्ञ असो आयुर्वेदातही सांगितलं गेलं की, सैंधव मीठ आरोग्यासाठी वरदान मानलं जातं. तुम्हाला जाणून आश्चर्य वाटेल की, आयुर्वैदिक औषधांमध्ये सैंधव मीठाचा उपयोग करण्यात येतो.
आता सर्वात महत्त्वाच हे सैंधव नेमकं येतं तरी कुठून?, हे मीठ पाकिस्तानच्या पंजाब भागातील खेडवा या हिमालयाच्या पायथ्याशी असलेल्या खाणीत आढळून येतं. हे मीठ नैसर्गिकरीत्या मिळत असल्याने अतिशय शुद्ध मानलं जातं असून यावर कोणतीही रासायनिक प्रक्रिया करण्यात येत नाही. त्यामुळेच या सैंधव मीठाचा वापर उपवासातील पदार्थ्यांसाठी करण्यात येतो. याचा अर्थ आपण पाकिस्तानमधून येणारे मीठ खातो.
सैंधव मीठात सोडियम, पोटॅशियम, लोह यासारखी खनिजे आपल्या शरीराला मिळतात. त्यामुळेच सैंधव मीठ आरोग्यासाठी फायदेशीर मानले जाते. पण आरोग्य तज्ज्ञ सांगतात की, या मीठात आयोडीनचे प्रमाण कमी असते. उपवासादरम्यान अनेक पोषक तत्त्वांची गरज शरीराला असते त्यामुळे उपवासाला सैंधव मीठ खाणे फायदेशीर मानले जाते. त्यामुळे महाराष्ट्रात नवरात्री असो किंवा रामनवमीपासून कुठल्याही व्रतामध्ये सैंधव मीठाचा जास्त वापर करण्यात येतो.