Chaitra Navratri 2025 : चैत्र नवरात्रीचे उपवास करताना हिंदू खातात पाकिस्तानचं मीठ; काय आहे मागील कारण?

Chaitra Navratri 2025 : येत्या 19 मार्चपासून चैत्र नवरात्रीचा उत्सव सुरु होणार आहे. चैत्र नवरात्रीमध्ये भक्त उपवास करतात आणि उपवासाला ते पाकिस्तानचं मीठ खातात, यामागील कारण तुम्हाला माहितीये का?  

नेहा चौधरी | Updated: Mar 17, 2026, 07:00 PM IST
Chaitra Navratri 2025 : चैत्र नवरात्रीला 19 मार्चपासून  सुरुवात होणार असून 27 मार्चपर्यंत हा उत्सव असणार आहे. या नऊ देवात देवीच्या नऊ रूपांचं पूजा करण्यात येते. या नऊ दिवसात अनेक भक्त उपवास करतात. खरंतर महाराष्ट्रात अनेक व्रत आणि उपवास करण्यात येतात. या उपवासासाठी खास पदार्थ खाल्ली जातात. महत्त्वाचे म्हणजे हे खास पदार्थांसाठी एक विशेष मीठाचा उपयोग केला जातो.  हे मीठ पाकिस्तानमधून येतं तुम्हाला माहितीय का? काय आहे यामागील कारण आणि इतिहास पाहूयात. 

मीठाने पदार्थांची चव वाढते, पण या मीठाचं प्रमाण जास्त झाल्यास ते आरोग्यासाठी घातक ठरतं. कोणताही पदार्थ असो तो मीठाशिवाय अपूर्ण आहे. बाजारात मीठाचे अनेक प्रकार आहेत. आरोग्यासाठी आणि उपवासातही आपण सैंधव मीठ किंवा रॉक सॉल्ट खाण्यावर भर देतो. पूर्वीपासून घरोघरी पांढर मीठ म्हणजे समुद्री मीठाचा वापर होताना आपण पाहिला आहे. पण हे मीठ आरोग्यासाठी धोकादायक मानले जाते. आरोग्य तज्ज्ञ सांगतात की, सुमद्री मीठामुळे कॅल्शिअम, पोटॅशिअम आणि मीठाचे प्रमाण शरीरातून घटतं. उपवास पदार्थांमध्ये सैंधव मीठाचा वापर करण्यात येतो. 

 

हिंदू खातात पाकिस्तानचं मीठ?

आम्ही तुम्हाला सांगतो की है सैंधव मीठ खडे मीठाचा एक प्रकार असून ते हिमालयीन मीठ, रॉक सॉल्ट, लाहोरी नमक या नावाने ओळखला जातो. अनेकांना माहिती नाही पण या सैंधव मीठाचेही दोन प्रकार आहेत. एक श्वेता म्हणजे पांढरं मीठ आणि दुसरं गुलाबी मीठ...आरोग्य तज्ज्ञ असो आयुर्वेदातही सांगितलं गेलं की, सैंधव मीठ आरोग्यासाठी वरदान मानलं जातं. तुम्हाला जाणून आश्चर्य वाटेल की, आयुर्वैदिक औषधांमध्ये सैंधव मीठाचा उपयोग करण्यात येतो. 

आता सर्वात महत्त्वाच हे सैंधव नेमकं येतं तरी कुठून?, हे मीठ पाकिस्तानच्या पंजाब भागातील खेडवा या हिमालयाच्या पायथ्याशी असलेल्या खाणीत आढळून येतं. हे मीठ नैसर्गिकरीत्या मिळत असल्याने अतिशय शुद्ध मानलं जातं असून यावर कोणतीही रासायनिक प्रक्रिया करण्यात येत नाही. त्यामुळेच या सैंधव मीठाचा वापर उपवासातील पदार्थ्यांसाठी करण्यात येतो. याचा अर्थ आपण पाकिस्तानमधून येणारे मीठ खातो. 

 

सैंधव मीठ आरोग्यासाठी फायदेशीर!

सैंधव मीठात सोडियम, पोटॅशियम, लोह यासारखी खनिजे आपल्या शरीराला मिळतात. त्यामुळेच सैंधव मीठ आरोग्यासाठी फायदेशीर मानले जाते. पण आरोग्य तज्ज्ञ सांगतात की, या मीठात आयोडीनचे प्रमाण कमी असते. उपवासादरम्यान अनेक पोषक तत्त्वांची गरज शरीराला असते त्यामुळे उपवासाला  सैंधव मीठ खाणे फायदेशीर मानले जाते. त्यामुळे महाराष्ट्रात नवरात्री असो किंवा रामनवमीपासून कुठल्याही व्रतामध्ये सैंधव मीठाचा जास्त वापर करण्यात येतो.

Neha Choudhary

नेहा चौधरी या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर (वरिष्ठ उपसंपादक) पदावर कार्यरत आहे. त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 20 वर्षांचा अनुभव आहे. इलेक्ट्रॉनिक आणि ऑनलाइन मीडियामध्ये प्रदीर्घ अनुभव आहे. त्यांनी पत्रकाराची सुरुवात रिपोर्टर म्हणून देशोन्नती वृत्तपत्रातून केली. राजकारणापासून मनोरंजनापर्यंत बातम्यांचा आढावा त्यांनी घेतला. 2006 मधील मुंबई लोकल ट्रेन बॉम्बस्फोट हल्ला,  26/11 मुंबई हल्ला, प्रमोद महाजन हत्या अशा अनेक घटनांचे कव्हरेज त्यांनी केलं आहे. त्यानंतर ई टीव्ही मराठीमध्येही रिपोर्टर म्हणून काम केलं. त्यानंतर मी मराठी, साम मराठी, जय महाराष्ट्र, न्यूज 18 लोकमतमध्ये अनेक वर्ष त्यांनी आऊटपूटमध्ये रनडाउन प्रोड्यूसर म्हणून काम केलं. आता त्या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये कार्यरत आहेत. इथे त्या राजकारण, गुन्हेगारीपासून मनोरंजनापर्यंत ग्रामीण भागातील बातम्यांमध्ये आपलं योगदान देतात. त्यासोबत सोशल मीडियावरील व्हायरल आणि ट्रेंडिंगवरही त्या लिखाण करतात. तर आरोग्य, लाइफस्टाइल या बातम्यांमध्ये विशेष रुची आहे. तर गेल्या 2 वर्षांपासून त्यांनी ज्योतिष आणि धर्म यावर काम करत आहेत. त्यांनी हस्तरेषाशास्त्र, वास्तु आणि फेंगशुईसह वैदिक ज्योतिष, अंकशास्त्र आणि टॅरोचाही पुस्तकाच वाचन आणि तज्ज्ञांनी बोलून लोकांना माहितीपूर्ण बातम्या देतात. सण, उत्सवाचे धार्मिक आणि वैज्ञानिक महत्त्व याची त्या त्यांचा बातम्यांमधून समतोल राखतात. त्यांच्या मोकळ्या वेळेत त्यांना धार्मिक ग्रंथांच वाचन तसंच प्रवास, संगीताची आवड आहे. 

