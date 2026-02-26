Holi 2026 Date: धूलिवंदन 3 की 4 मार्च कधी आहे? भद्रकाळ आणि चंद्रग्रहणामुळे संभ्रम, पंचांगकर्ते दा. कृ. सोमण केलं स्पष्ट

Holi 2026 Date : फाल्गुन पौर्णिमेला होळीचा उत्साह साजरा करण्यात येतो. त्यानंतर दुसऱ्या दिवशी रंगांची उधळण म्हणजे धूलिवंदन साजरी करण्यात येते. होळीचा सण हा भारतात नाही तर जगभरात मोठ्या उत्साहात साजरा करण्यात येतो. मात्र यंदा होळीच्या तारखेबद्दल गोंधळ निर्माण झाला आहे. होळीचा सण 3 की 4 मार्च साजरा करावा असा प्रश्न उपस्थिती करण्यात येत आहे.
कारण भद्रकाळ आणि चंद्रग्रहणामुळे हा सगळा गोंधळ निर्माण झाला आहे. हिंदू धर्मात भद्रकाळ आणि चंद्रग्रहण काळात शुभ कार्य आणि सण साजर करण्यात येत नाही. अशा स्थितीत हिंदू धर्मातील होळी हा सण पंचांगानुसार फाल्गुन महिन्यातील पौर्णिमा तिथीला साजरा करण्यात येतो. होलिका दहन हे नेहमी सूर्यास्तानंतर शुभ मुहूर्तावर करण्यात येतं. तर होलिका दहनाच्या दुसऱ्या दिवशी रंगांची उधळण करण्यात येते.
पंचांगानुसार होलिका दहन म्हणजे पौर्णिमा तिथी 2 मार्च 2026 रोजी संध्याकाळी 05:55 वाजेपासून 3 मार्च 2026 रोजी संध्याकाळी 05:07 वाजेपर्यंत असणार आहे. म्हणजे 2 मार्चला होलिका दहन तर 3 मार्चला धूलिवंदन साजरी करण्यात येणार आहे. पंचांगकर्ते आणि खगोल अभ्यासक दा. कृ. सोमण यांनी सांगितलं की, 2 मार्च 2026 ला भद्राकाळ असला तरी शास्त्रानुसार, ज्या दिवशी प्रदोष काळात (सूर्यास्तानंतरची वेळ) पौर्णिमा असते, तेव्हाच होलिका दहन करण्यात येतं. अशा स्थितीत 2 मार्च 2026 ला होलिका दहन करणे योग्य असणार आहे.
होलिका दहन शुभ मुहूर्त : मध्यरात्री 12:50 ते 2:02 दरम्यानचा काळ सर्वात शुभ राहील.
धूलिवंदन सणाच्या दिवशी यावर्षातील पहिलं चंद्रग्रहण 3 मार्च असणार आहे. होळीच्या दिवशी चंद्रग्रहण हे अत्यंत दुर्मिळ योग आहे. 2024 आणि 2025 मध्ये होळीच्या दिवशी असलेला चंद्रग्रहण हे भारतात दिसलं नव्हतं. पण यावेळी चंद्रग्रहण भारतात दिसणार आहे. त्यामुळे धार्मिक शास्त्रानुसार चंद्रग्रहण काळात सुतक पाळला जातो.
सुतक काळ 3 मार्च रोजी सकाळी, ग्रहणाच्या अंदाजे नऊ तास आधी सुरू होईल. हे ग्रहण दुपारी 3:19 ते 6:47 या वेळेत होईल. पूर्ण ग्रहणाची सुरुवात भारतीय प्रमाणानुसार संध्याकाळी 4 वाजून 34 मिनिटांनी सुरू होईल आणि समाप्तीची वेळ भारतीय प्रमाणानुसार 5 वाजून 33 मिनिटे आहे. या ग्रहणाची तीव्रता 1.155 आहे. 3 मार्च रोजी होणाऱ्या चंद्रग्रहणाचा सुतक काळ सकाळी 6:20 वाजता सुरू होईल. या काळात मंदिराचे दरवाजे बंद असणार आहे.
धार्मिक श्रद्धेनुसार, सुतक आणि ग्रहण काळात उत्सव, मोठ्याने उत्सव, खाणे आणि रंगांशी खेळणे निषिद्ध आहे. हा काळ आध्यात्मिक साधना आणि भक्तीसाठी योग्य मानला जातो. पंचांगकर्ते आणि खगोल अभ्यासक दा. कृ. सोमण म्हणाले की, धूलिवंदनाच्या दिवशी ग्रहणाचे वेध आणि पाळण्याचे नियम लक्षात घेऊन नागरिकांनी सण साजरा करावा. तर काही धर्मशास्त्र ज्योतिषशास्त्र तज्ज्ञांनी सांगितलं आहे की, 4 मार्चला धुलिवंदन साजरी करण्यात यावी. त्यामुळे भारतात काही ठिकाणी रंगांची उधळण 3 मार्च तर 4 मार्चला करण्यात येणार आहे.
