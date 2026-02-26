English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • भविष्य
  • Holi 2026 Date: धूलिवंदन 3 की 4 मार्च कधी आहे? भद्रकाळ आणि चंद्रग्रहणामुळे संभ्रम, पंचांगकर्ते दा. कृ. सोमण केलं स्पष्ट

Holi 2026 Date: धूलिवंदन 3 की 4 मार्च कधी आहे? भद्रकाळ आणि चंद्रग्रहणामुळे संभ्रम, पंचांगकर्ते दा. कृ. सोमण केलं स्पष्ट

Holi 2026 Date : यंदा होळी आणि धूलिवंदन तारखेच्या संभ्रम निर्माण झाला आहे. कारण भद्रकाळ आणि चंद्रग्रहणामुळे सण कधी साजरा करायचा असा प्रश्न पडला आहे. 

नेहा चौधरी | Updated: Feb 26, 2026, 09:53 PM IST
Holi 2026 Date: धूलिवंदन 3 की 4 मार्च कधी आहे? भद्रकाळ आणि चंद्रग्रहणामुळे संभ्रम, पंचांगकर्ते दा. कृ. सोमण केलं स्पष्ट

Holi 2026 Date : फाल्गुन पौर्णिमेला होळीचा उत्साह साजरा करण्यात येतो. त्यानंतर दुसऱ्या दिवशी रंगांची उधळण म्हणजे धूलिवंदन साजरी करण्यात येते. होळीचा सण हा भारतात नाही तर जगभरात मोठ्या उत्साहात साजरा करण्यात येतो. मात्र यंदा होळीच्या तारखेबद्दल गोंधळ निर्माण झाला आहे. होळीचा सण 3 की 4 मार्च साजरा करावा असा प्रश्न उपस्थिती करण्यात येत आहे. 

Add Zee News as a Preferred Source

होळी आणि धूलिवंदन 3 की 4 मार्च कधी आहे?

कारण भद्रकाळ आणि चंद्रग्रहणामुळे हा सगळा गोंधळ निर्माण झाला आहे. हिंदू धर्मात भद्रकाळ आणि चंद्रग्रहण काळात शुभ कार्य आणि सण साजर करण्यात येत नाही. अशा स्थितीत हिंदू धर्मातील होळी हा सण पंचांगानुसार फाल्गुन महिन्यातील पौर्णिमा तिथीला साजरा करण्यात येतो. होलिका दहन हे नेहमी सूर्यास्तानंतर शुभ मुहूर्तावर करण्यात येतं. तर होलिका दहनाच्या दुसऱ्या दिवशी रंगांची उधळण करण्यात येते.

पंचांगानुसार होलिका दहन म्हणजे पौर्णिमा तिथी 2 मार्च 2026 रोजी संध्याकाळी 05:55 वाजेपासून 3 मार्च 2026 रोजी संध्याकाळी 05:07 वाजेपर्यंत असणार आहे. म्हणजे 2 मार्चला होलिका दहन तर 3 मार्चला धूलिवंदन साजरी करण्यात येणार आहे.  पंचांगकर्ते आणि खगोल अभ्यासक दा. कृ. सोमण यांनी सांगितलं की, 2 मार्च 2026 ला भद्राकाळ असला तरी शास्त्रानुसार, ज्या दिवशी प्रदोष काळात (सूर्यास्तानंतरची वेळ) पौर्णिमा असते, तेव्हाच होलिका दहन करण्यात येतं. अशा स्थितीत 2 मार्च 2026 ला होलिका दहन करणे योग्य असणार आहे. 

 

हेसुद्धा वाचा - होळी, चंद्रग्रहण, महिला दिन, गुढीपाडवा ते श्रीराम नवमी...; मार्च महिन्यातील कोणत्या तारखेला कोणता सण?

 

होलिका दहन शुभ मुहूर्त : मध्यरात्री 12:50 ते 2:02 दरम्यानचा काळ सर्वात शुभ राहील.

3 मार्च 'ब्लड मून' आणि धूलिवंदन 

धूलिवंदन सणाच्या दिवशी यावर्षातील पहिलं चंद्रग्रहण 3 मार्च असणार आहे. होळीच्या दिवशी चंद्रग्रहण हे अत्यंत दुर्मिळ योग आहे. 2024 आणि 2025 मध्ये होळीच्या दिवशी असलेला चंद्रग्रहण हे भारतात दिसलं नव्हतं. पण यावेळी चंद्रग्रहण भारतात दिसणार आहे. त्यामुळे धार्मिक शास्त्रानुसार चंद्रग्रहण काळात सुतक पाळला जातो. 

सुतक काळ कधी?

सुतक काळ 3 मार्च रोजी सकाळी, ग्रहणाच्या अंदाजे नऊ तास आधी सुरू होईल. हे ग्रहण दुपारी 3:19 ते 6:47 या वेळेत होईल. पूर्ण ग्रहणाची सुरुवात भारतीय प्रमाणानुसार संध्याकाळी 4 वाजून 34 मिनिटांनी सुरू होईल आणि समाप्तीची वेळ भारतीय प्रमाणानुसार 5 वाजून 33 मिनिटे आहे. या ग्रहणाची तीव्रता 1.155 आहे. 3 मार्च रोजी होणाऱ्या चंद्रग्रहणाचा सुतक काळ सकाळी 6:20 वाजता सुरू होईल. या काळात मंदिराचे दरवाजे बंद असणार आहे. 

3 मार्च रोजी रंग खेळता येईल का?

धार्मिक श्रद्धेनुसार, सुतक आणि ग्रहण काळात उत्सव, मोठ्याने उत्सव, खाणे आणि रंगांशी खेळणे निषिद्ध आहे. हा काळ आध्यात्मिक साधना आणि भक्तीसाठी योग्य मानला जातो. पंचांगकर्ते आणि खगोल अभ्यासक दा. कृ. सोमण म्हणाले की, धूलिवंदनाच्या दिवशी ग्रहणाचे वेध आणि पाळण्याचे नियम लक्षात घेऊन नागरिकांनी सण साजरा करावा. तर काही धर्मशास्त्र ज्योतिषशास्त्र तज्ज्ञांनी सांगितलं आहे की, 4 मार्चला धुलिवंदन साजरी करण्यात यावी. त्यामुळे भारतात काही ठिकाणी रंगांची उधळण 3 मार्च तर 4 मार्चला करण्यात येणार आहे. 

(Disclaimer : या ठिकाणी दिलेली माहिती ज्योतिष शास्त्रावर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या.)

About the Author

Neha Choudhary

नेहा चौधरी या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर (वरिष्ठ उपसंपादक) पदावर कार्यरत आहे. त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 20 वर्षांचा अनुभव आहे. इलेक्ट्रॉनिक आणि ऑनलाइन मीडियामध्ये प्रदीर्घ अनुभव आहे. त्यांनी पत्रकाराची सुरुवात रिपोर्टर म्हणून देशोन्नती वृत्तपत्रातून केली. राजकारणापासून मनोरंजनापर्यंत बातम्यांचा आढावा त्यांनी घेतला. 2006 मधील मुंबई लोकल ट्रेन बॉम्बस्फोट हल्ला,  26/11 मुंबई हल्ला, प्रमोद महाजन हत्या अशा अनेक घटनांचे कव्हरेज त्यांनी केलं आहे. त्यानंतर ई टीव्ही मराठीमध्येही रिपोर्टर म्हणून काम केलं. त्यानंतर मी मराठी, साम मराठी, जय महाराष्ट्र, न्यूज 18 लोकमतमध्ये अनेक वर्ष त्यांनी आऊटपूटमध्ये रनडाउन प्रोड्यूसर म्हणून काम केलं. आता त्या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये कार्यरत आहेत. इथे त्या राजकारण, गुन्हेगारीपासून मनोरंजनापर्यंत ग्रामीण भागातील बातम्यांमध्ये आपलं योगदान देतात. त्यासोबत सोशल मीडियावरील व्हायरल आणि ट्रेंडिंगवरही त्या लिखाण करतात. तर आरोग्य, लाइफस्टाइल या बातम्यांमध्ये विशेष रुची आहे. तर गेल्या 2 वर्षांपासून त्यांनी ज्योतिष आणि धर्म यावर काम करत आहेत. त्यांनी हस्तरेषाशास्त्र, वास्तु आणि फेंगशुईसह वैदिक ज्योतिष, अंकशास्त्र आणि टॅरोचाही पुस्तकाच वाचन आणि तज्ज्ञांनी बोलून लोकांना माहितीपूर्ण बातम्या देतात. सण, उत्सवाचे धार्मिक आणि वैज्ञानिक महत्त्व याची त्या त्यांचा बातम्यांमधून समतोल राखतात. त्यांच्या मोकळ्या वेळेत त्यांना धार्मिक ग्रंथांच वाचन तसंच प्रवास, संगीताची आवड आहे. 

...Read More

Tags:
holi dateHoli 2026 DateIndian festival 2026होळीधूलिवंदन

इतर बातम्या

राज्यसभेवरून मविआत वादाची शक्यता, पवारांची प्रतिष्ठा की काँ...

महाराष्ट्र बातम्या