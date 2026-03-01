कोकणात येणार शंकासूर देव की असूर? मुलांच्या पाठीवर मारण्यामागचं खरं कारण काय?

Holi 2026 : कोकणात वेगवेगळ्या परंपरा आणि चालिरीती असतात. त्या प्रत्येकामागे काही ना काही कारण असतं. आता कोकणात सगळीकडे होळी, शिमगा या सणांचं उत्साहाच वातावरण आहेत. होळीच्या आठ दिवस अगोदर गावागावांमध्ये शंकासुर येतो. त्याला रत्नागिरी जिल्ह्यातील जयगड गावात खेळे खेळले जातात, असं देखील म्हणतात. नमनाचा छोटे खानी सादरीकरण या काळात प्रत्येकाच्या घरासमोर केलं जातं. गावातील ग्रामदेवता प्रत्येकाला भेटीला येतात असं म्हटलं जातं, कोकणात हा सण शिमगोत्सव म्हणून उत्साहाने साजरा केला जातो. या अगोदर शंकासुर गावागावांमध्ये येतात. शंकासूर हा देखील देवाचा दूत मानला जातो. या काळात शंकासूरासोबत नमनाचे खेळाचे सादरीकरण केले जाते.
गावकऱ्यांचा असा विश्वास आहे की, शंकासूर हा देवाचा दूत. या काळात तो प्रत्येकाला भेटायला येतो. तेव्हा जर कुणी आपल्या मनातील काही इच्छा व्यक्त केली. तर त्याचं गाऱ्हाण घालून शंकासूरासमोर मांडलं जातं. जर कुणाची काही इच्छा नसेल तर शंकासूर त्या संपूर्ण कुटुंबाच्या आनंदासाठी, भरभराटीसाठी आणि निरामय आरोग्यासाठी मागणी करतो, अशी माहिती चाफेरी गावचे अप्पू वेळणकर यांनी दिली आहे.
कोकणात नमन हा खेळ प्रकार देखील अतिशय लोकप्रिय आहे. यामधून पौराणिक कथा, कृष्णाच्या लिला दाखवल्या जातात. हे नमन अतिशय छोट्या प्रमाणात खेळ या स्वरुपात शिमग्यापूर्वी सादर केले जातात. यामधून कोकणची लोकलला सादर करण्याचा आणि ती लोककला टिकवण्याचा प्रयत्न असल्याचही अप्पू वेळणकर सांगतात.
शंकासुर हे भीती आणि वाईट शक्तींचे रूप मानले जाते. तो गावातून फिरतो म्हणजेच तो गावाची इडा-पीडा घेऊन जातो, अशी ग्रामस्थांची श्रद्धा असते. शंकासुर हे पात्र अक्राळविक्राळ दिसत असले तरी, दशावतारात तो विनोदी ढंगाने बोलतो. प्रेक्षकांचे मनोरंजन करणे आणि खेळाची रंगत वाढवणे हे त्याचे मुख्य काम असते. शंकासुराचे येणे हे देवाच्या (विष्णूच्या) आगमनाची पूर्वसूचना मानली जाते.
(हे पण वाचा - कोकण रेल्वेची शिमगा स्पेशल भेट!होळीसाठी दिवा-चिपळूण विशेष मेमू ट्रेन धावणार; 8 दिवसांच्या फेऱ्यांचे 'हे' आहे वेळापत्रक A To Z माहिती)
शंकासुराचे रूप भयानक असते. काळा पोशाख, हाता-पायांना झाडांच्या फांद्या किंवा गवत बांधलेले, चेहऱ्याला काळा रंग किंवा मुखवटा आणि अंगावर अनेकदा कोळसा फासलेला असतो. किंवा आता काळे कपडे घातले जातात. कोकणात याला 'काळा संकासुर' असेही म्हणतात.
शंकासूराला देवाचा रुप म्हणू अनेक मंडळी पाया पडतात. अशावेळी शंकासूर त्या प्रत्येकाच्या मागे आपल्या हातातून छोट्या रस्सीने मारतो. अशी श्रद्धा आहे की शंकासूर अंगाला स्पर्श करतो किंवा पाठीवर मारतो, तेव्हा तो त्या व्यक्तीच्या अंगातील दुष्ट शक्ती, आजार किंवा 'इडा-पीडा' स्वतःकडे खेचून घेतो. ग्रामीण भागात याला 'दृष्ट काढणे' किंवा 'पीडा निवारण' मानले जाते