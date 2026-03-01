English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
  Marathi News
  भविष्य
कोकणात येणार शंकासूर देव की असूर? मुलांच्या पाठीवर मारण्यामागचं खरं कारण काय?

Shankasur Shimga Worship : कोकणात आता सगळीकडे शिमग्याचा उत्सव पाहायला मिळत आहे. होळीच्या आठ दिवस आधी (फाल्गुन शुक्ल अष्टमी ते पौर्णिमा) 'होलाष्टक' सुरू होते. ज्याला काही भागात 'शंकासूर' काळ मानले जाते. कोकणात या शंकासुराची का पूजा केली जाते. 

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Mar 1, 2026, 03:06 PM IST
Holi 2026 : कोकणात वेगवेगळ्या परंपरा आणि चालिरीती असतात. त्या प्रत्येकामागे काही ना काही कारण असतं. आता कोकणात सगळीकडे होळी, शिमगा या सणांचं उत्साहाच वातावरण आहेत. होळीच्या आठ दिवस अगोदर गावागावांमध्ये शंकासुर येतो. त्याला रत्नागिरी जिल्ह्यातील जयगड गावात खेळे खेळले जातात, असं देखील म्हणतात. नमनाचा छोटे खानी सादरीकरण या काळात प्रत्येकाच्या घरासमोर केलं जातं. गावातील ग्रामदेवता प्रत्येकाला भेटीला येतात असं म्हटलं जातं, कोकणात हा सण शिमगोत्सव म्हणून उत्साहाने साजरा केला जातो. या अगोदर शंकासुर गावागावांमध्ये येतात. शंकासूर हा देखील देवाचा दूत मानला जातो. या काळात शंकासूरासोबत नमनाचे खेळाचे सादरीकरण केले जाते. 

शंकासूर मनातली इच्छा पूर्ण करतो?

गावकऱ्यांचा असा विश्वास आहे की, शंकासूर हा देवाचा दूत. या काळात तो प्रत्येकाला भेटायला येतो. तेव्हा जर कुणी आपल्या मनातील काही इच्छा व्यक्त केली. तर त्याचं गाऱ्हाण घालून शंकासूरासमोर मांडलं जातं. जर कुणाची काही इच्छा नसेल तर शंकासूर त्या संपूर्ण कुटुंबाच्या आनंदासाठी, भरभराटीसाठी आणि निरामय आरोग्यासाठी मागणी करतो, अशी माहिती चाफेरी गावचे अप्पू वेळणकर यांनी दिली आहे. 

नमनाचा खेळ का सादर केला जातो? 

कोकणात नमन हा खेळ प्रकार देखील अतिशय लोकप्रिय आहे. यामधून पौराणिक कथा, कृष्णाच्या लिला दाखवल्या जातात. हे नमन अतिशय छोट्या प्रमाणात खेळ या स्वरुपात शिमग्यापूर्वी सादर केले जातात. यामधून कोकणची लोकलला सादर करण्याचा आणि ती लोककला टिकवण्याचा प्रयत्न असल्याचही अप्पू वेळणकर सांगतात. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

शंकासुर हे भीती आणि वाईट शक्तींचे रूप मानले जाते. तो गावातून फिरतो म्हणजेच तो गावाची इडा-पीडा घेऊन जातो, अशी ग्रामस्थांची श्रद्धा असते. शंकासुर हे पात्र अक्राळविक्राळ दिसत असले तरी, दशावतारात तो विनोदी ढंगाने बोलतो. प्रेक्षकांचे मनोरंजन करणे आणि खेळाची रंगत वाढवणे हे त्याचे मुख्य काम असते. शंकासुराचे येणे हे देवाच्या (विष्णूच्या) आगमनाची पूर्वसूचना मानली जाते.

(हे पण वाचा कोकण रेल्वेची शिमगा स्पेशल भेट!होळीसाठी दिवा-चिपळूण विशेष मेमू ट्रेन धावणार; 8 दिवसांच्या फेऱ्यांचे 'हे' आहे वेळापत्रक A To Z माहिती) 

कसा दिसतो शंकासुर?

शंकासुराचे रूप भयानक असते. काळा पोशाख, हाता-पायांना झाडांच्या फांद्या किंवा गवत बांधलेले, चेहऱ्याला काळा रंग किंवा मुखवटा आणि अंगावर अनेकदा कोळसा फासलेला असतो. किंवा आता काळे कपडे घातले जातात.  कोकणात याला 'काळा संकासुर' असेही म्हणतात.

लहान मुलांच्या पाठीवर का मारतो शंकासुर?

शंकासूराला देवाचा रुप म्हणू अनेक मंडळी पाया पडतात. अशावेळी शंकासूर त्या प्रत्येकाच्या मागे आपल्या हातातून छोट्या रस्सीने मारतो.  अशी श्रद्धा आहे की शंकासूर अंगाला स्पर्श करतो किंवा पाठीवर मारतो, तेव्हा तो त्या व्यक्तीच्या अंगातील दुष्ट शक्ती, आजार किंवा 'इडा-पीडा' स्वतःकडे खेचून घेतो. ग्रामीण भागात याला 'दृष्ट काढणे' किंवा 'पीडा निवारण' मानले जाते

About the Author

Dakshata Thasale

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर या 'झी 24 तास डिजिटल'मध्ये चीफ सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहे. यांना पत्रकारिता या क्षेत्रातील 14 वर्षांचा अनुभव आहे. 'प्रहार' आणि 'लोकमत' या आघाडीच्या वृत्तसंस्था आणि 'टीव्ही 9' आणि 'न्यूज एक्सप्रेस मराठी' या आघाडीच्या वृत्तवाहिनीचा अनुभव घेतल्यानंतर डिजीटल क्षेत्रात काम करण्यास सुरुवात केली. 'India.com मराठी' या डिजीटल वेबसाईटमध्ये काम केल्यानंतर 'महाराष्ट्र टाईम्स' च्या ऑनलाईन वेबसाईटसाठी काम केलं. यानंतर 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं आहे. यामध्ये Lifestyle, आरोग्य, मनोरंजन यामधील बातम्यांमध्ये हातखंडा असून राज्यस्तरीय घडामोडी, गुन्हे आणि राजकीय घडामोडींमध्ये सर्वात मोठं योगदान आहे. पालकत्व, गर्भधारणा आणि पाककृती यासंदर्भात लेख लिहण्यास विशेष रुची आहे. 

holi 2026holishimgaShankasurKonkan

