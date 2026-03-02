English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Holi 2026 : होळीच्या दिवशी 3 राशीच्या लोकांची संकटं वाढतील, एकाचवेळी वक्री होतील 4 ग्रह

Holi 2026: होळी हा सण रंग, उत्साह आणि आनंदाचे प्रतीक मानले जाते. या वर्षी होळी तीन राशींच्या लोकांसाठी ज्योतिषशास्त्रीयदृष्ट्या आव्हानात्मक ठरू शकते. होळीभोवती एकाच वेळी चार ग्रह वक्री होतील, ज्यामुळे या तीन राशींसाठी त्रास होऊ शकतो.

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Mar 2, 2026, 07:18 AM IST
दरवर्षी फाल्गुन महिन्यातील पौर्णिमेच्या दिवशी होलिका दहन साजरे केले जाते. या वर्षी फाल्गुन महिन्यातील पौर्णिमा दोन दिवसांवर येत आहे. पौर्णिमा 2 मार्च रोजी सुरू होईल आणि 3 मार्चच्या संध्याकाळपर्यंत चालेल. उद्या प्रदोषापूर्वी पौर्णिमा संपेल. होलिका दहनच्या तारखांबाबत बराच गोंधळ आहे आणि दुसरीकडे, भाद्र महिन्याची सावली देखील पौर्णिमेच्या दिवशी राहील. त्यामुळे यावर्षी होलिका दहनबाबत ज्योतिषांमध्ये वेगवेगळी मते आहेत. होळी हा सण रंग, आनंद आणि आनंदाचे प्रतीक मानला जातो. तथापि, यावर्षी होळी तीन राशींच्या लोकांसाठी ज्योतिषशास्त्रीयदृष्ट्या आव्हानात्मक असू शकते. होळीभोवती एकाच वेळी चार ग्रह वक्री होणार आहेत, ज्यामुळे या तीन राशींसाठी अडचणी निर्माण होत आहेत.

रंगांचा सण म्हणजे होळी आणि धुळवड उत्साहाने साजरं केले जात आहे. यावर्षी 2 मार्च रोजी उत्साह, उत्साह आणि आनंदाचा हा सण साजरा केला जाईल. सण लोकांच्या जीवनात आनंद आणतात, तर कधीकधी या प्रसंगी तयार होणाऱ्या ग्रहांच्या स्थिती त्रासदायक ठरू शकतात. या वर्षीही अशीच परिस्थिती उद्भवणार आहे. 3 मार्च रोजी होळीच्या दिवशी राहू, केतू, गुरू आणि बुध हे चार ग्रह एकाच वेळी वक्री होतील.

ज्योतिष तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की, ही ग्रहस्थिती तीन राशींच्या लोकांसाठी त्रासदायक ठरू शकते. होळीनंतरच्या काळात, या राशीच्या लोकांना मानसिक त्रास, आर्थिक आव्हाने आणि कौटुंबिक चिंतांना सामोरे जावे लागू शकते. होळीवरील या दुर्मिळ ग्रहसंरेखनाचा परिणाम सर्व 12 राशींवर होणार असला तरी, तीन राशींखाली जन्मलेल्यांनी विशेषतः सावधगिरी बाळगली पाहिजे. चला जाणून घेऊया या तीन राशी कोणत्या आहेत.

तीन राशीच्या लोकांवर होणार परिणाम 

कर्क: कर्क राशीच्या लोकांसाठी, राहू, केतू, बुध आणि गुरूची वक्री गती मानसिक ताण निर्माण करू शकते. कुटुंब आणि जवळच्या नातेसंबंधांमध्ये गैरसमज होण्याची शक्यता जास्त असते. भावनिक निर्णयांमुळे मोठ्या प्रमाणात त्रास होऊ शकतो. तुमचे खर्च वाढतील. संयम आणि संतुलन राखा. आरोग्याबाबत निष्काळजीपणा देखील टाळावा.

वृश्चिक: चार ग्रहांची एकाच वेळी वक्री गती वृश्चिक राशीच्या लोकांसाठी देखील आव्हानात्मक ठरू शकते. आर्थिक बाबींमध्ये विलंब, रखडलेली गुंतवणूक किंवा कर्जाची चिंता यामुळे रात्रीची झोप उडू शकते. या काळात खर्च आणि गुंतवणूक नियंत्रित करणे उचित आहे. आजारपण आणि आजारांपासून सावध रहा, म्हणून सातत्यपूर्ण प्रयत्न करत रहा.

मीन: मीन राशीला देखील सावधगिरी बाळगण्याचा सल्ला दिला जातो. वक्री ग्रहांचा प्रभाव त्यांच्या योजनांमध्ये अडथळा आणू शकतो. आर्थिक नुकसान होण्याची शक्यता आहे. अभ्यास, प्रवास किंवा करिअरशी संबंधित बाबींमध्ये अनपेक्षित अडचणी येऊ शकतात. मोठे निर्णय घेण्यापूर्वी, हितचिंतकांचा सल्ला घ्या. योग्य नियोजन आणि सकारात्मक विचारसरणीमुळे संभाव्य समस्या लक्षणीयरीत्या कमी होऊ शकतात.

(Disclaimer - या ठिकाणी दिलेली माहिती ज्योतिष शास्त्रावर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या.)

About the Author

Dakshata Thasale

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर या 'झी 24 तास डिजिटल'मध्ये चीफ सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहे. यांना पत्रकारिता या क्षेत्रातील 14 वर्षांचा अनुभव आहे. 'प्रहार' आणि 'लोकमत' या आघाडीच्या वृत्तसंस्था आणि 'टीव्ही 9' आणि 'न्यूज एक्सप्रेस मराठी' या आघाडीच्या वृत्तवाहिनीचा अनुभव घेतल्यानंतर डिजीटल क्षेत्रात काम करण्यास सुरुवात केली. 'India.com मराठी' या डिजीटल वेबसाईटमध्ये काम केल्यानंतर 'महाराष्ट्र टाईम्स' च्या ऑनलाईन वेबसाईटसाठी काम केलं. यानंतर 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं आहे. यामध्ये Lifestyle, आरोग्य, मनोरंजन यामधील बातम्यांमध्ये हातखंडा असून राज्यस्तरीय घडामोडी, गुन्हे आणि राजकीय घडामोडींमध्ये सर्वात मोठं योगदान आहे. पालकत्व, गर्भधारणा आणि पाककृती यासंदर्भात लेख लिहण्यास विशेष रुची आहे. 

Tags:
Holi 2026 Datevakri grahalucky zodiac signs budh vakriGuru vakrirahu ketu vakri

