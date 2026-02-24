होळी, चंद्रग्रहण, महिला दिन, गुढीपाडवा ते श्रीराम नवमी...; मार्च महिन्यातील कोणत्या तारखेला कोणता सण?

March 2026 Festivals : अवघ्या काही दिवसांमध्ये मार्च महिन्याला सुरुवात होणार आहे. हिंदू धर्मानुसार मार्च महिन्यात अनेक सण आणि उपवास असणार आहेत. त्यासोबत अनेक महत्त्वाच्या घटना असणार आहेत. महिन्याच्या सुरुवातीलाच या वर्षातील पहिलं चंद्रग्रहण हे असणार आहे. विशेष म्हणजे हे चंद्रग्रहण भारतात दिसणार आहे. त्यामुळे धर्मशास्त्रात चंद्रग्रहण असल्याने सुतक काळ असणार आहे. त्यासोबत मार्च महिना हा महिलांसाठी अतिशय खास कारण मार्च महिन्यातील 8 तारखेला जागतिक महिला दिन आहे. तो कुठल्या दिवशी येतो आहे, जाणून घ्या. त्यासोबत कोणत्या तारखेला कोणता सण आहे, त्यानुसार तुमच्या दैनंदिन जीवनाच नियोजन करा.
1 मार्च 2026 - रविवार - प्रदोष व्रत
2 मार्च 2026 - सोमवार - होळी
3 मार्च 2026 - मंगळवार - फाल्गुन पौर्णिमा, धूलिवंदन आणि खग्रास चंद्रग्रहण
4 मार्च 2026 - बुधवार - वसंतोत्सवारंभ, चैत्र महिन्याची सुरुवात
5 मार्च 2026 - गुरुवार - संत तुकाराम बीज
6 मार्च 2026 - शुक्रवार - संकष्ट चतुर्थी आणि छत्रपती शिवाजी महाराज जयंती (तिथीनुसार)
8 मार्च 2026 - रविवार - रंगपंचमी आणि जागतिक महिला दिन
9 मार्च 2026 - सोमवार - श्री एकनाथ षष्ठी
10 मार्च 2026 - मंगळवार- सावित्रीबाई फुले स्मृतिदिन
11 मार्च 2026 - बुधवार - कालाष्टमी
12 मार्च 2026 - गुरुवार - यशवंतराव चव्हाण जयंती
15 मार्च 2026 - रविवार- पापमोचनी एकादशी
16 मार्च 2026 - सोमवार - सोमप्रदोष व्रत
17 मार्च 2026 - मंगळवार - मासिक शिवरात्रि आणि मधुकृष्ण त्रयोदशी
18 मार्च 2026 - बुधवार - दर्श अमावस्या आणि शहाजीराजे भोसले जयंती (तारखेनुसार)
19 मार्च 2026 - गुरुवार - गुढीपाडवा आणि चैत्र नवरात्रारंभ आणि धर्मवीर छत्रपती संभाजी
महाराज पुण्यतिथी
22 मार्च 2026 - रविवार - विनायक चतुर्थी
23 मार्च 2026 - सोमवार - श्री पंचमी आणि श्री लक्ष्मी पंचमी
26 मार्च 2026 - गुरुवार - दुर्गाष्टमी आणि श्रीराम नवमी
27 मार्च 2026 - शुक्रवार - चैत्र नवरात्री समाप्त
29 मार्च 2026 - रविवार - कामदा एकादशी
30 मार्च 2026 - सोमवार - सोमप्रदोष व्रत
वैदिक ज्योतिषशास्त्रानुसार प्रत्येक महिन्यात कोणत्या कोणत्या ग्रह आपली स्थिती बदलतात. ग्रहांची ही स्थिती मानवी जीवनासोबत प्रत्येक गोष्टीवर त्याचा परिणाम होतो असं वैदिक ज्योतिषशास्त्र तज्ज्ञ मानतात. या ग्रहांचा मानवी जीवनावर सकारात्मक किंवा नकारात्मक परिणाम पाहिला मिळतो. अशात मार्च महिन्यात चंद्रग्रहणासोबत इतर कोणते ग्रह आपली स्थिती बदलणार आहेत, जाणून घ्या. मार्चच्या सुरुवातीला, बुध, मंगळ, सूर्य, राहू कुंभ राशीत राहणार आहे. अशा स्थितीत वैदिक ज्योतिषशास्त्रानुसार यामुळे बुधादित्य, मंगळ आदित्य, नवपंचम यांचा समावेश असलेला चतुर्ग्रही राजयोग तयार होणार आहे.
2 मार्च 2026 - सोमवार - शुक्र ग्रहाचे मीन राशीत प्रवेश
15 मार्च 2026 - रविवार- सूर्य मीन राशीत प्रवेश
26 मार्च 2026 - गुरुवार - शुक्र ग्रह मेष राशीत प्रवेश