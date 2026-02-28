English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
होलिकेनं भक्त प्रल्हादला जाळण्याचा प्रयत्न केलेलं ठिकाण भारतात कुठे आहे माहितीये का? 5000 वर्षांचा इतिहास

Holika Dahan Original Place: होळीचा सण देशभरात मोठ्या उत्साहाने साजरा केला जाईल. या दिवशी होलिका दहनाची पौराणिक कथा आपल्या संगळ्यांना माहित आहे. या कथेतील होलिका दहन जिथे झालं ते ठिकाण आजही अस्तित्त्वात असून हे खूप वेगळी आलौकिक शक्ती असलेलं ठिकाण आहे. असे सांगितले जाते. जाणून घ्या कुठं आहे ऐतिहासिक स्थळ.

प्रिती वेद | Updated: Feb 28, 2026, 11:38 AM IST
(photo Credit- Social Media)

Holika Dahan Original Place history: होळीच्या आदल्या दिवशी साजरा होणारा होलिका दहन हा केवळ परंपरा नसून श्रद्धा आणि विजयाची कथा सांगणारा दिवस आहे. अधर्मावर धर्माचा विजय आणि भक्तीची ताकद याचे प्रतीक म्हणून हा सण ओळखला जातो. भारतातील एका ठिकाणी या पौराणिक घटनेची आठवण आजही जिवंत असल्याचे सांगितले जाते. येथे दरवर्षी मोठ्या श्रद्धेने होलिका दहन केले जाते आणि हजारो भाविक एकत्र येतात. त्या पवित्र स्थळाची माहिती जाणून घेणे अनेकांसाठी उत्सुकतेचा विषय ठरतो.

प्रह्लाद कुंड कुठे आहे?

उत्तर प्रदेशातील हरदोई जिल्ह्यात प्रह्लाद कुंड हे पवित्र स्थळ मानले जाते. राज्य पर्यटन विभागानुसार हे ठिकाण ऐतिहासिक आणि धार्मिक महत्त्वाचे आहे. हरदोई शहरापासून काही अंतरावर असलेले हे कुंड सहज पोहोचण्याजोगे आहे. स्थानिकांच्या मते, याच परिसरात असुरराज हिरण्यकश्यप याची बहीण होलिका हिने भक्त प्रह्लाद यांना जाळण्याचा प्रयत्न केला होता.

नरसिंह मंदिर आणि श्रद्धाळूंची गर्दी

कुंडाजवळ भगवान नरसिंह यांचे छोटेसे मंदिर आहे. येथे प्रह्लाद आणि नरसिंह यांची पूजा केली जाते. होलिका दहनाच्या दिवशी येथे मोठ्या प्रमाणात भाविक येतात. ते विधीपूर्वक अग्निकुंड प्रज्वलित करतात आणि भक्तीच्या शक्तीची आठवण ठेवतात. वातावरणात धार्मिक उत्साह आणि पारंपरिक गाणी ऐकू येतात.

पौराणिक कथेचा संदर्भ

पुराणांनुसार हिरण्यकश्यप स्वतःला देव मानत होता आणि त्याला विष्णु यांच्याविषयी द्वेष होता. मात्र त्याचा मुलगा प्रह्लाद लहानपणापासून विष्णूभक्त होता. अनेक वेळा त्याला ठार मारण्याचे प्रयत्न झाले, पण प्रत्येक वेळी तो वाचला. शेवटी होलिकेला अग्नीत न जळण्याचे वरदान असल्याने तिने प्रह्लादला मांडीवर बसवून अग्नीत प्रवेश केला.

वेगळीच परंपरा

कथेनुसार देवाच्या कृपेने प्रह्लाद सुरक्षित राहिला, तर होलिका जळून राख झाली. या घटनेनंतर लोकांनी आनंद व्यक्त करत रंगोत्सव साजरा केला. आजही या ठिकाणी भाविकांना विशेष ऊर्जा जाणवल्याची भावना व्यक्त केली जाते. प्रह्लाद कुंड येथे दर्शन घेतल्याने संकट दूर होतात, अशी स्थानिकांची श्रद्धा आहे. होलिका दहनाच्या दिवशी येथे 1 विशेष पूजाविधी पार पडतो आणि परिसर भक्तिरसाने भरून जातो. 

