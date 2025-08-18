English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

Horoscope : 19 ऑगस्टच्या दिवशी त्रिपुष्कर योगाचा शुभसंयोग, तूळसह 5 राशीच्या लोकांच्या मनातील इच्छा पूर्ण होणार

श्रावण महिन्यातील शेवटचा मंगळवार. आज अनेकांच्या घरी मंगळागौरीचे पूजन असते. आजचा दिवस 12 राशीच्या लोकांसाठी कसा असेल?

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Aug 18, 2025, 10:02 PM IST
Horoscope : 19 ऑगस्टच्या दिवशी त्रिपुष्कर योगाचा शुभसंयोग, तूळसह 5 राशीच्या लोकांच्या मनातील इच्छा पूर्ण होणार
Horoscope Tuesday 19August 2025

मेष

  मेष राशीच्या लोकांच्या कुटुंबात आनंदी वातावरण असेल. तुम्ही तुमच्या सामान्य दिनचर्येत काही नवीनता आणाल, ज्यामुळे जीवन अधिक रोमांचक होईल. यासोबतच समाजात तुमचा आदरही वाढेल.

वृषभ

वृषभ राशीच्या लोकांना राग आणि मत्सरावर नियंत्रण ठेवावे लागेल. घाईघाईने केलेल्या कामामुळे नुकसान होण्याची शक्यता आहे. मुलांसाठीही हा काळ फायदेशीर नाही.

 मिथुन

 मिथुन राशीच्या लोकांनी त्यांच्यावर दबाव आणणारी कामे करणे टाळावे, कारण यामुळे अनावश्यक वाद होऊ शकतात. तुमच्या जवळच्या व्यक्तीकडून तुमच्यासाठी समस्या निर्माण होण्याची शक्यता आहे, म्हणून सावधगिरी बाळगा.

कर्क

कर्क राशीच्या लोकांना यावेळी थोडा प्रवास करावा लागू शकतो, ज्यामुळे तुमचे आरोग्य बिघडू शकते. काही लोक धार्मिक चर्चांमध्ये वेळ घालवतील.

सिंह 

सिंह राशीच्या लोकांनी त्यांच्या ओळखीच्या लोकांसोबत पैशाच्या व्यवहारात खूप सावधगिरी बाळगली पाहिजे, अन्यथा तुमचे संबंध बिघडू शकतात. यावेळी घर किंवा वाहनावर खर्च होण्याची शक्यता आहे.

कन्या 

 कन्या राशीच्या लोकांना नोकरी, व्यवसायातील व्यवहारांमध्ये अतिरिक्त सावधगिरी बाळगावी लागेल. तसेच, कामाच्या ठिकाणी सहकाऱ्यांच्या मदतीने तुमचे बिघडलेले काम पूर्ण होईल.

तुळ 

 तूळ राशीच्या लोकांना शिक्षण स्पर्धा आणि मुलांकडून समाधानकारक परिणाम मिळू शकतात. तुम्हाला कुटुंबातील एखाद्या व्यक्तीवर विनाकारण राग येऊ शकतो.

वृश्चिक 

वृश्चिक राशीच्या लोकांच्या दैनंदिन बाबींमध्ये अनावश्यक वादविवादामुळे सहकाऱ्यांसोबत वाद आणि भांडणे होऊ शकतात, लक्षात ठेवा की जे लोक वेळेसोबत पुढे जातात, समस्या त्यांना अडकवत नाहीत.

धनु 

धनु राशीच्या लोकांना कामावर महत्त्वाकांक्षा किंवा दिशा कमी वाटू शकते. तुम्हाला लक्ष केंद्रित करण्याची आवश्यकता आहे. तुम्हाला तुमच्या व्यसनांवर नियंत्रण ठेवावे लागेल.

मकर  

मकर राशीच्या लोकांना अनेक समस्या आणि मतभेदांना तोंड द्यावे लागू शकते. ज्यामुळे तुम्हाला अस्वस्थ वाटेल. अनावश्यक वाद टाळा.

कुंभ

कुंभ राशीच्या लोकांसाठी आजचा दिवस आनंदी आणि व्यस्त असणार आहे. या काळात तुमच्यासमोर अनेक नवीन संधी येतील. तसेच, केलेले प्रवास तुम्हाला अपेक्षित परिणाम देतील. अचानक नफा मिळण्याची शक्यता आहे.

मीन 

मीन राशीच्या लोकांसाठी आज एखाद्या विशिष्ट कामाची चिंता असू शकते. तुम्हाला आज कोणाशीही अनावश्यक स्पर्धा करू नका. अनोळखी लोकांशी सावधगिरी बाळगा. व्यवसायात नुकसान होऊ शकते.

About the Author
Tags:
Rashi Bhavishya 19 August 2025AriesTaurusGeminiCANCER

इतर बातम्या

भारतातील सर्वात रहस्यमयी ठिकाणी, विज्ञानही होते फेल! स्ट...

विश्व