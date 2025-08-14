English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

Horoscope : 15 ऑगस्ट स्वातंत्र्य दिन 12 राशींसाठी कसा असेल? कोण होईल खऱ्या अर्थाने संकटांपासून स्वतंत्र

कसा असेल १५ ऑगस्ट २०२५ चा दिवस. 

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Aug 14, 2025, 11:22 PM IST
Horoscope : 15 ऑगस्ट स्वातंत्र्य दिन 12 राशींसाठी कसा असेल? कोण होईल खऱ्या अर्थाने संकटांपासून स्वतंत्र
Horoscope Daily Rashibhavishya 15 August 2025

मेष
 मेष राशीच्या लोकांनी आज कोणत्याही कामाच्या यशावर जास्त उत्साह दाखवणे टाळावे, कारण ते त्यांच्यासाठी हानिकारक ठरू शकते. आज तुम्हाला तुमच्या कुटुंबातील एखाद्या सदस्याच्या आरोग्य, आजार किंवा इतर कोणत्याही समस्येमुळे काही पैसे खर्च करावे लागू शकतात.

वृषभ
 वृषभ राशीच्या काही लोकांसाठी परदेश प्रवासाची शक्यता आहे. आज तुम्हाला तुमच्या जोडीदाराचा पूर्ण पाठिंबा मिळेल. एवढेच नाही तर या काळात तुम्ही तुमच्या जुन्या मित्रांना भेटू शकता. यासोबतच तुमचा अभ्यासातही रस दिसून येईल.

मिथुन
मिथुन राशीच्या विद्यार्थ्यांसाठी हा काळ खूप चांगला राहणार आहे. आज तुम्हाला तुमच्या मुलाकडून काही चांगली बातमी ऐकायला मिळू शकते. आज कोणाशीही वाद घालणे टाळा. असे केल्याने तुमचा मानसिक त्रास वाढू शकतो.

कर्क
जर तुम्ही आज कर्क राशीच्या लोकांसाठी काहीतरी नवीन सुरू करण्याचा विचार करत असाल तर घाई करू नका, सर्व पैलूंचे योग्य मूल्यांकन करा. त्यानंतरच निर्णय घ्या.

सिंह 
बदलत्या हवामानामुळे सिंह राशीच्या लोकांना आज आरोग्याशी संबंधित चिंता वाढू शकतात. संयमाने काम करा आणि कामाच्या ठिकाणी इतरांसमोर स्वतःला अस्वस्थ वाटू देऊ नका.

कन्या
 कन्या राशीच्या लोकांसाठी नशिबाच्या पूर्ण सहकार्याचा दिवस असेल. आजचा दिवस तुमच्यासाठी व्यवसाय आणि कामाच्या क्षेत्रात फायदेशीर ठरणार आहे. तुम्ही कौटुंबिक जबाबदाऱ्या चांगल्या प्रकारे पार पाडण्यात यशस्वी व्हाल.

तुळ
राशीच्या अविवाहित लोकांसाठी वेळ खूप अनुकूल राहणार आहे हे टॅरो कार्ड्सच्या गणनेवरून दिसून येते. आज तुमचे लग्न होण्याची शक्यता आहे. तुम्ही आज तुमच्या प्रियजनांना भेटाल. अभ्यास करणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी दिवस खूप चांगला राहणार आहे.

वृश्चिक
राशीच्या गणनेवरून दिसून येते की वृश्चिक राशीच्या लोकांनी अनावश्यक धावपळ टाळावी. तुम्हाला आज तुमचे मानसिक संतुलन राखण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे. तुमची आर्थिक स्थिती पूर्वीपेक्षा मजबूत असेल. तसेच, तुम्हाला दिखावा करण्यापासून दूर राहण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे.

धनु
धनु राशीच्या गणनेवरून दिसून येते की धनु राशीच्या लोकांसाठी आज आर्थिक स्थितीत वाढ होईल आणि रखडलेल्या कामात प्रगती होईल. तसेच, आरोग्याच्या दृष्टीने दिवस चांगला दिसत नाही. आज वाहनाचा वापर सावधगिरीने करा.

मकर
राशीच्या लोकांना आज काही चांगल्या आणि काही वाईट गोष्टींना तोंड द्यावे लागू शकते हे टॅरो कार्ड्सच्या हिशोबातून दिसून येते. इतकेच नाही तर आज तुमचे सर्व रखडलेले काम प्रगतीपथावर जाईल. परंतु, तुम्ही सक्रिय राहणे महत्त्वाचे आहे.

कुंभ
राशीच्या लोकांना आज खूप आक्रमक राहण्याची गरज आहे. तसेच, तुमचे हेतू खूप स्पष्ट असतील, ज्यामुळे तुम्ही कामाच्या ठिकाणी आणि घरी सर्व कामे योग्यरित्या करू शकाल.

मीन
राशीच्या लोकांना आज एखाद्या खास व्यक्तीची भेट होऊ शकते, जो त्यांच्या जीवनात महत्त्वपूर्ण बदल आणू शकतो. तुमचा आत्मविश्वास आणि मनोबल मजबूत राहील, जे तुमचे ध्येय साध्य करण्यात मदत करेल.

About the Author
Tags:
Rashi Bhavishya 15 August 2025AriesTaurusGeminiCANCER

इतर बातम्या

महाराष्ट्रातील दोन बड्या नेत्यांमध्ये मोठा वाद; रायगडच्या...

महाराष्ट्र बातम्या