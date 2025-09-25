English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

Horoscope : गुरुवारी वसुमान योगामुळे नशिबाचे दरवाजे उघडतीस, कसा असेल हा दिवस?

कसं असेल १२ राशींचं भविष्य?

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Sep 25, 2025, 12:57 AM IST
Horoscope : गुरुवारी वसुमान योगामुळे नशिबाचे दरवाजे उघडतीस, कसा असेल हा दिवस?
Horoscope Thusrday

मेष
 तुमच्या वैयक्तिक बाबींची काळजी घ्या; तुम्हाला तुमच्या योजनांमध्ये बदल करावे लागतील. तुमच्या स्वतःच्या अनेक वैयक्तिक पैलूंकडे दुर्लक्ष केल्याने अडचणी येऊ शकतात. या अडचणींवर मात करण्यासाठी तुम्हाला अतिरिक्त प्रयत्न करावे लागतील.

Add Zee News as a Preferred Source

वृषभ 
 वृषभ राशीच्या लोकांनी त्यांच्या व्यक्तिमत्त्वाचे ते पैलू का बदलायचे आहेत याचा काळजीपूर्वक विचार करावा. तरच ते त्यांचे ध्येय साध्य करण्यासाठी योग्य योजना बनवू शकतील.

मिथुन
 कामावर आणि तुमच्या वैयक्तिक जीवनात येणाऱ्या बदलांबद्दल तुम्हाला चिंता वाटू शकते, परंतु ही परिस्थिती तुमच्या आत एक नवीन बदल घडवून आणण्यासाठी योग्य आहे. तुम्हाला वाटणाऱ्या कोणत्याही बदलांना खुल्या मनाने तोंड द्या.

कर्क 
राग आणि नकारात्मक विचारांवर नियंत्रण ठेवणे महत्वाचे आहे. तुम्हाला दिवसभर चढ-उतार येऊ शकतात. काही लोक तुमच्या कामात व्यत्यय आणण्याचा प्रयत्न करू शकतात. स्वतःबद्दल जास्त माहिती शेअर करणे हानिकारक असू शकते.

सिंह
तुमच्या कुटुंबातील सदस्यांच्या भावनिक गरजा समजून घेणे तुमच्यासाठी कठीण असू शकते. तरीही, शक्य तितकी सकारात्मकता ठेवा. तुम्ही तुमच्या इच्छेनुसार निर्णय घेऊ शकणार नाही आणि कुटुंबात संतापाचे वातावरण असेल, परंतु तुमच्या प्रयत्नांनी ही परिस्थिती बदलू शकते.

कन्या 
तुमचा कामाचा ताण हलका होऊ शकतो. तुम्हाला पैशांशी संबंधित ठोस निर्णय घ्यावा लागू शकतो. यामुळे भविष्यात महत्त्वपूर्ण फायदे मिळण्याची शक्यता आहे. तुम्हाला निवडक कुटुंबातील सदस्यांशी जवळीक वाटेल.

तूळ
अशा कृती टाळा ज्यामुळे तुम्हाला तुमच्या विचारांवर आणि कृतींवर पश्चात्ताप होऊ शकतो. भावनिक स्थितीत घेतलेल्या निर्णयांमुळे नुकसान होऊ शकते. म्हणून, तुम्ही विचारपूर्वक आणि काळजीपूर्वक पुढे जावे, तुमच्या भावनांची विशेष काळजी घ्यावी.

वृश्चिक
तुमचा अचानक एखाद्या जवळच्या मित्राशी वाद होऊ शकतो. जर एखाद्याचे विचार तुमच्याशी जुळत नसतील तर याचा अर्थ असा नाही की ते तुम्हाला विरोध करत आहेत. त्याच परिस्थितीबद्दल त्यांचा दृष्टिकोन वेगळा असू शकतो.

धनु
तुमच्या जबाबदाऱ्या इतरांवर टाकल्याने सध्या फायदा होऊ शकतो, परंतु भविष्यात समस्या निर्माण होऊ शकतात. तुमच्या आर्थिक व्यवहारात पारदर्शकता राखणे तुमच्यासाठी महत्त्वाचे आहे.

मकर
तुम्ही तुमच्या जीवनशैलीत आनंद देणारे काम समाविष्ट करण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे. तुमच्या जबाबदाऱ्यांमध्ये तुमचे मन गुंतवून ठेवणे तितकेच महत्त्वाचे असेल, म्हणून स्वतःला ताजेतवाने करण्यासाठी वारंवार ब्रेक घ्या.

कुंभ
कोणीतरी तुमच्या आयुष्यात मार्गदर्शक म्हणून प्रवेश करू शकते, ज्यामुळे असंख्य बदल घडून येऊ शकतात. नातेसंबंध टिकवून ठेवताना तुमच्या स्वतःच्या वैयक्तिक फायद्याचा विचार केल्याने अधिक अडचणी येऊ शकतात.

मीन 
 एखाद्या मोठ्या समस्येवर मात करता येऊ शकते. तुम्हाला तुमचे काम पूर्ण एकाग्रतेने सुरू ठेवण्याची आणि तुमच्या दृढनिश्चयावर ठाम राहण्याची आवश्यकता आहे. तुम्हाला अनेक बाबतीत विरोधाचा सामना करावा लागेल, परंतु हिंमत न गमावता तुमच्या कामावर लक्ष केंद्रित करणे महत्वाचे आहे.

About the Author

Dakshata Thasale

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर या 'झी 24 तास डिजिटल'मध्ये चीफ सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहे. यांना पत्रकारिता या क्षेत्रातील 14 वर्षांचा अनुभव आहे. 'प्रहार' आणि 'लोकमत' या आघाडीच्या वृत्तसंस्था आणि 'टीव्ही 9' आणि 'न्यूज एक्सप्रेस मराठी' या आघाडीच्या वृत्तवाहिनीचा अनुभव घेतल्यानंतर डिजीटल क्षेत्रात काम करण्यास सुरुवात केली. 'India.com मराठी' या डिजीटल वेबसाईटमध्ये काम केल्यानंतर 'महाराष्ट्र टाईम्स' च्या ऑनलाईन वेबसाईटसाठी काम केलं. यानंतर 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं आहे. यामध्ये Lifestyle, आरोग्य, मनोरंजन यामधील बातम्यांमध्ये हातखंडा असून राज्यस्तरीय घडामोडी, गुन्हे आणि राजकीय घडामोडींमध्ये सर्वात मोठं योगदान आहे. पालकत्व, गर्भधारणा आणि पाककृती यासंदर्भात लेख लिहण्यास विशेष रुची आहे. 

...Read More

Tags:
Rashi Bhavishya 25 September 2025AriesTaurusGeminiCANCER

इतर बातम्या

अभिषेक शर्माने आशिया कपमध्ये रचला इतिहास, विराटनंतर अशी काम...

स्पोर्ट्स