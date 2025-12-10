English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
Mulank 1 Yearly Numerology 2026 : ज्या लोकांचा जन्म 1, 10, 19 किंवा 28 तारखेला जन्मलेल्यांचा अंकशास्त्रानुसार मूलांक 1 असतो. मूलांक 1 साठी 2026 हे वर्ष कसं असणार पाहूयात 2026 चं वार्षिक अंकशास्त्र राशीभविष्य...

नेहा चौधरी | Updated: Dec 10, 2025, 03:44 PM IST
Mulank 1 Numerology 2026 : 1, 10, 19 किंवा 28 तारखेला जन्मलेल्यांसाठी 2026 कसं असेल? करिअरमध्ये लक्षणीय प्रगती, पण लग्नासाठी घाई...

Mulank 1 Predictions 2026 : अंकशास्त्रानुसार 2026 या नवीन वर्षाचं मूलांक 1 आहे. 2 + 2 + 6 = 10 म्हणजे याचा अर्थ या वर्षावर मूलांक 1 राहणार असून या मूलांकाचा स्वामी सूर्य देव असणार आहे. 2026 वर सूर्य देवाचा प्रभाव असणार आहे. अंकशास्त्रानुसार सूर्य हा खूप यश आणि आदरसह प्रगतीच्या अनेक संधी देतो. त्यामुळे हे वर्ष मूलांक 1 साठी खूप भाग्यशाली असणार आहे. नवीन वर्षात तुम्ही मालमत्ता खरेदी करू शकता आणि नवीन व्यवसाय सुरु करण्यासाठी योग्य काळ असणार आहे. तर भागीदारी फायदेशीर ठरणार आहे. पण भावनांवर आधारित निर्णय न घेण्याची काळजी घ्या; तुमच्या वडिलांचा सल्ला ऐका. अहंकार टाळा आणि कोणाचाही अपमान करू नका. सर्वकाही नियोजन केल्यास तुम्हाला फायदेशीर ठरणार आहे. स्वाक्षरी करण्यापूर्वी महत्त्वाचे कागदपत्रे काळजीपूर्वक वाचा. 

2026  वर्ष मूलांक 1 करिअर कसं असेल?

मूलांक 1 असलेल्यांना नवीन वर्षात करिअरमध्ये लक्षणीय प्रगती अनुभवता येणार आहे. नोकरी करणाऱ्यांना पदोन्नती आणि मोठ्या जबाबदाऱ्या मिळणार आहे. तुम्ही नेतृत्वाच्या भूमिकेत असणार आहात. सल्लागार, अन्न, नर्सिंग, मानसशास्त्र, पाण्याशी संबंधित काम, कला, अभिनय, जनसंपर्क आणि सरकार या क्षेत्रांमध्ये गुंतलेल्यांसाठी हे वर्ष विशेषतः अनुकूल सिद्ध होणार आहे. विद्यार्थ्यांना कठोर परिश्रम करावे लागणार आहे. ज्यांना असे वाटते त्यांना लक्षणीय यश मिळणार आहे. 

मूलांक 1 आर्थिक 

मूलांक 1 असलेल्या लोकांची आर्थिक स्थिती 2026 मध्ये चांगली सिद्ध होणार आहे. तुमचे खर्च नियंत्रणात ठेवणे हिताचे ठरणार आहे. योग्य नियोजन करून तुम्ही बचत आणि गुंतवणूक करणार आहात.  

मूलांक 1 नातेसंबंध 

अविवाहितांना लग्नाचं प्रस्ताव येणार आहे. प्रेमविवाहासाठी हा काळ अनुकूल आहे, पण घाई करू नका. विवाहित जोडप्यांमध्ये सुसंवादी संबंध असणार आहे. 

मूलांक 1 आरोग्य 

या वर्षी शारीरिक आरोग्य चांगले राहणार आहे, पण तणाव कायम राहणार आहे, ज्यामुळे निद्रानाशाची समस्या तुम्हाला होऊ शकते. 

मूलांक 1 साठी उपाय

तुम्ही दररोज सूर्याला जल अर्पण करण्यासोबत सूर्यनमस्कार करावे. तुमच्या पालकांचा आणि त्यांच्या वयाच्या इतरांचा आदर करावा. 

1 क्रमांकासाठी भाग्यवान रंग : सोनेरी, पिवळा आणि पांढरा.
 
भाग्यवान क्रमांक : 1, 2, 3, 5

(Disclaimer - या ठिकाणी दिलेली माहिती अंक शास्त्रावर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या.) 

About the Author

Neha Choudhary

नेहा चौधरी या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर (वरिष्ठ उपसंपादक) पदावर कार्यरत आहे. त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 20 वर्षांचा अनुभव आहे. इलेक्ट्रॉनिक आणि ऑनलाइन मीडियामध्ये प्रदीर्घ अनुभव आहे. त्यांनी पत्रकाराची सुरुवात रिपोर्टर म्हणून देशोन्नती वृत्तपत्रातून केली. राजकारणापासून मनोरंजनापर्यंत बातम्यांचा आढावा त्यांनी घेतला. 2006 मधील मुंबई लोकल ट्रेन बॉम्बस्फोट हल्ला,  26/11 मुंबई हल्ला, प्रमोद महाजन हत्या अशा अनेक घटनांचे कव्हरेज त्यांनी केलं आहे. त्यानंतर ई टीव्ही मराठीमध्येही रिपोर्टर म्हणून काम केलं. त्यानंतर मी मराठी, साम मराठी, जय महाराष्ट्र, न्यूज 18 लोकमतमध्ये अनेक वर्ष त्यांनी आऊटपूटमध्ये रनडाउन प्रोड्यूसर म्हणून काम केलं. आता त्या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये कार्यरत आहेत. इथे त्या राजकारण, गुन्हेगारीपासून मनोरंजनापर्यंत ग्रामीण भागातील बातम्यांमध्ये आपलं योगदान देतात. त्यासोबत सोशल मीडियावरील व्हायरल आणि ट्रेंडिंगवरही त्या लिखाण करतात. तर आरोग्य, लाइफस्टाइल या बातम्यांमध्ये विशेष रुची आहे. तर गेल्या 2 वर्षांपासून त्यांनी ज्योतिष आणि धर्म यावर काम करत आहेत. त्यांनी हस्तरेषाशास्त्र, वास्तु आणि फेंगशुईसह वैदिक ज्योतिष, अंकशास्त्र आणि टॅरोचाही पुस्तकाच वाचन आणि तज्ज्ञांनी बोलून लोकांना माहितीपूर्ण बातम्या देतात. सण, उत्सवाचे धार्मिक आणि वैज्ञानिक महत्त्व याची त्या त्यांचा बातम्यांमधून समतोल राखतात. त्यांच्या मोकळ्या वेळेत त्यांना धार्मिक ग्रंथांच वाचन तसंच प्रवास, संगीताची आवड आहे. 

...Read More

