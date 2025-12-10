Mulank 1 Numerology 2026 : 1, 10, 19 किंवा 28 तारखेला जन्मलेल्यांसाठी 2026 कसं असेल? करिअरमध्ये लक्षणीय प्रगती, पण लग्नासाठी घाई...

Mulank 1 Predictions 2026 : अंकशास्त्रानुसार 2026 या नवीन वर्षाचं मूलांक 1 आहे. 2 + 2 + 6 = 10 म्हणजे याचा अर्थ या वर्षावर मूलांक 1 राहणार असून या मूलांकाचा स्वामी सूर्य देव असणार आहे. 2026 वर सूर्य देवाचा प्रभाव असणार आहे. अंकशास्त्रानुसार सूर्य हा खूप यश आणि आदरसह प्रगतीच्या अनेक संधी देतो. त्यामुळे हे वर्ष मूलांक 1 साठी खूप भाग्यशाली असणार आहे. नवीन वर्षात तुम्ही मालमत्ता खरेदी करू शकता आणि नवीन व्यवसाय सुरु करण्यासाठी योग्य काळ असणार आहे. तर भागीदारी फायदेशीर ठरणार आहे. पण भावनांवर आधारित निर्णय न घेण्याची काळजी घ्या; तुमच्या वडिलांचा सल्ला ऐका. अहंकार टाळा आणि कोणाचाही अपमान करू नका. सर्वकाही नियोजन केल्यास तुम्हाला फायदेशीर ठरणार आहे. स्वाक्षरी करण्यापूर्वी महत्त्वाचे कागदपत्रे काळजीपूर्वक वाचा.
मूलांक 1 असलेल्यांना नवीन वर्षात करिअरमध्ये लक्षणीय प्रगती अनुभवता येणार आहे. नोकरी करणाऱ्यांना पदोन्नती आणि मोठ्या जबाबदाऱ्या मिळणार आहे. तुम्ही नेतृत्वाच्या भूमिकेत असणार आहात. सल्लागार, अन्न, नर्सिंग, मानसशास्त्र, पाण्याशी संबंधित काम, कला, अभिनय, जनसंपर्क आणि सरकार या क्षेत्रांमध्ये गुंतलेल्यांसाठी हे वर्ष विशेषतः अनुकूल सिद्ध होणार आहे. विद्यार्थ्यांना कठोर परिश्रम करावे लागणार आहे. ज्यांना असे वाटते त्यांना लक्षणीय यश मिळणार आहे.
मूलांक 1 असलेल्या लोकांची आर्थिक स्थिती 2026 मध्ये चांगली सिद्ध होणार आहे. तुमचे खर्च नियंत्रणात ठेवणे हिताचे ठरणार आहे. योग्य नियोजन करून तुम्ही बचत आणि गुंतवणूक करणार आहात.
1 क्रमांकासाठी भाग्यवान रंग : सोनेरी, पिवळा आणि पांढरा.
भाग्यवान क्रमांक : 1, 2, 3, 5
(Disclaimer - या ठिकाणी दिलेली माहिती अंक शास्त्रावर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या.)