Mulank 2 Numerology 2026 : 2, 11, 20 किंवा 29 तारखेला जन्मलेल्यांसाठी 2026 कसं असेल? या क्षेत्रातील लोकांसाठी उत्तम वर्ष, मात्र कागदपत्रावर सही करताना...

Mulank 2 Predictions 2026 : कोणत्याही महिन्याच्या 2, 11, 20 किंवा 29 तारखेला जन्मलेल्यांचा मूलांक अंकशास्त्रानुसार 2 असतो. अंकशास्त्रात, जन्मतारखेच्या बेरीजवरून मिळणारा मूलांक क्रमांक एखाद्या व्यक्तीचे व्यक्तिमत्व आणि भविष्य सांगतो. 2026 हे वर्ष सूर्याचं वर्ष असून या वर्षाचा क्रमांक 1 आहे. तर मूलांक 2 चा अधिपती ग्रह चंद्र असणार आहे. तर, मूलांक 2 असलेल्या जन्मलेल्यांसाठी 2026 हे वर्ष कसं राहणार आहे जाणून घ्या.
लेखन, माध्यम, कला, कमिशन एजंट, बँकिंग, दागिने, रेकी, विज्ञानगूढ आणि अध्यापन यासारख्या क्षेत्रात काम करणाऱ्या मूलांक 2 असलेल्यांना लोकांनासाठी हे वर्ष यश घेऊन आले आहे. त्यांना त्यांच्या कामाची प्रगती आणि मान्यता मिळणार आहे. भागीदारीत व्यवसाय करू इच्छिणाऱ्या व्यावसायिकांनी त्यांचे भागीदार/सहकारी सुज्ञपणे निवडा. तर इतरांसाठी, वर्ष सरासरी राहणार आहे.
2026 मध्ये, नोकरी करणाऱ्यांना पदोन्नती आणि पगारवाढ मिळण्याचे संकेत आहेत. पण, काही व्यवसाय मालकांना आर्थिक चढ-उतारांचा सामना करावा लागणार आहे. विशेषतः धोकादायक गुंतवणूक टाळा, कारण त्यांना मोठे नुकसान होण्याची शक्यता आहे. काळजीपूर्वक विचार आणि काळजीपूर्वक वाचन केल्यानंतरच कागदपत्रांवर स्वाक्षरी करणे हिताचे ठरणार आहे.
या जन्मतारखेच्या विद्यार्थ्यांना त्यांच्या कठोर परिश्रमाचे फळ मिळणार आहे. जर ते परदेशात जाण्याचा विचार करत असतील तर त्यांचं स्वप्न 2026 या वर्षात पूर्ण होणार आहे. पण तुमचं प्रयत्न स्थिक ठेवणे चांगले ठरणार आहे.
हे वर्ष मूलांक 2 असलेल्या अविवाहितांसाठी चांगली बातमी घेऊन येणार आहे. या वर्षी लग्नाचे प्रस्ताव येणार आहे. प्रेम जीवन चांगले राहणार आहे. ज्या जोडप्यांचे कुटुंब लग्न करण्यास अनिच्छुक होते त्यांना या वर्षी त्यांची मान्यता मिळणार आहे. विवाहित लोकांच्या जीवनात आनंद आणि प्रेम वाढणार आहे. कुटुंबात सकारात्मक वातावरण निर्माण होणार असून समाज वाढणार आहे. पण, नातेसंबंध टिकवून ठेवण्यासाठी अहंकारापासून दूर राहणे हिताचे ठरणार आहे. तसंच, लहान समस्या आणि गैरसमज टाळा आणि संवाद साधा.
हे वर्ष तुमच्या आरोग्यासाठी चांगले राहणार आहे. तुम्हाला दीर्घकालीन आजारांपासूनही आराम मिळणार आहे. पण, तुमच्या जोडीदाराच्या आणि पालकांच्या आरोग्याची काळजी घ्या. अनावश्यक ताणतणाव आणि जास्त विचार करु नका.
भाग्यवान रंग: सोनेरी, पिवळा, हिरवा आणि पांढरा.
भाग्यवान क्रमांक: 1, 2, 3, 5
(Disclaimer - या ठिकाणी दिलेली माहिती अंक शास्त्रावर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या.)