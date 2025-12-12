English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
Mulank 2 Numerology 2026 : 2, 11, 20 किंवा 29 तारखेला जन्मलेल्यांसाठी 2026 कसं असेल? या क्षेत्रातील लोकांसाठी उत्तम वर्ष, मात्र कागदपत्रावर सही करताना...

Mulank 2 Yearly Numerology 2026 : अंकशास्त्रानुसार, आर्थिक, शिक्षण, करिअर, संपत्ती, प्रेम जीवन, कौटुंबिक जीवन इत्यादी बाबतीत मूलांक 2 असलेल्या लोकांसाठी 2026 हे वर्ष कसे असेल, जाणून घ्या 2, 11, 20 किंवा 29 जन्मतारीख असलेल्या लोकांचं 2026 वार्षिक अंकशास्त्र  भविष्य 

नेहा चौधरी | Updated: Dec 12, 2025, 12:41 PM IST
Mulank 2 Predictions 2026 : कोणत्याही महिन्याच्या 2, 11, 20 किंवा 29 तारखेला जन्मलेल्यांचा मूलांक अंकशास्त्रानुसार 2 असतो. अंकशास्त्रात, जन्मतारखेच्या बेरीजवरून मिळणारा मूलांक क्रमांक एखाद्या व्यक्तीचे व्यक्तिमत्व आणि भविष्य सांगतो. 2026 हे वर्ष सूर्याचं वर्ष असून या वर्षाचा क्रमांक 1 आहे. तर मूलांक 2 चा अधिपती ग्रह चंद्र असणार आहे. तर, मूलांक 2 असलेल्या जन्मलेल्यांसाठी 2026 हे वर्ष कसं राहणार आहे जाणून घ्या.

2026 वर्ष मूलांक 2 करिअर कसं असेल?

लेखन, माध्यम, कला, कमिशन एजंट, बँकिंग, दागिने, रेकी, विज्ञानगूढ  आणि अध्यापन यासारख्या क्षेत्रात काम करणाऱ्या मूलांक 2 असलेल्यांना लोकांनासाठी हे वर्ष यश घेऊन आले आहे. त्यांना त्यांच्या कामाची प्रगती आणि मान्यता मिळणार आहे. भागीदारीत व्यवसाय करू इच्छिणाऱ्या व्यावसायिकांनी त्यांचे भागीदार/सहकारी सुज्ञपणे निवडा. तर इतरांसाठी, वर्ष सरासरी राहणार आहे. 

मूलांक 2 आर्थिक 

2026 मध्ये, नोकरी करणाऱ्यांना पदोन्नती आणि पगारवाढ मिळण्याचे संकेत आहेत. पण, काही व्यवसाय मालकांना आर्थिक चढ-उतारांचा सामना करावा लागणार आहे. विशेषतः धोकादायक गुंतवणूक टाळा, कारण त्यांना मोठे नुकसान होण्याची शक्यता आहे. काळजीपूर्वक विचार आणि काळजीपूर्वक वाचन केल्यानंतरच कागदपत्रांवर स्वाक्षरी करणे हिताचे ठरणार आहे. 

मूलांक 2 शिक्षण

या जन्मतारखेच्या विद्यार्थ्यांना त्यांच्या कठोर परिश्रमाचे फळ मिळणार आहे. जर ते परदेशात जाण्याचा विचार करत असतील तर त्यांचं स्वप्न 2026 या वर्षात पूर्ण होणार आहे. पण तुमचं प्रयत्न स्थिक ठेवणे चांगले ठरणार आहे. 

मूलांक 2 नातेसंबंध 

हे वर्ष मूलांक 2 असलेल्या अविवाहितांसाठी चांगली बातमी घेऊन येणार आहे. या वर्षी लग्नाचे प्रस्ताव येणार आहे. प्रेम जीवन चांगले राहणार आहे. ज्या जोडप्यांचे कुटुंब लग्न करण्यास अनिच्छुक होते त्यांना या वर्षी त्यांची मान्यता मिळणार आहे. विवाहित लोकांच्या जीवनात आनंद आणि प्रेम वाढणार आहे. कुटुंबात सकारात्मक वातावरण निर्माण होणार असून समाज वाढणार आहे. पण, नातेसंबंध टिकवून ठेवण्यासाठी अहंकारापासून दूर राहणे हिताचे ठरणार आहे. तसंच, लहान समस्या आणि गैरसमज टाळा आणि संवाद साधा. 

मूलांक 2 आरोग्य 

हे वर्ष तुमच्या आरोग्यासाठी चांगले राहणार आहे. तुम्हाला दीर्घकालीन आजारांपासूनही आराम मिळणार आहे. पण, तुमच्या जोडीदाराच्या आणि पालकांच्या आरोग्याची काळजी घ्या. अनावश्यक ताणतणाव आणि जास्त विचार करु नका. 

मूलांक 2 साठी उपाय
 

या लोकांनी चांदीच्या ग्लासमधून पाणी प्यावे. या वर्षी गरजूंना पिवळी फळे, हळद किंवा कपडे दान करा. गाईला पपई किंवा केळी खाऊ घाला.

भाग्यवान रंग: सोनेरी, पिवळा, हिरवा आणि पांढरा.
 
भाग्यवान क्रमांक: 1, 2, 3, 5

(Disclaimer - या ठिकाणी दिलेली माहिती अंक शास्त्रावर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या.) 

About the Author

Neha Choudhary

नेहा चौधरी या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर (वरिष्ठ उपसंपादक) पदावर कार्यरत आहे. त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 20 वर्षांचा अनुभव आहे. इलेक्ट्रॉनिक आणि ऑनलाइन मीडियामध्ये प्रदीर्घ अनुभव आहे. त्यांनी पत्रकाराची सुरुवात रिपोर्टर म्हणून देशोन्नती वृत्तपत्रातून केली. राजकारणापासून मनोरंजनापर्यंत बातम्यांचा आढावा त्यांनी घेतला. 2006 मधील मुंबई लोकल ट्रेन बॉम्बस्फोट हल्ला,  26/11 मुंबई हल्ला, प्रमोद महाजन हत्या अशा अनेक घटनांचे कव्हरेज त्यांनी केलं आहे. त्यानंतर ई टीव्ही मराठीमध्येही रिपोर्टर म्हणून काम केलं. त्यानंतर मी मराठी, साम मराठी, जय महाराष्ट्र, न्यूज 18 लोकमतमध्ये अनेक वर्ष त्यांनी आऊटपूटमध्ये रनडाउन प्रोड्यूसर म्हणून काम केलं. आता त्या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये कार्यरत आहेत. इथे त्या राजकारण, गुन्हेगारीपासून मनोरंजनापर्यंत ग्रामीण भागातील बातम्यांमध्ये आपलं योगदान देतात. त्यासोबत सोशल मीडियावरील व्हायरल आणि ट्रेंडिंगवरही त्या लिखाण करतात. तर आरोग्य, लाइफस्टाइल या बातम्यांमध्ये विशेष रुची आहे. तर गेल्या 2 वर्षांपासून त्यांनी ज्योतिष आणि धर्म यावर काम करत आहेत. त्यांनी हस्तरेषाशास्त्र, वास्तु आणि फेंगशुईसह वैदिक ज्योतिष, अंकशास्त्र आणि टॅरोचाही पुस्तकाच वाचन आणि तज्ज्ञांनी बोलून लोकांना माहितीपूर्ण बातम्या देतात. सण, उत्सवाचे धार्मिक आणि वैज्ञानिक महत्त्व याची त्या त्यांचा बातम्यांमधून समतोल राखतात. त्यांच्या मोकळ्या वेळेत त्यांना धार्मिक ग्रंथांच वाचन तसंच प्रवास, संगीताची आवड आहे. 

...Read More

