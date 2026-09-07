/अमेरिकेत सत्यनारायण पूजा करण्यासाठी किती खर्च येतो? आकडा जाणून व्हाल चकीत

भारतामध्ये एखाद्याच्या घरी सत्यनारायणाची पूजा करायची असल्यास आपल्याला अंदाजे खर्च माहिती असतो. पुजा करण्यासाठी आपण पंडितजींना बोलावतात त्याचबरोबर पूजेला लागणारे साहित्य हे गुरुजी आपल्याला लिहून देत असतात. त्यामुळे आपल्याला सत्यनारायणाच्या एका पुजेला किती खर्च लागणार याचा सहसा अंदाज असतो किंवा गुरुजी त्याचा अंदाज देतात. पण जर तुम्ही अमेरिकेमध्ये राहत असाल आणि तिथे जर तुम्हाला सत्यनारायणाची पूजा करायची असल्यास त्या पूजेसाठी किती खर्च लागतो एवढेच नाही तर पूजेला ज्या पंडितांना आपण बोलावणार त्यांना किती गुरुदक्षिणा द्यावी लागते याचा खर्च ऐकून तुम्हाला नक्कीच धक्का बसेल.
सोशल मिडियावर अमेरिकेमध्ये राहणाऱ्या एका महिलेचा व्हिडिओ व्हायरल झाला आहे यामध्ये तिने सत्यनारायणाच्या कशा आयोजित केल्यानंतर तिला झालेल्या खर्चाबद्दल तिने व्हिडिओमध्ये चर्चा केली आहे. यामध्ये अनेक नेटकऱ्यांचे वेगवेगळ्या प्रतिक्रिया आल्या आहेत, अमेरिकेमध्ये जर तुम्हाला सत्यनारायण कथा आयोजित करायची असल्यास तेथील पूजाऱ्याचे शुल्कच हे सुमारे 300 ते 350 डॅालर्स आहेत असे त्या महिलेने सांगितले. भारतीय रुपयांमध्ये ही रक्कम सांगायचे झाले तर 25000 ते 30000 रुपये तुम्हाला फक्त पूजाऱ्यासाठी खर्च करावे लागतील.
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भारतामध्ये सत्यनारायणाच्या पूजेच्या खर्चापेक्षा दोन ते तीन पट खर्च अमेरिकेमध्ये जास्त आहे. जर तुम्हाला अमेरिकेमध्ये पूजाऱ्याला बोलावायचे असल्यास तुम्हाला सर्वसाधारण शुल्क हे 300 ते 350 डॅालर्स आहे. भारतापेक्षा लक्षणीयरित्या अमेरिकेमध्ये पूजेच्या खर्च हा जास्त आहे. व्हायरल महिलेच्या व्हिडिओ संभाषणामध्ये शुल्काचा उल्लेख महिलेने केला आहे आणि त्यामध्ये तिने म्हंटले आहे की, डित आपल्या पूजेसाठी आणि कथेसाठी दक्षिणा (भेट) घेतात. तथापि, हे शुल्क सर्वत्र सारखे नसते. शहर, मंदिर, पंडिताची उपलब्धता आणि पूजेचा प्रकार यानुसार शुल्कात फरक असू शकतो. अमेरिकेमध्ये फक्त पूजाऱ्याचे शुल्क आकारले जात नाही तर मंदिराचे शुल्क देखील स्वतंत्रपणे आकारले जाते.
बऱ्याच ठिकाणी, मंदिराचे शुल्क $100 ते $150 पर्यंत असू शकते. याचा अर्थ असा की, मूळ खर्च, पुजाऱ्याचे शुल्क आणि मंदिराचे शुल्क मिळून, अंदाजे $400 ते $500 पर्यंत असू शकतो. भारतामध्ये पूजेचे साहित्य हे सहज मिळू शकते, पण अमेरिकेमध्ये देखील हे साहित्य मिळते पण कधीकधी हे साहित्य मिळवणे कठिण होते. व्हिडिओमध्ये महिलेने असेही सांगितले आहे की, पुजारीने जर पूजेचे साहित्य आणले नाही तर स्वत:च परिवाराला खरेदी करावे लागते. जर मंदिर किंवा पुजारी पूजेच्या साहित्याची व्यवस्था करत असतील, तर त्यासाठी अतिरिक्त शुल्क लागू शकते. पूजाऱ्याला जर घरी बोलावायचे असेल तर मग त्याच्या प्रवासाचा खर्च देखील द्यावा लागतो.
महिलेने व्हायरल व्हिडिओमध्ये सांगितले आहे की, सर्व खर्चांची बेरीज केल्यावर, एकूण खर्च सुमारे $1,000, म्हणजेच अंदाजे 1,00,000 रुपये होऊ शकतो. पूजेचा खर्च ठिकाण आणि सुविधांनुसार बदलू शकतो. जर पुजाऱ्याचे शुल्क $350, मंदिराचे शुल्क $100-150 असेल आणि त्यात पूजेचे साहित्य व वाहतुकीचा खर्च जोडला, तर एकूण रक्कम लक्षणीयरीत्या वाढू शकते.