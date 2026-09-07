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अमेरिकेत सत्यनारायण पूजा करण्यासाठी किती खर्च येतो? आकडा जाणून व्हाल चकीत

जर तुम्हाला सत्यनारायणाची पूजा करायची असल्यास त्या पूजेसाठी किती खर्च लागतो एवढेच नाही तर पूजेला ज्या पंडितांना आपण बोलावणार त्यांना किती गुरुदक्षिणा द्यावी लागते याचा खर्च ऐकून तुम्हाला नक्कीच धक्का बसेल.

Written ByShubhangi Mere
Published: Sep 07, 2026, 10:58 PM IST|Updated: Sep 07, 2026, 10:58 PM IST
अमेरिकेत सत्यनारायण पूजा करण्यासाठी किती खर्च येतो? आकडा जाणून व्हाल चकीत
Image Credit: अमेरिका सत्यनारायण पूजेचा खर्च (Photo - Social media)

About the Author

Shubhangi Mere

Shubhangi Mere

शुभांगी संतोष मेरे, या पत्रकारिता क्षेत्रात मागील 3.5 वर्षापासून काम करत आहेत.  2023 मध्ये टाईम महाराष्ट्र मधून कामाला सुरूवात केली आहे. काही महिने मीडिया क्षेत्राचा अनुभव घेतल्यानंतर 2023 ते 2026 पर्यंत नवराष्ट्र डिजिटल येथे क्रीडा संबंधी बातम्यांवर, विश्लेषण आणि संशोधनावर काम केले आहे, नवराष्ट्र वेबसाईटसाठी मागील 2.5 वर्ष क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडी आवडीने मांडल्या. मागील काही वर्ष क्रीडा पत्रकारीतेमध्ये काम केल्यानंतर आता झी 24 तासमध्ये कंटेन्ट सब एडिटर म्हणून क्रीडा विभागात काम करत आहे. 

भारता क्रीडा पत्रकारिता ही केवळ क्रिकेट पुरतीच मर्यादीत आहे. पण मला या खेरीज टेनिस, कब्बडी, फुटबॉल, आर्चरी, कुस्ती, बॉक्सिंग या विषयात विशेष रुची आहे. या क्षेत्रातील बातम्यांवर प्रभुत्त्व मिळविण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. 

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अमेरिकेत सत्यनारायण पूजा करण्यासाठी किती खर्च येतो? आकडा जाणून व्हाल चकीत
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