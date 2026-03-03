चंद्रग्रहणानंतर शुद्धीकरण करणे का महत्त्वाचे, जाणून घ्या घरातील नकारात्मक ऊर्जा कशी दूर कराल?

Know How To Remove Negativity After Chandra Grahan: सनातन धर्मात पौर्णिमा आणि ग्रहण या खगोलीय घटनांना मोठे महत्त्व आहे. अशात 2 मार्च रोजी होळीच्या सणाला सुरूवात झाली आणि आज 3 मार्च रोजी धुळवडीला चंद्रग्रहणाचा योग आला आहे. हे चंद्रग्रहण भारतातून दिसणार आहे म्हणून सुतक काळ पाळावा लागणार आहे. सकाळी 6 वाजून 16 मिनिटांपासूनच सुरू झाले आहे. यावेळी ज्योतिषशास्त्रानुसार अनेक धार्मिक नियम पाळणे महत्त्वाचे मानले जाते. त्याचप्रमाणे ग्रहण संपल्यानंतर घराचे आणि देव्हाऱ्याचे शुद्धीकरण करणे देखील महत्त्वाचे असते. पण अनेकांना, चंद्रग्रहणानंतर शुद्धीकरण का केले जाते? आणि ते कसे करायचे? असे बरेच प्रश्न पडलेले असतात. या प्रश्नांची उत्तरे पुढे जाणून घेऊया.
तब्बल 500 वर्षांनंतर धुलिवंदनाच्या दिवशी 2026 या वर्षातील पहिल्या चंद्रग्रहणाचा योग आला आहे. हे चंद्रग्रहण दुपारी 3 वाजून 20 मिनिटांनी सुरू होणार आहे आणि संध्याकाळी 6 वाजून 48 मिनिटांनी संपणार आहे. ज्योतिषशास्त्रानुसार, चंद्रग्रहण अशुभ मानले जाते. ग्रहणाच्या वेळी वातावरणात सर्व नकारात्मक शक्तींचा वास असतो. ज्यांचा प्रभाव मानवी जीवनावरही होत असतो. हीच नकारात्मकता दूर करण्यासाठी शुद्धीकरण करणे महत्त्वाचे मानले जाते.
ज्योतिषशास्त्राच्या नियमांनुसार, ग्रहण संपल्यानंतर सर्वप्रथम घरातील सर्व सदस्यांनी डोक्यावरून स्नान करावे. यावेळी स्नानाच्या पाण्यात थोडे गोमूत्र आणि गंगाजल मिसळावे. यामुळे तुमच्या शरीरातील सर्व नकारात्मक ऊर्जा नष्ट होईल. त्यानंतर घराचे शुद्धीकरण करण्यासाठी संपूर्ण घर झाडून स्वच्छ करावे. संपूर्ण घरात गंगाजल आणि गोमूत्र शिंपडावे. त्यानंतर देव्हारा आणि मूर्ती स्वच्छा करा. जुनी फुले-हार काढून टाका. नंतर देवासमोर दिवा लावा, धूप करा आणि संपूर्ण घरात दाखवा, घंटानाद करा. जेणेकरून घरातील सर्व नकारात्मक ऊर्जा निघून जाईल. तसेच ग्रहण काळात बनवलेल अन्न, पाणी उघडे राहिले असेल तर ते फेकून द्या.
ज्योतिषशास्त्रानुसार, चंद्रग्रहण संपल्यानंतर दान-धर्म करणे अत्यंत महत्त्वाचे मानले जाते. अन्न दान करणे हे एक सर्वात मोठे पुण्य मानले जाते. तुम्ही तुमच्या क्षमतेनुसार वस्त्र, अन्न किंवा पैसे दान करू शकता. तसेच एखाद्या मंदिरात जाऊन किंवा घरातील देवासमोर शांत बसून ध्यान-धारणा करा. तुमच्या आराध्य देवतेच्या मंत्राचा जप करा. यामुळे तुमच्या मनातील नकारात्मक ऊर्जा नष्ट होईल आणि मानसिक शांतता मिळेल.
