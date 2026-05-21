/Chanakya Niti : रागावल्याशिवाय आपली बाजू मजबूत कशी करावी? वाचा आचार्य चाणक्यांच्या खास शिकवणी

आचार्य चाणक्यांनी दिलेल्या सल्ल्यानुसार आपला मुद्दा पटवून देण्यासाठी आवाज चढवणे हे शहाणपण असणे गरजेचे आहे. भांडण न करता, कोणालाही न घाबरवता किंवा कोणाचाही अपमान न करता आपला मुद्दा कसा पटवून द्यायचा याची कौशल्ये काय आहेत यासंदर्भात चाणक्यांची शिकवण काय आहे याबद्दल जाणून घ्या.
एखाद्याला आपला मुद्दा पटवून द्यायचा असल्यास या मुद्दाचा विषय काय आहे यावर अवलंबून असते. वादग्रस्त विषय असल्यास अनेकदा होत असलेल्या चर्चेचे रुपांतर हे भांडणामध्ये होते. त्यावेळी आपण किंवा समोरचा जेव्हा मुद्दा एकमेकांना पटवून देत असतो तेव्हा यावेळी मग आवाढ आपला चढतो. जीवनातील एक गोष्ट लक्षात ठेवणे गरजेचे आहे, ते म्हणजेच जेव्हा मुद्दा पेटतो तेव्हा आवाज चढतो त्यावेळी आपण जिंकत नसतो, यावेळी आपला पराभव होत असतो. कारण जगामध्ये गोंधळ करणारे राज्य करत नाहीत विचार करणारे राज्य करतात. चाणक्यांची यावर काय शिकवण आहे यासंदर्भात तुम्हाला सांगणार आहोत.
आधुनिक युगामध्ये भांडणे करणे हे फार सोपे आहे, पण भांडण न करता, भीती न दाखवता, अपमान न करता आपला विषय मांडणे आणि समोरच्याला आपला मुद्दा पटवून देणे हीच खरी कला आहे. चाणक्यांनी सांगितले आहे की, जो माणूस आपल्या जिभेवर नियंत्रण किंवा ताबा ठेवू शकत नाही, तो कोणावरही नियंत्रण ठेवू शकत नाही. अनेकांना वाटते की हुशारी म्हणजे खोटे बोलणे, फसवणे किंवा इतरांना वेड्यात काढणे पण खऱ्या हुशारीचा अर्थ हा खोटे न बोलता, खरी हुशारी ही योग्यवेळी खरे सांगून सांगण्यात आहे. जेव्हा तुम्हा एखादे सत्य हे थेटपणे सांगितले तर तर तुम्ही प्रामाणिक असाल, यामध्ये तुमचा शहाणपणा नसतो.
अनेकदा काही तरी सांगण्यासाठी तुम्ही सत्य लपवले, तर तुम्ही सुरक्षित असाल. अनेकदा आपल्यातील राग, आपली ताकद तपासण्याचा जग प्रयत्न करत असतं. पण चाणक्यांनी सांगितलेल्या शिकवणीमध्ये सर्वात मोठी ताकद ही गोंधळ करणे नाही तर जी न सांगताही आजूबाजूचे वातावरण बदलून टाकते. अनेकदा अनेकजण हे "मी हे करू शकतो," तो व्यक्ती कदाचित शूर असेल, पण त्याची शौर्यता नैसर्गिक असते. पण खरी ताकद ही शब्दांनी नव्हे, तर कृतीने बोलले पाहिजे.
अनेकदा आपण असे काही शब्द बोलतो जे अनेकांच्या लक्षात राहतात, पण त्यांचा प्रभाव समोरच्या व्यक्तीच्या मानसिक स्थितीवर अवलंबून असतो. अनेकजण वेगवेगळ्या शोधात असतात, घाबरलेली व्यक्ती आधी सुरक्षा शोधते तर गर्विष्ठ व्यक्ती आधी आदराच्या शोधात असते. अनेकवेळा थेट अहंकारामुळे धक्का बसतो. दुखावलेला अहंकार कधीही पूर्ण प्रामाणिकपणाने वागत नाही. प्रत्येक वाद जिंकणे आवश्यक नसते. कधीकधी तुम्ही वाद जिंकता, पण नातेसंबंध गमावून बसता. आणि आयुष्यात, जिंकलेल्या वादापेक्षा जिंकलेले नातेसंबंध अधिक महत्त्वाचे असतात.