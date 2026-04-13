आकाशात दिसणार अद्भुत नजारा, 4 ग्रह दिसणार एकत्र; भारतीयांना कधी, कसा दिसेल हा दुर्लभ क्षण?

प्रविण दाभोळकर | Updated: Apr 13, 2026, 10:27 PM IST
प्लॅनेटरी अलाइनमेंट

Planetary Alignment 2026: खगोलशास्त्रप्रेमींसाठी एप्रिल 2026 हा महिना खूपच रोमांचक ठरणार आहे. 16 ते 23 एप्रिल दरम्यान बुध, मंगल, शनि आणि नेपच्यून हे चार ग्रह एका रेषेत उगवती दिशेला दिसणार आहेत. ही घटना ‘प्लॅनेटरी अलाइनमेंट’ म्हणून ओळखली जाते.  अंतराळात खरोखरच एकमेकांच्या जवळ नसले तरी पृथ्वीवरून पाहताना हे ग्रह एका सरळ रेषेत दिसतात. भारतातून हे दृश्य स्पष्ट दिसेल, पण यासाठी तुम्हाला सकाळी लवकर उठावे लागेल. 18 ते 20 एप्रिल ही तीन दिवस सर्वोत्तम आहेत. विशेषतः 20 एप्रिलला तीन ग्रह इतके जवळ येतील की तीन बोटांनी झाकता येतील. याबद्दल सविस्तर जाणून घेऊया. 

प्लॅनेटरी अलाइनमेंट म्हणजे काय?

सूर्याभोवती फिरणारे सर्व ग्रह एकाच सपाटीवर फिरतात. जेव्हा ते सूर्याच्या एकाच बाजूला येतात तेव्हा पृथ्वीवरून ते एका भागात एकत्र दिसतात. ही फक्त दृश्य घटना आहे, अंतराळात ग्रह खरोखर रेषेत उभे नसतात. हे दृश्य पृथ्वीला कोणताही हानी पोहोचवत नाही. कोणतीही अंधश्रद्धा किंवा भीती बाळगण्याची गरज नाही. हे फक्त निसर्गाचे एक सुंदर खेळ आहे.

कोणते ग्रह दिसणार आणि कसे?

बुध हा सर्वात चमकदार आणि सहज दिसणारा. मंगल लालसर रंगात दिसेल. शनि थोडा कमी उंचीवर असेल आणि सूर्योदयाच्या प्रकाशात लवकर लोप पावू शकतो. नेपच्यून मात्र खूप छोटा आणि मंद आहे, त्यामुळे दुर्बीण किंवा छोट्या टेलिस्कोपशिवाय तो दिसणार नाही. आकाश स्वच्छ असेल तर बुध, मंगल आणि शनि नुसत्या डोळ्यांनी दिसतील. दक्षिण भारतात हे दृश्य अधिक उंच आणि स्पष्ट दिसते.

भारतीयांसाठी सर्वोत्तम वेळ आणि तारीख

सकाळी सूर्योदयापूर्वी 30 ते 45 मिनिटे अगोदर, म्हणजे साधारण 5 ते 5.50 च्या दरम्यान पहा. कोलकाता, चेन्नई, भोपाळ, दिल्ली आणि मुंबईत वेळ थोडा वेगळा असेल – पूर्वेकडील शहरांत आधी दिसेल. 18 ते 20 एप्रिल ही मुख्य तारखा. आकाश निरभ्र आणि पूर्व दिशेचा क्षितिज स्वच्छ असावा. दक्षिण भारतातील बेंगळुरू, हैदराबाद, चेन्नई, कोची येथे ग्रह अधिक उंच दिसतील, तर उत्तर भारतात (दिल्ली, चंदीगड, लखनौ) ते क्षितिजाजवळ राहतील.

पाहण्यासाठी सोप्या टिप्स

घराच्या छतावर किंवा उघड्या जागी उभे राहा. पूर्व दिशेकडे टक लावून पहा. मोबाइल अॅप (स्टार वॉक किंवा स्टेलॅरियम) वापरून ग्रहांची नेमकी जागा शोधा. नेपच्यूनसाठी दुर्बीण घ्या. हवामान अंदाज तपासा – धुके किंवा ढग नसावेत. लहान मुलांना आणि कुटुंबियांना घेऊन जा, ही एक शैक्षणिक अनुभवही ठरेल. कॅमेरा घेऊन फोटो काढण्याची संधी चुकवू नका.

उत्तर विरुद्ध दक्षिण भारतातील फरक

भारताच्या भूमध्य रेषेजवळील भागात (दक्षिण) ग्रह क्षितिजापासून अधिक उंच दिसतात, म्हणून ते जास्त वेळ स्पष्ट राहतात. उत्तर भारतात ते क्षितिजाजवळ लवकर लोप पावतात. तरीही संपूर्ण भारतातून हे दृश्य अनुभवता येईल. शहरानुसार सूर्योदयाच्या वेळेनुसार 10.15 मिनिटांचा फरक पडू शकतो.

सकाळी न उठता पाहायचे असेल तर

एप्रिल संध्याकाळी 7.30 नंतर पश्चिम दिशेत चंद्राच्या शेजारी चमकणारा शुक्र ग्रह पहा. हा अतिरिक्त आकर्षणाचा भाग आहे. एकूणच, ही घटना आकाशातील निसर्गसौंदर्याची आठवण करून देते. शास्त्रोक्त माहिती घ्या, आनंद घ्या आणि कुटुंबासोबत स्मृती जमा करा. एप्रिल २०२६ चा हा अनुभव आयुष्यभर लक्षात राहील!

Pravin Dabholkar

"प्रवीण सुरेश दाभोळकर हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये चीफ सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 21 व्या वर्षी त्यांनी प्रिंट मीडियातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी प्रिंट, टीव्ही आणि डिजिटल मीडियासह विविध माध्यमांमध्ये काम केले आहे. संशोधनात्मक अहवाल आणि फिचर रायटिंगकडे त्यांचा कल आहे. वाचकांना माहिती नसलेल्या कथा लोकांसमोर आणण्याची त्यांना आवड आहे. हे करीत असताना सविस्तर तपशील आणि अचूकतेकडे त्यांची कटाक्षाने नजर असते. फावल्या वेळात प्रविण आपल्या आनंदासाठी फिरणे, नवीन गोष्टी आत्मसात करणे आणि सामाजिक कार्यात गुंतलेले असतात. त्यांचे लेखन अनेकदा सामाजिक न्यायाच्या समस्यांबद्दलची त्यांची उत्कटता दर्शवते. तसेच आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून समाजात सकारात्मक प्रभाव पाडण्यासाठी ते नेहमी प्रयत्नशील असतात."

