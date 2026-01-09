Makar Sankranti 2026 : लग्नानंतर पहिलाच सण मकर संक्रांत येत असेल तर तो साजरी करावी का?

Makar Sankranti 2026 : हिंदू धर्मात प्रत्येक सणाची आपली अशी वैशिष्ट्य असून त्यामागे प्रथा परंपरा असते. भारतात नवविवाहित जोडप्याचे पहिल्या वर्षातील सगळे सण मोठ्या उत्साहाता साजरी करण्यात येते. लग्नानंतर प्रत्येक सणाला खास प्रथा असते. तुमचं नुकतच लग्न झालं असेल आणि पहिला मोठा सण हा मकर संक्रांत येणार असेल तर तो सण साजरा करावा की नाही, याबद्दल संभ्रम आहे. जुनी लोक सांगतात की, लग्नानंतर पहिला सण म्हणून मकर संक्रांत नवविवाहितीने साजरा करु नये. याबद्दल ज्योतिषशास्त्र तज्ज्ञ आनंद पिंपळकर यांनी सांगितलं आहे, जाणून घेऊयात.
ज्योतिषशास्त्र तज्ज्ञ सांगतात की, लग्नानंतरचा पहिलीच संक्रांत येत असेल, तर परंपरेनुसार ती साजरी करु नये. त्याऐवजी सासरच्यांकडून सर्व वाण-वस्तू घेऊन माहेरी जावं. तर पुढच्या वर्षी संक्रांत साजरी करावी. शास्त्रानुसार असं म्हणतात की, लग्नानंतर पहिली संक्रांत सासरी साजरी केल्यास अखंड सौभाग्यासाठी अशुभ मानली जाते. धार्मिक श्रद्धांनुसार ही प्रथा नवविवाहितेच्या वंशासाठी आणि अखंड सौभाग्यसाठी मकर संक्रांत साजरी करणे चुकीचे मानले जाते.
धर्मशास्त्रात असं मानलं गेलं आहे की, संक्रांत म्हणजे संकट या शब्दावरून पहिला सण संक्रांत सासरी साजरा करुन सगळ्या सणावर संक्रांत आणू नये, अशी मान्यता आहे. त्यामुळे लग्नानंतर पहिला सण संक्रांत असल्यास ते माहेरी जाऊन केल्यास वंशाला सुरुवात होते आणि अखंड सौभाग्याची प्राप्ती होते, असा विश्वास आहे.
धर्मशास्त्रानुसार नवविवाहितने सासरहून संपूर्ण वाणाचे सामान म्हणजे वस्त्रे, दागिने सौभाग्याचे लेणे घेऊन माहेरी जावं. पहिली संक्रांत सासरी न साजरी करता माहेरी साजरी करावी. त्यानंतर पुढच्या वर्षी मकर संक्रांत सासरी आणि माहेरीही पण तुम्ही साजरी करु शकता. नवविवाहित जोडपे काळ्या रंगाचे कपडे घालून तिळवा साजरा करण्यात येतो.
आजही अनेक घरांमध्ये ही परंपरा मानली जाते. तर काही लोक याला केवळ एक सण म्हणून आनंदाने तो साजरा करतात. खरं तर कुठलीही प्रथा पाळणे ही पूर्णपणे वैयक्तिक श्रद्धा आणि कुटुंबाच्या परंपरेवर अवलंबून असते.
(Disclaimer - या ठिकाणी दिलेली माहिती सामान्य माहितीवर आधारित आहे. याचा झी 24 तासशी कोणताही संबंध नाही तसेच आम्ही याला दुजोरा देत नाही.)