Horoscope : इंदिरा एकादशीच्या दिवशी शुभ संयोग, मेष-सिंह आणि तूळ राशीच्या लोकांवर राहिल पितरांचा आशीर्वाद

इंदिरा एकादशी व्रत बुधवार, १७ सप्टेंबर रोजी आहे. इंदिरा एकादशी ही पितृपक्षातील एकादशी श्राद्धाच्या दिवशी म्हणजेच आश्विन कृष्ण एकादशी तिथीला येते. भगवान विष्णू आणि पूर्वजांच्या आशीर्वादाने मेष राशीच्या राशीला संततीचे सुख मिळेल.
मेष
मेष राशीच्या लोकांसाठी आजचा दिवस शुभ आहे, या राशीच्या लोकांना मुलांचे सुख मिळेल. या राशीच्या लोकांना मित्र आणि नातेवाईकांकडून अनपेक्षित वर्तनाचा सामना करावा लागू शकतो. धार्मिक श्रद्धा वाढेल.
वृषभ
वृषभ राशीच्या नोकरदार लोकांना पद, प्रतिष्ठा इत्यादींचा लाभ मिळेल. कामाच्या व्यवसायात वाढ होईल आणि जवळजवळ सर्व प्रकारच्या कामात यश मिळेल. नवीन काम सुरू करणे शक्य आहे.
मिथुन
मिथुन राशीच्या लोकांनी आज कोणतेही काम करण्यापूर्वी चांगला विचार करावा. तसेच, आज आरोग्याची विशेष काळजी घेण्याची आवश्यकता आहे. तुमच्या खाण्याच्या सवयींवर नियंत्रण ठेवा.
कर्क
लोक आज नवीन योजनेबद्दल विचार करण्यात मग्न असतील असे टॅरो कार्ड्सची गणना सांगते. तथापि, आज तुम्हाला तुमच्या हितचिंतकांकडून टीका आणि विरोध सहन करावा लागू शकतो.
सिंह
सिंह राशीच्या लोकांना त्यांचे जीवन सकारात्मक ठेवण्याचा आणि जीवनाकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन व्यावहारिक ठेवण्याचा प्रयत्न करावा लागेल. तथापि, आज तुमची खूप मोठी महत्वाकांक्षा पूर्ण होऊ शकते.
कन्या
कन्या राशीच्या लोकांना आळस सोडून वेळेचा योग्य वापर करण्याचा प्रयत्न करावा लागेल, यामुळे तुम्ही तुमच्या कार्यक्षेत्रात आणि सर्जनशील क्षेत्रात प्रसिद्धी मिळवाल.
तूळ
तूळ राशीच्या लोकांना राजकीय क्षेत्रातील लोकांसाठी फायदेशीर परिस्थिती येण्याची शक्यता आहे, तुम्हाला खूप आराम वाटेल आणि तुमच्या क्षेत्रातील प्रगतीवर समाधानी असाल.
वृश्चिक
वृश्चिक राशीच्या लोकांनी आज त्यांच्या जबाबदाऱ्या आणि काम पूर्ण करण्यासाठी खूप प्रयत्न करावेत. तुम्ही तुमच्या कुटुंब आणि मित्रांसोबत आनंदी वातावरणात वेळ घालवाल.
धनु
नोकरी करणाऱ्या लोकांसाठी आज कामाच्या ठिकाणी वातावरण खूप आनंददायी असेल. तुम्हाला आज असामाजिक घटकांपासून दूर राहण्याचा सल्ला दिला जातो. कुटुंबातील सदस्यांच्या छोट्या छोट्या गोष्टींबद्दल वाईट वाटू नका.
मकर
मकर राशीच्या लोकांनी आज एकमेकांना सहकाऱ्यांसोबत काम करण्यास प्रवृत्त करावे. तुम्हाला नातेसंबंधांमध्ये नैतिक कर्तव्यांपासून विचलित होऊ नका असा सल्ला दिला जातो. अन्यथा, आज तुमचे काम अपूर्ण राहू शकते.
कुंभ
कुंभ राशीच्या लोकांना त्यांच्या आर्थिक गरजा पूर्ण करण्यासाठी आज कर्ज घ्यावे लागू शकते, म्हणून आज तुमच्या आर्थिक परिस्थितीची काळजी घ्या आणि जास्त भावनिक होण्याचे टाळण्याचा प्रयत्न करा. भावनिक असणे तुमच्या अनेक कामांमध्ये अडथळा आणू शकते.
मीन
मीन राशीचे लोक आज काही नवीन कामात सहभागी होऊ शकतात. तसेच, आज संध्याकाळी तुम्ही मुलांसोबत वेळ घालवण्याचा आनंद घेऊ शकाल. आर्थिक क्षेत्रात नफा मिळण्याची शक्यता आहे.
( Disclaimer - या ठिकाणी दिलेली माहिती ज्योतिष शास्त्रावर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या. )