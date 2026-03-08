English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  • Marathi News
  • भविष्य
Womens Day : जागतिक महिला दिन मेष ते मीन राशीच्या महिलांच कसा असेल आजचा दिवस?

Horoscope on Womens Day :  मेष ते मीन महिलांच्या 12 राशींसाठी आजचा दिवास महत्वाचा आहे. मेष, तूळ, कन्या आणि वृश्चिक राशींनी आर्थिक बाबी आणि व्यवसायात सावधगिरी बाळगली पाहिजे. सर्व राशींची स्थिती जाणून घ्या.

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Mar 8, 2026, 09:54 AM IST
Luckiest Women Zodiac Sign : 8 मार्च 2026 हा दिवस अनेक राशींसाठी चढ-उतार आणू शकतो. ग्रहांच्या हालचालींनुसार, काही लोकांना आर्थिक बाबींमध्ये सावधगिरी बाळगण्याची आवश्यकता आहे, तर काहींना नातेसंबंध आणि आरोग्याकडे विशेष लक्ष देण्याची आवश्यकता असेल. चला आजच्या 12 राशींसाठीची राशी जाणून घेऊया:

मेष
आजचा दिवस तुमच्यासाठी फायदेशीर असेल. महिलांसाठी हा दिवस विशेषतः चांगला आहे. महिलांना कामावर तुमच्या वरिष्ठांकडून तुम्हाला सकारात्मक प्रतिसाद मिळेल. तुम्ही भविष्यासाठी महत्त्वाचे निर्णय घेऊ शकता. पैसे मिळण्याची दाट शक्यता आहे. तुमची आर्थिक परिस्थिती सुधारेल.
तुम्हाला तुमच्या माहेर किंवा वडिलांकडून चांगली बातमी मिळू शकते. समाजात तुमचा आदर वाढेल.

वृषभ
आजचा दिवस तुमच्यासाठी उत्तम असेल. घरी पाहुणे येऊ शकतात. नोकरी शोधणाऱ्यांना बहुराष्ट्रीय कंपन्यांकडून ऑफर मिळू शकतात. विद्यार्थी परदेश प्रवास करू शकतात. आर्थिक स्थिरता मजबूत राहील. धार्मिक कार्यात रस वाढेल. तुम्हाला अनोळखी लोकांपासून सावध राहण्याची आवश्यकता आहे. 

मिथुन
आजचा दिवस तुमच्यासाठी खूप फायदेशीर असेल. तुम्हाला तुमच्या प्रियजनांचा पाठिंबा मिळेल. व्यवसायात विचारपूर्वक घेतलेल्या निर्णयांमुळे मोठे यश मिळेल. न्यायालयीन प्रकरणांमध्ये विजयामुळे दिलासा मिळेल. तुम्हाला एक आश्चर्यचकित भेट मिळू शकते. नवविवाहित जोडप्यांमध्ये चांगले संबंध निर्माण होतील. संध्याकाळ मुलांसोबत घालवली जाईल.

कर्क
आज तुमच्या इच्छा पूर्ण करण्याचा दिवस आहे. तुमची सामाजिक प्रतिमा सुधारेल. व्यवसायात चांगला नफा आनंद देईल. विरोधक शांत राहतील. आर्थिक स्थिरता मजबूत होईल. नवीन इलेक्ट्रॉनिक वस्तू खरेदी करण्याची शक्यता आहे. तुम्ही मित्रांसोबत बाहेर जाण्याची योजना आखू शकता. तुम्हाला तुमच्या भावाकडून पाठिंबा मिळेल.

सिंह
आजचा दिवस तुमच्यासाठी आनंददायी परिणाम घेऊन येईल. घरात आनंदाची लाट येईल. व्यवसायात तुम्ही उत्कृष्ट परिणाम मिळवाल. तुमच्या प्रगतीमुळे तुमच्या कुटुंबाला अभिमान वाटेल. उत्पन्नाच्या अनेक स्रोतांमधून तुम्हाला आर्थिक लाभ मिळतील. तुमच्या मनात नवीन आणि सर्जनशील कल्पना निर्माण होतील. आनंद आणि समृद्धी वाढेल.

कन्या
आजचा दिवस तुमच्यासाठी मिश्रित असेल. तुमच्या कठोर परिश्रमाचे फळ यश मिळेल. कामात तुमच्या चांगल्या कामगिरीबद्दल तुम्हाला सन्मानित केले जाऊ शकते. विद्यार्थी त्यांच्या अभ्यासावर लक्ष केंद्रित करतील. तुम्हाला नवीन वाहन मिळू शकते. तुमच्या पालकांकडून तुम्हाला पूर्ण पाठिंबा मिळेल. तुमच्या जोडीदाराशी तुमचे संबंध अधिक सौहार्दपूर्ण होतील. नवीन प्रकल्पांचे नियोजन केले जाईल.

तुळ
आज तुम्हाला सरकार आणि सत्तेत असलेल्या लोकांकडून पूर्ण पाठिंबा मिळेल. तुमचा प्रभाव वाढेल. व्यवसायात दुप्पट वाढ होण्याची चिन्हे आहेत. तुमच्या मुलाच्या यशाने तुम्ही आनंदी व्हाल. घराच्या नूतनीकरणाबाबत किंवा बदलांबद्दल निर्णय घेण्यासाठी हा शुभ दिवस आहे. तुमच्या भावासोबत महत्त्वाच्या चर्चा होतील. तुमची प्रतिष्ठा वाढेल.

वृश्चिक
आजचा दिवस तुमच्यासाठी खूप सक्रिय आणि व्यस्त असेल. रखडलेले प्रकल्प गतीमान होतील.  वेब डिझाइनच्या क्षेत्रात काम करणाऱ्यांना नवीन संधी मिळतील. बँक कर्मचाऱ्यांसाठी इच्छित बदली शक्य आहे. आज जुना प्रकल्प यशस्वी होईल. व्यवसायात व्यस्तता वाढेल. लग्नाच्या चर्चा अंतिम टप्प्यात पोहोचू शकतात (प्रकरण अंतिम होईल).

धनु
विद्यार्थ्यांसाठी आजचा दिवस खास आहे. शिस्त फायदेशीर ठरेल. मित्र तुम्हाला उत्पन्नाचे नवीन स्रोत शोधण्यात मदत करतील. तुम्हाला तुमच्या शिक्षकांकडून पाठिंबा मिळेल. तुमची आर्थिक परिस्थिती पूर्वीपेक्षा चांगली असेल. तुम्ही नफा मिळविण्यात यशस्वी व्हाल. तुमची अपूर्ण कामे पुढे ढकलू नका; तुमच्या वेळेचा चांगला वापर करा.

मकर
आज तुम्ही मानसिक शांती शोधत असाल. तुम्ही जुन्या मित्रांसोबत वेळ घालवाल. विद्यार्थ्यांना यश मिळण्याची शक्यता आहे. प्रवास आनंददायी आणि फायदेशीर राहील. आर्थिक परिस्थिती सामान्य राहील. अनावश्यक गुंतागुंत टाळा. आज तुमच्या जोडीदारासाठी एक संस्मरणीय दिवस असेल. धार्मिक स्थळाची सहल शक्य आहे.

कुंभ
आज तुम्ही उत्साहाने भरलेले असाल. तुमची सर्व कामे वेळेवर आणि सहजपणे पूर्ण होतील. उत्पन्नाचे नवीन स्रोत निर्माण होतील. कला आणि साहित्य क्षेत्रात तुमचे नाव कमावण्याची संधी तुम्हाला मिळेल. वैवाहिक जीवन अद्भुत असेल. तुमच्या जोडीदाराच्या पाठिंब्याने एक मोठे काम पूर्ण होईल. मुले खेळ खेळण्यात व्यस्त असतील आणि घरातील वातावरण आनंददायी असेल.

मीन
आज तुमच्या आयुष्यात सकारात्मक बदल घडवून आणेल. तुमचे बोलणे गोड असेल. राजकारणात सहभागी असलेल्यांना मोठ्या मेळाव्याला संबोधित करण्याची संधी मिळेल. व्यवसायात नेहमीपेक्षा जास्त नफा होईल. वडिलोपार्जित मालमत्तेतून लक्षणीय नफा मिळण्याची शक्यता आहे. लोक तुमच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न करतील. तुम्ही तुमच्या कुटुंबासह एखाद्या धार्मिक समारंभात सहभागी होऊ शकता.

(Disclaimer - या ठिकाणी दिलेली माहिती ज्योतिष शास्त्रावर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या.)

