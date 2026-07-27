/28 की 29 जुलैला कधी आहे आषाढी पौर्णिमा किंवा गुरूपौर्णिमा? अनेक जबरदस्त योगासह जाणून घ्या तिथी, महत्त्व, शुभ मुहूर्त

हिंदू धर्मात पौर्णिमेला अतिशय महत्त्व आहे. तर आषाढ पौर्णिमा किंवा गुरुपौर्णिमेला हिंदू धर्मात सर्वात पवित्र आणि शुभ मानला जातो. यादिवशी भगवान विष्णू, चंद्रदेव आणि महर्षि वेद व्यास यांची उपासना केली जाते. आषाढ पौर्णिमेला गुरुपौर्णिमा साजरी करण्यात येते. हा दिवस गुरूंप्रति आदर, ज्ञान आणि आध्यात्मिक प्रगतीचे प्रतीक मानलं जातं.
वैदिक पंचांगानुसार, पौर्णिमा 28 जुलै 2026 रोजी संध्याकाळी 6:19 वाजेपासून 29 जुलै 2026 रोजी रात्री 8:05 वाजेपर्यंत असणार आहे. त्यामुळे, उदय तिथीनुसार 29 जुलै रोजी आषाढ पौर्णिमा किंवा गुरू पौर्णिमा साजरी करण्यात येते.
(Disclaimer - या ठिकाणी दिलेली माहिती ज्योतिष शास्त्रावर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या.)