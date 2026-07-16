/विशाल रथात बसून देव मावशीच्या घरी.., 15 दिवस जगन्नाथ का पडतात आजारी? रथयात्रेमागची रंजक आणि 10 प्रमुख वैशिष्ट्ये

ओडिशातील पुरी इथे जगन्नाथ मंदिरात रथयात्रा निघते. जगात सगळ्यात प्रसिद्ध असणारी ही रथयात्रा पाहण्यासाठी असंख्य भाविक गर्दी करतात. भगवान जगन्नाथ, त्यांचे बंधू बलराम आणि बहीण सुभद्रा यांच्यासह तीन वेगवेगळ्या रथांतून गुंडीचा मंदिरात जातात. यावेळी रथाची दोरी ओढण्यासाठी भक्त दूरदूरहून पुरीमध्ये येतात.
तुम्हाला माहितीये का या प्रसिद्ध रथयात्रेपूर्वी भगवान जगन्नाथ हे 15 दिवस खूप आजारी पडतात, असं सांगितलं जातं. त्यामुळे या 15 दिवसात मंदिराचे दरवाजे भक्तांसाठी बंद असतात. मंदिराचे पूजारी सांगतात ते या काळात पूर्णपणे गुप्तवासात जात असतात. परंपेरेनुसार ज्येष्ठ पौर्णिमेला स्नान पौर्णिमा साजरी करण्यात येते. या दिवशी भगवान जगन्नाथ, बलभद्र आणि माता सुभद्रा यांना प्रथेनुसार 108 कलशांमधील सुवासिक आणि औषधी जलाने महास्नान घालण्याची परंपरा आजही कायम आहे. असं सांगितलं जातं की, या महास्नानानंतर तिन्ही देवांना तीव्र ताप येऊन ते आजारी पडतात. या आजारपणाला 'अनासर काळ' असं म्हटलं जातं. या आजारपणात देवाला 56 भोग नैवेद्य दाखवला जात नाही. तर त्यांना औषधी वनस्पतींचे काढे आणि फळांचा रस देण्यात येतो.
जगन्नाथ रथयात्रेतील रथ बनवण्यासाठी एका अतिशय विशेष प्रकारच्या लाकडाचा उपयोग करण्यात येतो. हे रथ तयार करण्यासाठी कडुलिंबाच्या झाड निवडलं जातं. यासाठी एक समितीदेखील स्थापन करण्यात येते. तुम्हाला जाणून आश्चर्य वाटेल की या लाकडांना दारू असं म्हटलं जातं.