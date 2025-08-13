Janmashtami Wishes in Marathi : गोकुळात रंग खेळतो हरी… श्रीकृष्ण जन्माष्टमीला प्रियजनांना पाठवा खास शुभेच्छा

Happy Krishna Janmashtami Wishes in Marathi: श्रावण महिना सुरु झाल्यानंतर सणांना सुरुवात होते. श्रावणातील कृष्ण पक्षातील अष्टमी तिथी श्रीकृष्ण जयंती म्हणजे श्रीकृष्ण जन्माष्टमी साजरी करण्यात येते. देशात मोठ्या उत्साहात कृष्ण जयंती साजरी येते. महाराष्ट्रात जन्माष्टमीसोबत दहीहंडीचा मोठ्या उत्साह असतो. 15 ऑगस्ट 2025 ला रात्री 12 वाजता कृष्ण जयंतीची पूजा करण्यात येईल. तर शनिवारी 16 ऑगस्टला दहीहंडीचा उत्साह असणार आहे. अशा श्रीकृष्ण जन्माष्टमीचा आनंद द्विगुणीत करण्यासाठी आपल्या प्रियजनांना या खास शुभेच्छा पाठवा. (Janmashtami 2025 Shubhechcha Happy Krishna Janmashtami Wishes Facebook Messages in Marathi)
1. श्रीकृष्ण जयंती, जन्माष्टमीच्या शुभेच्छा
हाथी घोडा पालखी…
जय कन्हैया लालकी,
कृष्ण जन्माष्टमीच्या शुभेच्छा
2. कृष्ण मुरारी नटखट भारी
माखनचोर जन्मला
रोहिनी नक्षत्राला
देवकी नंदाघरी
बाळ तान्हे तेजस्वी
मोहूनी घेती
सर्व मिळूनी पाळणा गाती
जन्माष्टमीच्या हार्दिक शुभेच्छा!
3. ही-दूध-लोणी आहे ज्याचा छंद,
तो आमचा लाडका श्रीकृष्ण ,
सगळ्यांना जन्माष्टमीच्या शुभेच्छा
4. अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं,
राम नारायणं जानकी वल्लभं,
जन्माष्टमीच्या शुभेच्छा!
5. राधाचं प्रेम, बासरीचा गोड नाद
लोण्याचा स्वाद, गोपींसोबतची रास
असा आहे श्रीकृष्ण खास
जन्माष्टमीच्या खूप खूप शुभेच्छा
6. कृष्णाचं प्रेम, कृष्णाची महिमा
कृष्णाची श्रद्धा, कृष्णामुळे आहे संसार
तुम्हा सर्वांना जन्माष्टमीच्या हार्दिक शुभेच्छा
7. रुप मोठे प्रेमळ आहे,
चेहरा त्याचा निराळा आहे,
सर्वात मोठ्या समस्येला,
श्रीकृष्णाने सहज मात दिली आहे
जन्माष्टमीच्या मनःपू्र्व शुभेच्छा
8. मुरली मनोहर, ब्रिजचे कर्ताधर्ता
ते आहेत नंदलालचे गोपाला
बासरीच्या मोहक आवाजाने सर्व दुःख हरणारा
मुरली मनोहरचा सण गोविंदा गोपाळा
जन्माष्टमीच्या हार्दिक शुभेच्छा
9. गोकुळात होता ज्याचा वास, गोपिकांसोबत ज्याने रसला रास,
यशोदा,देवकी होत्या ज्याच्या माता, तोच साऱ्या जगाचा लाडका कृष्ण कन्हैया,
जन्माष्टमीच्या हार्दिक शुभेच्छा!
