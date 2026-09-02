/Janmashtami 2026 : जन्माष्टमीला अनेक दशकांनंतर दुर्मिळ महायोग! 5 राशींवर बरसणार श्रीकृष्णाचा आशीर्वाद

सप्टेंबर महिन्याला सुरुवात झाली आहे. या महिन्यातील पहिला सण असणार आहे, श्री कृष्ण जन्माष्टमीचा. पंचांगकर्ते आणि ज्योतिषशास्त्र तज्ज्ञ आनंद पिंपळकर सांगतात की, यंदा जन्माष्टमीला अतिशय शुभ आणि दुर्मिळ योगायोग जुळून आला आहे. येत्या शुक्रवारी 4 सप्टेंबरला कृष्ण जन्माष्टमीचा सण साजरा करण्यात येणार आहे. पंचांगकर्ते सांगत आहे की, यंदा जन्माष्टमीला द्वापर युगाची आठवण करुन देणारी ग्रहस्थिती असणार आहे. यादिवशी रोहिणी नक्षत्र, हर्षण आणि सर्वार्थ सिद्धी योगाचा दुर्मिळ योग जुळून आला आहे. या लाभ पाच राशींच्या लोकांना होणार असून यांना आर्थिक लाभासह करिअरमध्ये प्रगती पाहिला मिळणार आहे.
आनंद पिंपळकर सांगतात की, द्वापर युगात, जेव्हा मथुरेच्या तुरुंगात देवकीच्या पोटी भगवान कृष्णाचा जन्म झाला, तेव्हा भाद्रपद महिन्याच्या कृष्ण पक्षाची अष्टमी तिथी होती. तर रोहिणी नक्षत्र वृषभ राशीतील चंद्रासोबत जुळून आला होता. म्हणूनच जन्माष्टमीच्या दिवशी रोहिणी नक्षत्राची युती अत्यंत शुभ मानली गेली आहे.
ज्योतिषशास्त्रानुसार, यावर्षी जन्माष्टमीला अष्टमी तिथी, रोहिणी नक्षत्र, हर्षण योग आणि सर्वार्थ सिद्धी योग यांचा एक विशेष संयोग जुळून आला आहे. धार्मिक दृष्टिकोनातून, अशा शुभ योगांमध्ये भगवान श्रीकृष्णाची पूजा करणे, मंत्रोच्चार करणे, उपवास करणे आणि संकल्प करणे विशेष फलदायी मानले गेले आहे.
वृषभ रास
या लोकांना अचानक आर्थिक लाभ होणार आहे. दीर्घकाळापासून अडकलेले पैसे परत मिळणार आहेत. नोकरी आणि व्यवसायातील कठोर परिश्रमाचे सकारात्मक फळ तुम्हाला या काळात प्राप्त होणार आहे. तर व्यावसायिकांना नवीन संधी मिळणार आहे.
कर्क रास
या राशीच्या लोकांसाठी हा काळ अतिशय उत्तम ठरणार आहे. करिअरमध्ये प्रगतीच्या उत्तम संधी त्यांना मिळणार असून त्यात त्यांना अनेक लाभ होणार आहे. नोकरी करणाऱ्यांना पदोन्नती, पगारवाढ किंवा अपेक्षित बदल मिळण्याचे संकेत आहेत. तर कुटुंबात शांती आणि आनंद नांदणार आहे.
सिंह रास
या लोकांचे रखडलेली कामं मार्गी लागणार आहे. दीर्घकाळ चाललेले संघर्ष किंवा कायदेशीर बाबींबदद्ल तुम्हाला दिलासा मिळणार आहे. कामाच्या ठिकाणी प्रतिष्ठा वाढणार आहे. नवीन जबाबदारी तु्म्हाला भविष्यात लाभ देणार आहे.
तूळ रास
या लोकांची आर्थिक स्थिती मजबूत स्थितीत येणार आहे. उत्पन्नाचे नवीन स्त्रोत त्यांना अचानक सापडणार आहेत. गुंतवणुकीच्या निर्णयामुळे भविष्यात तुम्हाला द्विगुणीत फायदा मिळणार आहे. तर वैवाहिक जीवनात उत्तम संवाद राहणार आहे.
धनु रास
या लोकांना पदोपदी नशिबाची साथ मिळणार आहे. उच्च शिक्षण, परदेश प्रवास किंवा परदेशाशी संबंधित कार्यांमध्ये यशाकडे तुम्ही वाटचाल करणार आहात. आर्थिक लाभाच्या अचानक संधीही तुम्हाला मिळणार आहे.
(Disclaimer - या ठिकाणी दिलेली माहिती ज्योतिष शास्त्रावर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या.)