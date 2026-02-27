English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • भविष्य
  • Samudrik Shastra: हातावरील जीवन रेषा सांगते जीवनाचे रहस्य; जाणून घ्या शुभ-अशुभ आणि आरोग्याचे स्पष्ट संकेत

Samudrik Shastra: हातावरील जीवन रेषा सांगते जीवनाचे रहस्य; जाणून घ्या शुभ-अशुभ आणि आरोग्याचे स्पष्ट संकेत

Jeevan Rekha Palmistry Importance:  प्राचीन काळापासून सामुद्रिक शास्त्रा हे एक महत्त्वाचं शास्त्र मानलं जातं. सामुद्रिक शास्त्रात हस्तरेषेचा सखोल अभ्यास केला जातो. या हस्तरेषांमधील एक महत्त्वाची रेषा म्हणजे 'जीवन रेषा'. ही आपलं वय, तब्बेत तसेच विविध गोष्टींचे ठळक संकेत देत असते. या रेषे विषयी सविस्तर जाणून घ्या

प्रिती वेद | Updated: Feb 27, 2026, 03:38 PM IST
Samudrik Shastra: हातावरील जीवन रेषा सांगते जीवनाचे रहस्य; जाणून घ्या शुभ-अशुभ आणि आरोग्याचे स्पष्ट संकेत
(photo Credit- Social Media)

Jeevan Rekha Palmistry : सामुद्रिक शास्त्रानुसार हस्तरेषांना तसेच हाताच्या आकराला विशेष महत्त्व दिले जाते. त्यात जीवन रेखेला आयुष्य आणि आरोग्याशी जोडलेली महत्त्वाची रेषा मानले जाते. हातातील या रेषेची लांबी, खोली आणि स्पष्टता यावरून व्यक्तीच्या प्रकृतीबद्दल आणि आयुष्याबद्दल संकेत मिळतात, अशी श्रद्धा आहे. काही वेळा रेषेत तुटकपणा, बेटासारखी आकृती किंवा शाखा दिसतात. अशा चिन्हांचे अर्थ वेगवेगळे सांगितले गेले आहेत. मात्र या संकेतांकडे घाबरून न पाहता जागरूकतेने समजून घेणे आवश्यक आहे.  सविस्तर जाणून घ्या.

Add Zee News as a Preferred Source

जीवन रेखा नेमकी कुठे असते?

हस्तरेषाशास्त्रानुसार जीवन रेखा तर्जनीच्या मुळाजवळ आणि अंगठ्याच्या मधल्या भागातून सुरू होते. ती अंगठ्याभोवती वळत खाली मनगटाजवळ येते. ही रेषा स्पष्ट, गडद आणि अखंड असेल तर ती चांगल्या आरोग्याची आणि स्थिर आयुष्याची निशाणी मानली जाते. उलट रेषा फिकी, पातळ किंवा अधुरी असेल तर व्यक्तीने आरोग्याकडे अधिक लक्ष द्यावे, असा सल्ला दिला जातो.

तुटलेली किंवा बेटासारखी रेषा कोणते संकेत देते?

सामुद्रिक शास्त्रानुसार जीवन रेषेत बेटासारखा आकार, साखळीप्रमाणे रचना किंवा फाटलेल्या शाखा दिसल्यास काही अडचणींचे संकेत मिळू शकतात. विशेषतः आरोग्याशी संबंधित समस्या उद्भवू शकतात, असे मानले जाते. अशावेळी नियमित तपासणी, संतुलित आहार आणि सावध जीवनशैली आवश्यक ठरते.

जर जीवन रेखा मधोमध तुटलेली असेल तर दुसऱ्या हाताची रेषाही पाहिली जाते. उदाहरणार्थ, डाव्या हातात रेषा तुटलेली आणि उजव्या हातात सलग असेल तर संकटातून सुटका होण्याची शक्यता व्यक्त केली जाते. मात्र दोन्ही हातातच रेषा तुटलेली असल्यास धोका पत्करणे टाळावे, असे सांगितले जाते.

शाखायुक्त सुरुवात किंवा शेवट

जीवन रेखा सुरुवातीला 2 किंवा अधिक भागांत विभागलेली असेल किंवा शेवटी फाटत असेल तर व्यक्तीने निर्णय घेताना अधिक विचार करावा. वाहन चालवताना किंवा जोखीम असलेल्या कामात विशेष काळजी घ्यावी. तसेच आरोग्य रेषेवरही तुटक किंवा शाखायुक्त चिन्हे असल्यास तब्येतीकडे दुर्लक्ष करू नये.

हे ही वाचा: Vaastu Shastra: घरातील कचरापेटी कुठे ठेवता? चुकीची दिशा ठरू शकते आर्थिक अडचणींचे कारण

सामुद्रिक शास्त्र हे संकेत देते, परंतु अंतिम सत्य मानले जात नाही. हस्तरेषा मार्गदर्शक ठरू शकतात, मात्र चांगले आरोग्य आणि सुरक्षित आयुष्य हे योग्य सवयींवर आणि जागरूकतेवरच अवलंबून असते.

(Disclaimer : या ठिकाणी दिलेली माहिती सामुद्रिक शास्त्रावर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या.)

About the Author

Priti Ved

प्रिती अतुल वेद या राजकारण, लाईफस्टाईल तसेच विविध घडामोडींवर लेखन करतात. मनोरंजन आणि फिचर स्टोरीजमध्ये त्यांना विशेष रुची आहे. आध्यात्मिक पुस्तकांविषयी माहिती असून इतर धार्मिक ग्रंथांचे वाचन करायला आवडते. त्यांनी पत्रकारितेत पदवी शिक्षण घेतलं असून के. जे. जोशी महाविद्यालयात त्या पदव्युत्तर शिक्षण घेत आहेत.  ...Read More

Tags:
Samurdrik ShastraPalmistrymarathi newslifeसामुद्रिक शास्त्र

इतर बातम्या

पाकिस्तान-अफगाणिस्तान युद्ध पेटलं; अफगाण सैन्याने पाडलं पाक...

विश्व