Samudrik Shastra: हातावरील जीवन रेषा सांगते जीवनाचे रहस्य; जाणून घ्या शुभ-अशुभ आणि आरोग्याचे स्पष्ट संकेत

Jeevan Rekha Palmistry : सामुद्रिक शास्त्रानुसार हस्तरेषांना तसेच हाताच्या आकराला विशेष महत्त्व दिले जाते. त्यात जीवन रेखेला आयुष्य आणि आरोग्याशी जोडलेली महत्त्वाची रेषा मानले जाते. हातातील या रेषेची लांबी, खोली आणि स्पष्टता यावरून व्यक्तीच्या प्रकृतीबद्दल आणि आयुष्याबद्दल संकेत मिळतात, अशी श्रद्धा आहे. काही वेळा रेषेत तुटकपणा, बेटासारखी आकृती किंवा शाखा दिसतात. अशा चिन्हांचे अर्थ वेगवेगळे सांगितले गेले आहेत. मात्र या संकेतांकडे घाबरून न पाहता जागरूकतेने समजून घेणे आवश्यक आहे. सविस्तर जाणून घ्या.
हस्तरेषाशास्त्रानुसार जीवन रेखा तर्जनीच्या मुळाजवळ आणि अंगठ्याच्या मधल्या भागातून सुरू होते. ती अंगठ्याभोवती वळत खाली मनगटाजवळ येते. ही रेषा स्पष्ट, गडद आणि अखंड असेल तर ती चांगल्या आरोग्याची आणि स्थिर आयुष्याची निशाणी मानली जाते. उलट रेषा फिकी, पातळ किंवा अधुरी असेल तर व्यक्तीने आरोग्याकडे अधिक लक्ष द्यावे, असा सल्ला दिला जातो.
सामुद्रिक शास्त्रानुसार जीवन रेषेत बेटासारखा आकार, साखळीप्रमाणे रचना किंवा फाटलेल्या शाखा दिसल्यास काही अडचणींचे संकेत मिळू शकतात. विशेषतः आरोग्याशी संबंधित समस्या उद्भवू शकतात, असे मानले जाते. अशावेळी नियमित तपासणी, संतुलित आहार आणि सावध जीवनशैली आवश्यक ठरते.
जर जीवन रेखा मधोमध तुटलेली असेल तर दुसऱ्या हाताची रेषाही पाहिली जाते. उदाहरणार्थ, डाव्या हातात रेषा तुटलेली आणि उजव्या हातात सलग असेल तर संकटातून सुटका होण्याची शक्यता व्यक्त केली जाते. मात्र दोन्ही हातातच रेषा तुटलेली असल्यास धोका पत्करणे टाळावे, असे सांगितले जाते.
जीवन रेखा सुरुवातीला 2 किंवा अधिक भागांत विभागलेली असेल किंवा शेवटी फाटत असेल तर व्यक्तीने निर्णय घेताना अधिक विचार करावा. वाहन चालवताना किंवा जोखीम असलेल्या कामात विशेष काळजी घ्यावी. तसेच आरोग्य रेषेवरही तुटक किंवा शाखायुक्त चिन्हे असल्यास तब्येतीकडे दुर्लक्ष करू नये.
हे ही वाचा: Vaastu Shastra: घरातील कचरापेटी कुठे ठेवता? चुकीची दिशा ठरू शकते आर्थिक अडचणींचे कारण
सामुद्रिक शास्त्र हे संकेत देते, परंतु अंतिम सत्य मानले जात नाही. हस्तरेषा मार्गदर्शक ठरू शकतात, मात्र चांगले आरोग्य आणि सुरक्षित आयुष्य हे योग्य सवयींवर आणि जागरूकतेवरच अवलंबून असते.
(Disclaimer : या ठिकाणी दिलेली माहिती सामुद्रिक शास्त्रावर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या.)