/June 2026 Festival List : संकष्टी चतुर्थी, अधिक ज्येष्ठ अमावस्या ते वटपौर्णिमापर्यंत, जाणून घ्या जून महिन्यातील सणवार

June 2026 Festivals and Celebrations : जून महिना धार्मिकदृष्ट्या अधिक महत्त्वाचा असून या महिन्यापासून खऱ्या अर्थाने सणवार आणि उत्सवाला सुरुवात होते. पंचांगानुसार प्रत्येक महिन्यात संकष्टी चतुर्थी, विनायक चतुरथी, दोन एकादशी येत असतात. या महिन्यात संकष्टी चतुर्थी, अधिक ज्येष्ठ अमावस्या ते वटपौर्णिमापर्यंत कोणत्या दिवशी कोणतं व्रत आहे, याच्या योग्य तारख्या जाणून घ्या.
या महिन्यातील पहिलं व्रत हे संकष्टी चतुर्थीचं असणार आहे. गणेशाला अर्पण केलेला या व्रताला महाष्ट्रासह देशभरात अतिशय महत्त्व आहे. यादिवशी चंद्रदर्शनाने व्रत सोडलं जातं.
कालाष्टमी (किंवा काला अष्टमी) हा भगवान शंकराच्या उग्र रूप असलेल्या कालभैरवाला सर्मपित आहे. पंचांगानुसार दर महिन्याच्या कृष्ण पक्षातील अष्टमी तिथीला हा पाळला जातो.
अधिक महिन्यात येणारी कमला एकादशी अत्यंत पुण्यदायी असते. या दिवशी भगवान विष्णूची पूजा अर्चा करण्यात येते.
शिवरात्रि म्हणजे 'शिवाची रात्र' असं मानलं जातं. हा भगवान शिवाला समर्पित असून दर महिन्याला एक शिवरात्री असते, ज्याला मासिक शिवरात्री असं म्हटलं जातं. पण फाल्गुन महिन्यात येणाऱ्या शिवरात्रीला 'महाशिवरात्री' ला सर्वात मोठं महत्त्व आहे.
हिंदू पंचांगानुसार, प्रत्येक चंद्र महिन्यात येणाऱ्या अमावस्येला 'दर्श अमावस्या' असं म्हटलं जातं. या शब्दातील ‘दर्श’ म्हणजे ‘दर्शन’ किंवा ‘पाहणे’ आणि अमावस्या म्हणजे चंद्र पूर्णपणे अदृश्य असण्याचा दिवसअसतो.
सोमवारी येणारी अमावस्या सोमवती अमावस्या असं म्हटलं जातं. या दिवशी पितरांचे स्मरण करून तर्पण आणि दानधर्म करण्याची परंपरा आहे.
अमावस्येनंतर प्रत्येक महिन्याच्या शुक्ल पक्षात येणाऱ्या चतुर्थीला विनायक चतुर्थी किंवा 'विनायकी चतुर्थी' पाळली जाते. हा दिवस विघ्नहर्ता भगवान श्रीगणेशाला समर्पित आहे.
या दिवशी दुर्गाष्टमीला देवी दुर्गेच्या उपासना करण्यात येते. यादिवशी धूमावती जयंतीही साजरी करण्यात येते.
निर्जला एकादशीला भीमसेनी किंवा पांडव एकादशी असंही संबोधलं जातं. ही वर्षातील सर्वात महत्त्वाच्या एकादशींपैकी एक असून महिन्याला दोन एकादशी असतात.
शनिवारी येणाऱ्या प्रदोष व्रताला शनि प्रदोष व्रत असं म्हटलं जातं. हा दिवस भगवान शिवाच्या पूजेसाठी विशेष मानला गेला आहे.
विवाहित महिलांसाठी जून महिन्यात येणारा पहिला सण म्हणजे वटपौर्णिमा. या दिवशी महिला आपल्या पतीच्या दीर्घायुष्यासाठी वडाच्या झाडाची पूजा करून व्रत करतात. तसंच या दिवशी संत कबीर जयंतीही आहे.
2 जून 2026 - गुरु कर्क राशीत प्रवेश
8 जून 2026 -शुक्राचे गोचर आणि गजलक्ष्मी राजयोग
15 जून 2026 - सूर्य मिथुन राशीत प्रवेश
21 जून 2026 - मंगळाचे वृषभ राशीत संक्रमण
22 जून 2026 - कर्क राशीतील बुध गोचर