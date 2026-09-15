/ज्येष्ठा गौरी आवाहन, पूजन ते विसर्जन; शुभ मुहूर्त अन् पूजाविधी, ज्येष्ठा गौरीसोबत येणारी बहीण की अजून कोण?

गणपती बाप्पाच्या आगमनानंतर तीन दिवसांसाठी महाराष्ट्रात गौराई म्हणजेच ज्येठा गौरी आणि विदर्भात महालक्ष्म्याने ओळखली जाणारी बाप्पाची माता पार्वतीचं आगमन होणार आहे. लाडक्या गणरायाच्या घरी त्याची आई म्हणजेच गौरी (महालक्ष्मी) तीन दिवसांच्या मुक्कामासाठी कनिष्ठा गौरीसोबत येणार आहे. पहिल्या दिवशी तिचे थाटामाटात स्वागत, दुसऱ्या दिवशी पूजन आणि भोजनाचा नैवेद्य, आणि तिसऱ्या दिवशी भावनिक वातावरणात बाप्पासोबत तिला निरोप देण्यात येतो. महाराष्ट्रात या सणाला 'गौरी-गणपती' असं म्हणतात. पण तुम्हाला माहितीये का गौरीचं आगमन हे तिथीवर नाही तर नक्षत्रावर होतं असतं. त ज्येष्ठा गौरीसोबत येणार कनिष्ठा ही पार्वतीची बहीण की अजून कोण आहे याचं गुप्त खगोल शास्त्र तज्ज्ञ दा. कृ. सोमण यांनी उघड केलं आहे. त्यांनी गौरी सणाचे महत्त्व आणि अनेक गोष्टींचा उलगडा केला आहे.
शास्त्राच्या नियमानुसार, अनुराधा नक्षत्रावर आवाहन, ज्येष्ठ नक्षत्रावर पूजन आणि मूळ नक्षत्रावर विसर्जन करण्यात येतं. गौरी आवाहन गुरुवारी, 17 सप्टेंबर 2026 अनुराधा नश्रत्रात करायचं आहे. त्यानुसार संध्याकाळी 7:52 वाजेपूर्वी गौरीचं आवाहन करणे अत्यंत शुभ मानले गेले आहे. त्यानंतर ज्येष्ठा नक्षत्र सुरु होणार आहे. दुसऱ्या दिवशी गौरी पूजन शुक्रवारी, 18 सप्टेंबर 2026 असणार आहे. ज्येष्ठ नक्षत्र दिवसभर असल्याने तुम्ही कधीही पूजा आणि नैवेद्य दाखवू शकता. तर गौरी विसर्जन शनिवारी, 19 सप्टेंबर 2026 मूळ नक्षत्रात सूर्योदयापासून दुपारी 3:15 वाजेपर्यंत करायचं आहे.
ज्येष्ठा गौराई सोबत येणारी कनिष्ठा ही बहीण नसून सखी आहे, असं दा. कृ सोमण यांनी सांगितलं आहे. पार्वती माता कायम आपल्या सखीसोबत सगळीकडे जाते. हरतालिकेचं व्रतही पार्वती आणि तिच्या सखीला समर्पित केलं आहे. तसंच गौराई ही आपल्या सखीसोबत येते.
(Disclaimer - या ठिकाणी दिलेली माहिती ज्योतिष शास्त्रावर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या.)