द्वादश ज्योतिर्लंग स्तोत्र; बारा ओळींच्या 'या' स्तोत्राने साता जन्माचे पाप होतात नष्ट

हिंदू धर्मात भगवान शंकराची उपासना अत्यंत पवित्र आणि फलदायी मानली जाते. विशेषतः द्वादश ज्योतिर्लिंगे ही शिवाच्या साक्षात स्वरूपाची प्रतीके आहेत. भारतभर पसरलेल्या या बारा ज्योतिर्लिंगांचे दर्शन आणि नामस्मरण केल्याने भक्तांचे अनेक दोष, संकटे आणि पापे दूर होतात, असे मानले जाते. याच श्रद्धेवर आधारित आहे द्वादश ज्योतिर्लिंग स्तोत्र. अवघ्या बारा ओळींच्या या स्तोत्राचे नियमित पठण केल्यास साता जन्मांची पापे नष्ट होतात, असा धार्मिक विश्वास आहे.
द्वादश ज्योतिर्लिंग स्तोत्राचे महत्त्व
द्वादश ज्योतिर्लिंग स्तोत्रात भगवान शिवाच्या बारा ज्योतिर्लिंगांची नावे आणि त्यांचे माहात्म्य सांगितले आहे. हे स्तोत्र अत्यंत सोप्या संस्कृत भाषेत असून भावपूर्ण आहे. या स्तोत्रात सोमनाथ, मल्लिकार्जुन, महाकाल, ओंकारेश्वर, केदारनाथ, काशी विश्वनाथ यांसह सर्व बारा ज्योतिर्लिंगांचे स्मरण केले जाते.
साता जन्मांची पापे कशी नष्ट होतात?
धार्मिक मान्यतेनुसार, मनुष्य unknowingly अनेक पापे करतो. या पापांचे संस्कार अनेक जन्मांपर्यंत टिकून राहतात. द्वादश ज्योतिर्लिंग स्तोत्र हे शिवभक्तीचे सार मानले जाते. या स्तोत्रातील प्रत्येक ओळ शिवाच्या दिव्य शक्तीशी जोडलेली आहे. नियमित पठणामुळे मन, वाणी आणि कर्म शुद्ध होतात. त्यामुळे साता जन्मांची पापे नष्ट होतात आणि मोक्षमार्ग सुलभ होतो, असा विश्वास आहे. तुम्ही सुरुवातीला लघु स्त्रोताचेसुद्धा पठण करु शकता.
कोण करू शकतो पठण?
हे स्तोत्र कोणताही भक्त करू शकतो. स्त्री–पुरुष, लहान–मोठे यावर कोणतेही बंधन नाही. श्रद्धा आणि विश्वास हेच मुख्य आहेत. ज्यांना ज्योतिर्लिंगांचे प्रत्यक्ष दर्शन घेणे शक्य नाही, त्यांनी घरी बसून या स्तोत्राचे पठण केल्यासही तितकेच पुण्य मिळते, असे सांगितले जाते.
द्वादश ज्योतिर्लिंग लिरिक्स
लघु स्तोत्रम्
सौराष्ट्रे सोमनाधंच श्रीशैले मल्लिकार्जुनम् ।
उज्जयिन्यां महाकालं ॐकारेत्वमामलेश्वरम् ॥
पर्ल्यां वैद्यनाधंच ढाकिन्यां भीम शंकरम् ।
सेतुबंधेतु रामेशं नागेशं दारुकावने ॥
वारणाश्यांतु विश्वेशं त्रयंबकं गौतमीतटे ।
हिमालयेतु केदारं घृष्णेशंतु विशालके ॥
एतानि ज्योतिर्लिंगानि सायं प्रातः पठेन्नरः ।
सप्त जन्म कृतं पापं स्मरणेन विनश्यति ॥
संपूर्ण स्तोत्रम्
सौराष्ट्रदेशे विशदेऽतिरम्ये ज्योतिर्मयं चंद्रकलावतंसम् ।
भक्तप्रदानाय कृपावतीर्णं तं सोमनाथं शरणं प्रपद्ये ॥ 1 ॥
श्रीशैलशृंगे विविधप्रसंगे शेषाद्रिशृंगेऽपि सदा वसंतम् ।
तमर्जुनं मल्लिकपूर्वमेनं नमामि संसारसमुद्रसेतुम् ॥ 2 ॥
अवंतिकायां विहितावतारं मुक्तिप्रदानाय च सज्जनानाम् ।
अकालमृत्योः परिरक्षणार्थं वंदे महाकालमहासुरेशम् ॥ 3 ॥
कावेरिकानर्मदयोः पवित्रे समागमे सज्जनतारणाय ।
सदैव मांधातृपुरे वसंतं ॐकारमीशं शिवमेकमीडे ॥ 4 ॥
पूर्वोत्तरे प्रज्वलिकानिधाने सदा वसं तं गिरिजासमेतम् ।
सुरासुराराधितपादपद्मं श्रीवैद्यनाथं तमहं नमामि ॥ 5 ॥
यं डाकिनिशाकिनिकासमाजे निषेव्यमाणं पिशिताशनैश्च ।
सदैव भीमादिपदप्रसिद्धं तं शंकरं भक्तहितं नमामि ॥ 6 ॥
श्रीताम्रपर्णीजलराशियोगे निबध्य सेतुं विशिखैरसंख्यैः ।
श्रीरामचंद्रेण समर्पितं तं रामेश्वराख्यं नियतं नमामि ॥ 7 ॥
याम्ये सदंगे नगरेऽतिरम्ये विभूषितांगं विविधैश्च भोगैः ।
सद्भक्तिमुक्तिप्रदमीशमेकं श्रीनागनाथं शरणं प्रपद्ये ॥ 8 ॥
सानंदमानंदवने वसंतं आनंदकंदं हतपापबृंदम् ।
वाराणसीनाथमनाथनाथं श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये ॥ 9 ॥
सह्याद्रिशीर्षे विमले वसंतं गोदावरितीरपवित्रदेशे ।
यद्दर्शनात् पातकं पाशु नाशं प्रयाति तं त्र्यंबकमीशमीडे ॥ 10 ॥
महाद्रिपार्श्वे च तटे रमंतं संपूज्यमानं सततं मुनींद्रैः ।
सुरासुरैर्यक्ष महोरगाढ्यैः केदारमीशं शिवमेकमीडे ॥ 11 ॥
इलापुरे रम्यविशालकेऽस्मिन् समुल्लसंतं च जगद्वरेण्यम् ।
वंदे महोदारतरस्वभावं घृष्णेश्वराख्यं शरणं प्रपद्ये ॥ 12 ॥
ज्योतिर्मयद्वादशलिंगकानां शिवात्मनां प्रोक्तमिदं क्रमेण ।
स्तोत्रं पठित्वा मनुजोऽतिभक्त्या फलं तदालोक्य निजं भजेच्च ॥
द्वादश ज्योतिर्लिंग स्तोत्र हे केवळ एक स्तोत्र नसून शिवभक्तीसाठी एक प्रभावी साधना आहे. अवघ्या बारा ओळींमध्ये भगवान शंकराची अपार कृपा सामावलेली आहे. नियमित, श्रद्धेने आणि निष्ठेने या स्तोत्राचे पठण केल्यास पापांचा नाश होतो, जीवनात शांती येते आणि शिवकृपा प्राप्त होते. म्हणूनच, रोजच्या पूजेत किंवा विशेष दिवशी या पवित्र स्तोत्राचे पठण नक्की करा.
