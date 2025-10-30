English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
Kartiki Ekadashi 2025 : 1 की 2 नोव्हेंबर कधी आहे कार्तिकी एकादशी? शुभ मुहूर्त आणि पूजा विधी

कार्तिकी एकादशीबाबत यंदा संभ्रम निर्माण झाला आहे. दोन तारखेत एकादशी येत असल्यामुळे भाविकांचा गोंधळ उडाला आहे. कधी आहे कार्तिकी एकादशी 1 की 2 नोव्हेंबर?

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Oct 30, 2025, 09:04 AM IST
Kartiki Ekadashi 2025 : 1 की 2 नोव्हेंबर कधी आहे कार्तिकी एकादशी? शुभ मुहूर्त आणि पूजा विधी
Kartiki Ekadashi 2025

एकादशी हा हिंदू धर्मात एक पवित्र आणि महत्त्वाचा सण मानला जातो. या दिवशी भगवान विष्णूंचे आशीर्वाद त्यांच्या भक्तांवर वर्षाव होतात. असे मानले जाते की या दिवशी भगवान विष्णूची पूजा करणाऱ्यांच्या जीवनात आनंद आणि समृद्धी येते. या वर्षी कार्तिकी एकादशी कधी आहे आणि ती कशी साजरी केली जाईल ते जाणून घेऊया.

कार्तिकी एकादशी व्रत

हिंदू कॅलेंडरनुसार, कार्तिक महिन्याच्या शुक्ल पक्षाच्या एकादशी तिथीला देवूठणी एकादशी साजरी केली जाते. असे मानले जाते की जे लोक हे व्रत खऱ्या मनाने करतात त्यांच्या सर्व इच्छा पूर्ण होतात आणि त्यांचे जीवन आनंद आणि समृद्धीने भरलेले असते. या दिवशी भगवान विष्णू योगिन्द्रा (निद्रा) मधून जागे होतात आणि या दिवसापासून सर्व शुभ आणि शुभ कार्ये सुरू होतात. या दिवशी देवी लक्ष्मीची पूजा करणे देखील खूप शुभ मानले जाते.

कार्तिकी एकादशीचा शुभ मुहूर्त

हिंदू कॅलेंडरनुसार, कार्तिक महिन्यातील शुक्ल पक्ष (शुक्ल पक्षाचा प्रजनन चरण) 1 नोव्हेंबर रोजी सकाळी 9.11 वाजता सुरू होतो. ही तारीख 2 नोव्हेंबर रोजी सकाळी 7.31 वाजता संपेल. म्हणून, देवुथनी एकादशीचे व्रत शनिवार, 1 नोव्हेंबर रोजी पाळले जाईल.

ब्रह्म मुहूर्त - पहाटे 4.50ते पहाटे 5.41
विजया मुहूर्त - दुपारी 1.55 ते पहाटे 2.39
गोधुली मुहूर्त - दुपारी 5.36 ते पहाटे 6.05
निशिता मुहूर्त - दुपारी 1139 ते पहाटे 12.31

कार्तिकी एकादशीचे महत्त्व

कार्तिकी एकादशीला, सकाळी लवकर उठून ब्रह्म मुहूर्ताच्या वेळी स्नान करावे. त्यानंतर, स्वच्छ, पिवळे कपडे परिधान करावेत, कारण हा रंग भगवान विष्णूंना खूप प्रिय आहे. त्यानंतर, भगवान विष्णूचे स्मरण करताना, उपवास करण्याचे व्रत घ्या आणि पूजा सुरू करा. पूजेपूर्वी, पाणी प्या. पूजेदरम्यान भगवान विष्णूला पिवळी फुले, हार आणि पिवळे चंदन अर्पण करा. जर तुम्ही पिवळ्या मिठाई, ऊस, पाण्याचे शेंगदाणे, हंगामी फळे आणि पाणी अर्पण करायचे ठरवले तर पाणी अर्पण करा. त्यानंतर, तुपाचा दिवा आणि धूप लावा आणि भगवान विष्णूची प्रामाणिक मनाने पूजा करा.

पूजेदरम्यान विष्णू चालीसा, एकादशी व्रत कथा, श्री विष्णू स्तोत्र आणि विष्णू मंत्रांचे पठण करणे अत्यंत शुभ मानले जाते. शेवटी, भगवानांची आरती करा आणि क्षमा मागा, "पूजेदरम्यान मी केलेल्या कोणत्याही चुकांसाठी मला क्षमा करा." दिवसभर उपवास करा. संध्याकाळी, दुसरी धार्मिक पूजा करा आणि तुमच्या घराच्या प्रवेशद्वारावर तुपाचा दिवा लावा. दुसऱ्या दिवशी द्वादशी तिथीच्या शुभ मुहूर्तावर उपवास सोडा आणि भगवान विष्णूचे आभार माना.

कार्तिकी एकादशी मंत्र

ओम वासुदेवाय नमः
ओम संकर्षणाय नमः
ओम प्रद्युम्नाय नमः
ओम अ: अनिरुद्धाय नमः
ओम नारायणाय नमः
भगवान श्रीकृष्णाला प्रार्थना आणि नमस्कार
ओम विष्णवे नमः
ऊँ हून विष्णवे नमः

