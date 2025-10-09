English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

Karva Chauth 2025 : यंदा तुम्ही पण पहिल्यांदाच करवा चौथचं व्रत करताय? शुभ मुहूर्त, चंद्रोदयापासून पूजा साहित्यापर्यंत...काय करायचं काही नाही?; जाणून संपूर्ण माहिती

Karva Chauth 2025 : करवा चौथचं व्रत हे उत्तर भारतीय विवाहित महिला करतात. पण हल्ली मराठी मुलीदेखील हे व्रत करतात. तर काहींचं लग्न उत्तर भारतीय मुलांशी झालं असतं. अशावेळी तुम्ही पण पहिल्यांदाज करवा चौथचं व्रत करत असाल तर संपूर्ण माहिती जाणून घ्या.    

नेहा चौधरी | Updated: Oct 9, 2025, 07:28 PM IST
Karva Chauth 2025 : यंदा तुम्ही पण पहिल्यांदाच करवा चौथचं व्रत करताय? शुभ मुहूर्त, चंद्रोदयापासून पूजा साहित्यापर्यंत...काय करायचं काही नाही?; जाणून संपूर्ण माहिती

Karva Chauth 2025 :  हाथों में पूजा की थाली...आयी रात सुहागों वाली... हे दिलवाले दुल्हनिया ले जायेंगे या चित्रपटातील गाणं सर्वांनाच माहिती आहे. हिंदू चित्रपट आणि मालिकेतून करवा चौथचं व्रत दाखवलं जातं. पत्नी आपल्या पतीच्या दीर्घयुष्यासाठी हिंदू धर्मात अनेक व्रत ठेवलं जातं. त्यातील एक व्रत आहे करवा चौथचं...या उपवासात वैवाहिक महिला अख्खा दिवस न खाता पिता राहतात. चंद्राला अर्घ्य अर्पण केल्यानंतरच ते आपलं व्रत सोडतात. आज हे व्रत अमराठी उत्तर भारतीय महिलांसोबत काही मराठी वैवाहित महिला पण ठेवतात. तर ज्या मराठी तरुणींचं अमराठी कुटुंबात लग्न झालं असेल आणि त्या पहिल्यांदाच करवा चौथचं व्रत करणार असेल तर शुभ मुहूर्त, चंद्रोदयापासून पूजा साहित्यापर्यंत संपूर्ण माहिती जाणून घ्या. त्यासोबत यादिवशी काय करावे काय नाही तेही जाणून घ्या अन्यथा तुमच्या व्रत करताना चूक होऊ शकते. 

Add Zee News as a Preferred Source

कधी आहे करवा चौथचं व्रत?

यंदा करवा चौथचं व्रत संकष्टी चतुर्थीला म्हणजे 10 ऑक्टोबर शुक्रवारी असणार आहे. या व्रतात भगवान शिव, देवी पार्वती, कार्तिकेय, गणेश आणि चंद्र देवाची पूजा केली जाते. असं मानलं जातं की करवा चौथ कथा ऐकल्याने विवाहित महिलांचे वैवाहिक आनंद सुनिश्चित होतो, त्यांच्या घरात आनंद, शांती आणि समृद्धी येते.

पौराणिक मान्यतेनुसार, हे व्रत सर्वप्रथम देवी पार्वतीने भगवान शिवासाठी केले होते. लोककथेनुसार, देवी सीतेनेही भगवान श्री रामासाठी करवा चौथ पाळला होता. तेव्हापासून विवाहित महिला अखंड सौभाग्यासाठी हे व्रत पाळतात.

उपवासाचे महत्त्व

करवा चौथ व्रत हा केवळ एक धार्मिक विधी नाही तर तो पती-पत्नीमधील नात्यात विश्वास आणि प्रेम देखील वाढवतो. हा व्रत विवाहित भारतीय महिलांसाठी एक महत्त्वाचा सण आहे. विशेषतः उत्तर भारतात, हा व्रत पतीच्या दीर्घायुष्यासाठी आणि समृद्धीसाठी पाळला जातो. या दिवशी महिला निर्जल उपवास करतात आणि चंद्र पाहिल्यानंतर उपवास सोडतात. हे उपवास केवळ आध्यात्मिकदृष्ट्या महत्त्वाचे नाही तर पती-पत्नीमधील प्रेम आणि भक्तीचे प्रतिबिंब देखील आहे.

नेहमीप्रमाणे, लोक सकाळी लवकर उठतात, त्यांची सर्व कामे उरकतात, स्नान करतात आणि नंतर पूजेची तयारी करतात. भक्त भगवान शिव, देवी पार्वती आणि देवी करवा यांचे ध्यान करतात. दिवसभर निर्जल उपवास करण्याचे व्रत घेतले जाते. या काळात, शुद्ध मनाने आणि शरीराने पूजा केली जाते.

हेसुद्धा वाचा - Karwa Chauth Wishes in Marathi : 'चंद्राच्या साक्षीने...'; करवा चौथच्या दिवशी तुमच्या खास व्यक्तीला पाठवा मराठी शुभेच्छा

पूजेचे साहित्य

पूजा थाळीवर करवा (माती किंवा धातूचा लहान भांडे), धूप, दिवे, रोली, तांदूळ, मिठाई आणि फळे सजवली जातात. चंद्र देवाच्या पूजेसाठी चाळणी, दिवा आणि पाण्याचे भांडे देखील तयार केले जाते. उपवास आणि पूजेदरम्यान कथा ऐकणे आवश्यक मानले जाते.

या व्रताची मुख्य आख्यायिका राणी वीरवतीची कथा सांगते, जिने तिच्या पतीच्या दीर्घायुष्यासाठी उपवास केला होता. कथा ऐकल्यानंतर, उपवास करणाऱ्या महिला आपल्या पतीच्या दीर्घायुष्यासाठी प्रार्थना करतात आणि करवा मातेचा आशीर्वाद घेतात.

चंद्रोदया कधी?

दिवसभर उपवास केल्यानंतर, महिला चंद्रोदयाची आतुरतेने वाट पाहत असतात. त्यानंतर त्या संध्याकाळी 7:58 वाजता चंद्र पाहतील आणि प्रार्थना करतील. चंद्राची प्रार्थना करण्यापूर्वी, चाळणीतून पतीचा चेहरा पाहणे आणि नंतर पुन्हा चंद्र पाहणे शुभ मानले जाते.

संध्याकाळी, चंद्रोदयानंतर लगेचच, महिला चंद्राला पाणी अर्पण करतात. त्यानंतर पत्नी तिच्या पतीच्या हातून पाणी पिऊन व्रताची सांगता करते. या विधीमुळे करवा चौथ व्रत पूर्ण होते. अनेक प्रदेशांमध्ये, कुटुंबासोबत जेवण करून आणि भेटवस्तूंची देवाणघेवाण करून त्याची सांगता केली जाते.

करवा चौथ उपवासात काय करावे?

किमान शारीरिक हालचाल

उपवास दरम्यान हलकी शारीरिक क्रिया करण्याचा प्रयत्न करा. जास्त काम किंवा हालचाल केल्याने शरीराची ताकद कमी होते आणि तुमच्या शरीराची ऊर्जा कमी होते. साखरेची पातळी कमी होऊ शकते आणि अशक्तपणा जाणवेल, ज्यामुळे तुमचे आरोग्य बिघडू शकते. 

पौष्टिक पदार्थांनी युक्त पदार्थांनी उपवास सोडा

करवा चौथचा उपवास सोडताना लक्षात ठेवा की तुम्हाला भरपूर पोषक तत्वांचा समावेश करावा लागेल. तुमच्या आहारात कोरडे फळे, हिरव्या भाज्या आणि पाण्याचे प्रमाण जास्त असलेली फळे समाविष्ट करा.

करवा चौथ उपवासात काय करू नये?

कार्बोहायड्रेटयुक्त पदार्थांचा समावेश करू नका.
उपवास सोडताना किंवा सरगीच्या वेळी कॅफिन असलेल्या पदार्थांचे सेवन करू नका.
सरगीमध्ये जास्त मीठ असलेल्या गोष्टींचा समावेश करू नये हे लक्षात ठेवा.
उपवास सोडताना जास्त गोड आणि तळलेले पदार्थ खाणे टाळावे.

(Disclaimer : या ठिकाणी दिलेली माहिती ज्योतिष शास्त्रावर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या.)

About the Author

Neha Choudhary

नेहा चौधरी या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर (वरिष्ठ उपसंपादक) पदावर कार्यरत आहे. त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 20 वर्षांचा अनुभव आहे. इलेक्ट्रॉनिक आणि ऑनलाइन मीडियामध्ये प्रदीर्घ अनुभव आहे. त्यांनी पत्रकाराची सुरुवात रिपोर्टर म्हणून देशोन्नती वृत्तपत्रातून केली. राजकारणापासून मनोरंजनापर्यंत बातम्यांचा आढावा त्यांनी घेतला. 2006 मधील मुंबई लोकल ट्रेन बॉम्बस्फोट हल्ला,  26/11 मुंबई हल्ला, प्रमोद महाजन हत्या अशा अनेक घटनांचे कव्हरेज त्यांनी केलं आहे. त्यानंतर ई टीव्ही मराठीमध्येही रिपोर्टर म्हणून काम केलं. त्यानंतर मी मराठी, साम मराठी, जय महाराष्ट्र, न्यूज 18 लोकमतमध्ये अनेक वर्ष त्यांनी आऊटपूटमध्ये रनडाउन प्रोड्यूसर म्हणून काम केलं. आता त्या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये कार्यरत आहेत. इथे त्या राजकारण, गुन्हेगारीपासून मनोरंजनापर्यंत ग्रामीण भागातील बातम्यांमध्ये आपलं योगदान देतात. त्यासोबत सोशल मीडियावरील व्हायरल आणि ट्रेंडिंगवरही त्या लिखाण करतात. तर आरोग्य, लाइफस्टाइल या बातम्यांमध्ये विशेष रुची आहे. तर गेल्या 2 वर्षांपासून त्यांनी ज्योतिष आणि धर्म यावर काम करत आहेत. त्यांनी हस्तरेषाशास्त्र, वास्तु आणि फेंगशुईसह वैदिक ज्योतिष, अंकशास्त्र आणि टॅरोचाही पुस्तकाच वाचन आणि तज्ज्ञांनी बोलून लोकांना माहितीपूर्ण बातम्या देतात. सण, उत्सवाचे धार्मिक आणि वैज्ञानिक महत्त्व याची त्या त्यांचा बातम्यांमधून समतोल राखतात. त्यांच्या मोकळ्या वेळेत त्यांना धार्मिक ग्रंथांच वाचन तसंच प्रवास, संगीताची आवड आहे. 

...Read More

Tags:
karwa chauthkarwa chauth 2025LIFESTYLE#Marathi Newskarva chauth 2025

इतर बातम्या

BR Gavai: 'मी हैराण झालो होतो, पण...,' वकिलाने के...

भारत