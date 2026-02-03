English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  • भविष्य
  • Kitchen Vastu:स्वयंपाकघरात नेहमी भरभरुन ठेवा या 3 वस्तू; कुटुंबात नांदेल सुखसंपत्ती अन् आनंदीआनंद

Kitchen and Vastu Shastra: घरातील स्वयंपाकघर हे फक्त जेवण बनवण्याचे ठिकाण नसून, कुटुंबाच्या आरोग्य, समाधान आणि समृद्धीशी जोडलेले एक महत्त्वाचे स्थान मानले जाते. त्यामुळे स्वयंपाक घरात या वस्तूंचे असणे खूप महत्त्वाचे आहे. सविस्तर जाणून घ्या

प्रिती वेद | Updated: Feb 3, 2026, 09:50 AM IST
Kitchen Vastu:स्वयंपाकघरात नेहमी भरभरुन ठेवा 'या' 3 वस्तू; कुटुंबात नांदेल सुखसंपत्ती अन् आनंदीआनंद

Vastu Tips:  भारतीय परंपरेनुसार, स्वयंपाकघरात सकारात्मक ऊर्जा असेल तर घरातील वातावरणही आनंदी राहते. त्यामुळेच वास्तुशास्त्रात किचनशी संबंधित काही सोप्या पण महत्त्वाच्या सवयी  सांगितल्या आहेत. यामध्ये काही वस्तू कायम भरून ठेवण्यावर विशेष भर दिला जातो. असे मानले जाते की या गोष्टींकडे दुर्लक्ष केल्यास घरातील सुख-शांतीवर परिणाम होऊ शकतो. योग्य काळजी घेतल्यास मात्र कुटुंबात समाधान, स्थैर्य आणि आर्थिक भरभराट टिकून राहते.

स्वयंपाकघर आणि वास्तुशास्त्राचा संबंध
वास्तुशास्त्रानुसार, किचन हे अग्नी तत्वाशी संबंधित असते. येथे असलेली स्वच्छता, मांडणी आणि साठवण घरातील ऊर्जेवर प्रभाव टाकते. विशेषतः अन्नधान्याशी निगडित गोष्टी रिकाम्या ठेवणे अशुभ मानले जाते. त्यामुळे स्वयंपाकघरात काही आवश्यक वस्तू कधीही पूर्णपणे संपुष्टात येऊ नयेत, अशी परंपरागत धारणा आहे.

हळदेची डब्बी भरलेली का असावी?
हल्दी ही भारतीय स्वयंपाकातील महत्त्वाची घटक आहे. धार्मिक आणि सांस्कृतिक दृष्टीनेही तिला विशेष स्थान आहे. वास्तुनुसार, हल्दीचा साठा संपणे हे शुभ मानले जात नाही. हल्दी समृद्धी, आरोग्य आणि शुभतेचे प्रतीक मानली जाते. किचनमध्ये ती कायम उपलब्ध असल्यास घरात सकारात्मकता टिकून राहते, असा विश्वास आहे.

मीठ आणि घरातील संतुलन
मीठाशिवाय अन्न अपूर्ण मानले जाते. त्याचप्रमाणे, वास्तुशास्त्रातही मिठाला संतुलन राखणारी वस्तू मानले जाते. मीठाचा डब्बा पूर्ण रिकामा होणे हे घरातील तणाव आणि आर्थिक अडचणींचे संकेत मानले जातात. त्यामुळे थोडेसे का होईना, पण मीठ नेहमी साठ्यात असणे महत्त्वाचे समजले जाते.

तांदूळ आणि समृद्धीचा संबंध
तांदुळ हे केवळ अन्नधान्य नसून शुभतेचे प्रतीक मानले जाते. पूजा, सण आणि धार्मिक विधींमध्ये तांदळाचा अक्षतांच्या स्वरुपात वापर केला जातो. किचनमधील तांदळाचा साठा संपल्यास घरातील आर्थिक स्थैर्यावर परिणाम होतो, अशी समजूत आहे. त्यामुळे तांदूळ नेहमी थोड्याफार प्रमाणात उपलब्ध ठेवणे हिताचे मानले जाते.

दैनंदिन सवयींमधून सकारात्मक बदल
स्वयंपाकघरातील या छोट्या गोष्टींकडे लक्ष दिल्यास घरातील वातावरण अधिक आनंदी आणि शांत राहू शकते. वास्तुशास्त्र हे अंधश्रद्धा नसून, शिस्त आणि संतुलन शिकवणारी जीवनशैली मानली जाते. योग्य सवयी अंगीकारल्यास कुटुंबात समाधान, परस्पर समज आणि स्थैर्य नांदू शकते.

