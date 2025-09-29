English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
तुमच्या कपाळावरही आहेत आट्या? तर जाणून घ्या नशिबाशी याचा काय आहे संबंध?

सामुद्रिक शास्त्रानुसार, व्यक्तीच्या कपाळावरील आट्यांचा काय अर्थ आहे. याचा नशिबाशी काय संबंध आहे. 

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Sep 29, 2025, 07:13 PM IST
भविष्याबद्दल जाणून घेण्याचे अनेक मार्ग आहेत. काही जण कुंडली पाहून त्यांचे भविष्य सांगण्याचा प्रयत्न करतात. तर काही जण त्यांच्या तळहातावरील रेषा पाहून त्यांचे भविष्य सांगण्याचा प्रयत्न करतात. परंतु या पलीकडे, तुमचे भाग्य जाणून घेण्याचे इतर मार्ग आहेत. सामुद्रिक शास्त्रानुसार, तुम्ही तुमच्या शरीराच्या अवयवांवरून तुमच्या जीवनाबद्दल माहिती देखील मिळवू शकता. जेव्हा कपाळ आकुंचन पावते तेव्हा कपाळावर सहसा तीन ते चार रेषा दिसतात. त्यांच्याबद्दल जाणून घ्या...

कपाळावरील पहिली रेषा: सामुद्रिक शास्त्रानुसार, व्यक्तीच्या कपाळावरील पहिली रेषा संपत्ती दर्शवते. ही रेषा जितकी स्पष्टपणे दिसेल तितकीच व्यक्ती आयुष्यात श्रीमंत होईल. जर ही रेषा कपाळावर स्पष्टपणे दिसत नसेल, तर याचा अर्थ असा की तुम्हाला पैसे कमविण्यासाठी कठोर परिश्रम करावे लागतील. आयुष्यात अनेकदा पैशांची कमतरता भासेल.

कपाळावरील दुसरी रेषा: ही रेषा आरोग्य दर्शवते. कपाळावरील दुसरी रेषा देखील खूप महत्वाची मानली जाते. ही रेषा व्यक्तीचे आरोग्य दर्शवते. जर कपाळावरील दुसरी रेषा जाड आणि स्पष्ट असेल तर याचा अर्थ असा की त्या व्यक्तीला जीवनात गंभीर आरोग्य समस्यांना तोंड द्यावे लागणार नाही. अशा लोकांचे आरोग्य सामान्यतः चांगले असते. तथापि, जर ही रेषा हलकी असेल तर त्या व्यक्तीचे आरोग्य खराब असण्याची शक्यता असते. स्वप्नात कुत्रा, मांजर, गाय, बैल किंवा कावळा पाहण्याचा अर्थ काय आहे? त्याबद्दल जाणून घ्या.

कपाळावरील तिसरी रेषा: ती नशिबाशी जोडलेली आहे. ही रेषा फार कमी लोकांच्या कपाळावर दिसते. ज्यांच्या कपाळावर ही रेषा स्पष्टपणे दिसते ते भाग्यवान असतात. अशा लोकांना आयुष्यात फार कमी अडचणी येतात. ते कमीत कमी प्रयत्न करूनही त्यांच्या सर्व प्रयत्नांमध्ये यश मिळवतात. त्यांच्या पाठीशी नेहमीच नशीब असते.

कपाळावरील चौथी रेषा: ती आपल्या आयुष्यातील चढ-उतारांशी संबंधित आहे. जर ही रेषा स्पष्टपणे दिसत नसेल तर त्या व्यक्तीला अनेक अडचणींना तोंड द्यावे लागते.  ही रेषा 26 ते 40 वयोगटातील संघर्ष दर्शवते. ज्यांच्या कपाळावर ही रेषा असते ते 40 वर्षांच्या वयानंतर त्यांच्या करिअरमध्ये चांगले स्थान मिळवतात. शिवाय, अशा व्यक्तीचे आर्थिक जीवनही आनंदी असते.

( Disclaimer - या ठिकाणी दिलेली माहिती ज्योतिष शास्त्रावर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या. )

