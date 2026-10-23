/कोजागिरी पौर्णिमा 25 की 26 ऑक्टोबर कधी? योग्य तिथीसह चंद्रप्रकाशात दूध ठेवण्याची ही आहे योग्य वेळ

आश्विन पौर्णिमा किंवा शरद पौर्णिमा ज्याला महाराष्ट्रात कोजागरी पौर्णिमा म्हणून ओळखली जाते. यंदा कोजागरी पौर्णिमेच्या तारखेबद्दल संभ्रम आहे. कलेंडरमध्ये 25 आणि 26 या दोन्ही तारखेला पौर्णिमा तिथी दाखवण्यात आली आहे. त्यामुळे हा गोंधळ निर्माण झाला आहे. हिंदू धर्मानुसार शरद पौर्णिमेला अतिशय महत्त्व आहे. यादिवशी चंद्र पूर्ण तेजावर असलेला पाहिला मिळतो. शरद ऋतूतील चांदण्यांनी उजळणारी ही रात्र जी कोजागरी पौर्णिमा म्हणून ओळखली जाते ती नेमकी कधी साजरा करायची आहे, जाणून घ्या.
मराठी पंचांगानुसार, आश्विन शुक्ल पौर्णिमा तिथी रविवारी 25 ऑक्टोबर 2026 ला सकाळी 11:56 वाजेपासून सोमवारी 26 ऑक्टोबरला सकाळी 9:41 वाजपर्यंत असणार आहे. अशास्थितीत कोजागरी पौर्णिमा तिथी दोन दिवस आहे. हिंदू धर्मात उदय तिथीनुसार सण - व्रत साजरा करण्यात येतो. त्यामुळे उदय तिथीच्या नियमानुसार सोमवारी 26 ऑक्टोबरला कोजागरी पौर्णिमा साजरी करायची का? तर थांबा नाही, कोजागरी पौर्णिमा ही रात्री साजरा करण्यात येते. म्हणून शास्त्रानुसार कोजागरी पौर्णिमा 25 ऑक्टोबर 2026 ला रात्री साजरी करण्यात येत आहे.
धार्मिक शास्त्रानुसार कोजागिरी पौर्णिमेच्या रात्री मसाला दूध किंवा खीर या नैवेद्यला अतिशय महत्त्व आहे. तसंच हे मसाला दूध चंद्राच्या प्रकाश ठेवून नंतर ते ग्रहण करणे शुभ मानले जाते. धार्मिक मान्यतेनुसार, शरद पौर्णिमेला चंद्र पृथ्वीच्या सर्वात जवळ असतो, अशी मान्यता आहे. मान्यतेनुसार चंद्रात ठेवलेले दूध किंवा खीर प्रसाद म्हणून ग्रहण केल्यानंतर रोगांपासून मुक्तता मिळते.
धर्मशास्त्र गुरु यांनी सांगितलं की, कोजागरीचे खरं महत्त्व हे मध्यरात्री असतं. शास्त्र सांगत मध्यरात्री लक्ष्मी माता फिरते आणि विचारते को जागर्ती? म्हणजे कोण जागं आहे? तर कोजागरी पौर्णिमेला दूध चंद्र प्रकाशात ठेवण्याची योग्य वेळ ही रात्री 12.00 ते 12.30 अशी आहे.
कोजागिरी पौर्णिमेला देवी लक्ष्मीची पूजा करण्याची धार्मिक परंपरा असून घरात सुख, समृद्धी आणि भरभराट नांदावी, अशी प्रार्थना केली जाते. देवासमोर हळद-कुंकू, पांढरी फुलं, अक्षता अर्पण करून चंद्राला नैवेद्य दाखवा. त्यानंतर प्रार्थना करा “लक्ष्मी माते, तुझ्या कृपेने आमच्या घरात सुख आणि समृद्धी आहे, धन्यवाद”. मग हे नैवेद्य सगळ्यांनी ग्रहण करा.
(Disclaimer - या ठिकाणी दिलेली माहिती ज्योतिष शास्त्रावर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या.)