English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

Kojagiri Purnima : कोजागिरी पौर्णिमेला चंद्र मीन राशीत! 3 राशीच्या लोकांना आर्थिक लाभसह प्रगती आणि यश

Kojagiri Purnima : हिंदू धर्मात पौर्णिमा तिथीला अतिशय महत्त्व आहे. आज कोजागिरी पौर्णिमा असून चंद्र मीन राशीत असणार आहे. आजपासून 3 राशींचे अच्छे दिन सुरु होणार आहे. 

नेहा चौधरी | Updated: Oct 6, 2025, 12:34 PM IST
Kojagiri Purnima : कोजागिरी पौर्णिमेला चंद्र मीन राशीत! 3 राशीच्या लोकांना आर्थिक लाभसह प्रगती आणि यश

Kojagiri Purnima : पौर्णिमेची रात्र, चंद्राची रात्र सर्वांना आनंद देतो. आश्विन शुक्ल पौर्णिमा तिथी ही शरद पौर्णिमा म्हणून पण ओळखली जाते. आज कोजागिरी पौर्णिमा असून हिंदू धर्मात या दिवशी चंद्राचे दर्शन आणि पूजा केल्याने अत्यंत शुभ मानले जाते. या वर्षी शरद पौर्णिमेला वृद्धी योग देखील होईल आणि चंद्र मीन राशीत भ्रमण करेल. चंद्र हा जल तत्वाचा ग्रह मानला जातो आणि कोजागिरी पौर्णिमेच्या दिवशी मीन राशीत त्याची उपस्थिती काही राशींना भाग्यशाली ठरणार आहे. तीन राशीचे आजपासून अच्छे दिन सुरु होणार आहे, त्या तीन राशीत तुमची रास आहे का, जाणून घ्या.  (Kojagiri Purnima Sharad Purnima 2025 Progress and success with financial benefits for people of 3 zodiac signs)

Add Zee News as a Preferred Source

कोजागिरी पौर्णिमा तीन राशीशाठी भाग्यशाली !

कर्क रास 

या राशीसाठी कोजागिरी पौर्णमा हा एक अतिशय खास दिवस असणार आहे. शरद पौर्णिमेनंतर तुमच्या प्रेम आणि वैवाहिक संबंधांमध्ये सकारात्मक बदल दिसून येणार आहे. भागीदारी व्यवसायात तुम्हाला नफा देणार असणार आहे. चंद्राच्या प्रभावामुळे तुमची सामाजिक प्रतिष्ठा वाढणार आहे. तुमच्या कामाचे कौतुक होणार आहे. काही लोकांना त्यांच्या करिअरमध्ये पदोन्नती मिळणार आहे. 

हेसुद्धा वाचा - Kojagiri Purnima Wishes in Marathi : चंद्राचा पसरला रुपेरी प्रकाश…कोजागरी पौर्णिमेच्या खास मराठीतून प्रियजनांना द्या शुभेच्छा

वृश्चिक रास 

रहस्यमय वृश्चिक राशीत जन्मलेल्यांसाठी कोजागिरी पौर्णिमेचा सण शुभ सिद्ध होणार आहे. पौर्णिमेनंतर तुमच्या आयुष्यात सकारात्मक बदल दिसून येणार आहे. तुमच्या पाचव्या भावात चंद्राची उपस्थिती तुम्हाला शिक्षण आणि करिअरच्या क्षेत्रात सकारात्मक अनुभव देणार आहे. या काळात या राशीत जन्मलेल्यांना स्पर्धात्मक परीक्षांमध्ये यश मिळणार आहे. त्यांच्या संपत्तीतही वाढ पाहिला मिळणार आहे.  

हेसुद्धा वाचा - Weekly Horoscope : 'या' लोकांना प्रेमजीवनात वाटणार एकटेपणा; तर यांचा यशाचा मार्ग होणार मोकळा, पाहा साप्ताहिक राशीभविष्य 

मीन रास 

शरद पौर्णिमा आणि त्यानंतरचा काळ मीन राशीसाठी अत्यंत शुभ ठरणार आहे. तुम्हाला मानसिक चिंतांपासून मुक्तता मिळणार आहे. या काळात तुमचा आत्मविश्वासही वाढणार आहे. तुम्हाला तुमच्या पालकांचे आशीर्वाद आणि पाठिंबा मिळणार आहे. या काळात तुमच्या संचित संपत्तीत वाढ होताना दिसणार आहे. नोकरी शोधणाऱ्यांना इच्छित नोकरी प्राप्त होणार आहे. तुम्हाला समाजात आदर आणि सन्मान मिळणार आहे. 

(Disclaimer : या ठिकाणी दिलेली माहिती ज्योतिष शास्त्रावर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या.)

About the Author

Neha Choudhary

नेहा चौधरी या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर (वरिष्ठ उपसंपादक) पदावर कार्यरत आहे. त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 20 वर्षांचा अनुभव आहे. इलेक्ट्रॉनिक आणि ऑनलाइन मीडियामध्ये प्रदीर्घ अनुभव आहे. त्यांनी पत्रकाराची सुरुवात रिपोर्टर म्हणून देशोन्नती वृत्तपत्रातून केली. राजकारणापासून मनोरंजनापर्यंत बातम्यांचा आढावा त्यांनी घेतला. 2006 मधील मुंबई लोकल ट्रेन बॉम्बस्फोट हल्ला,  26/11 मुंबई हल्ला, प्रमोद महाजन हत्या अशा अनेक घटनांचे कव्हरेज त्यांनी केलं आहे. त्यानंतर ई टीव्ही मराठीमध्येही रिपोर्टर म्हणून काम केलं. त्यानंतर मी मराठी, साम मराठी, जय महाराष्ट्र, न्यूज 18 लोकमतमध्ये अनेक वर्ष त्यांनी आऊटपूटमध्ये रनडाउन प्रोड्यूसर म्हणून काम केलं. आता त्या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये कार्यरत आहेत. इथे त्या राजकारण, गुन्हेगारीपासून मनोरंजनापर्यंत ग्रामीण भागातील बातम्यांमध्ये आपलं योगदान देतात. त्यासोबत सोशल मीडियावरील व्हायरल आणि ट्रेंडिंगवरही त्या लिखाण करतात. तर आरोग्य, लाइफस्टाइल या बातम्यांमध्ये विशेष रुची आहे. तर गेल्या 2 वर्षांपासून त्यांनी ज्योतिष आणि धर्म यावर काम करत आहेत. त्यांनी हस्तरेषाशास्त्र, वास्तु आणि फेंगशुईसह वैदिक ज्योतिष, अंकशास्त्र आणि टॅरोचाही पुस्तकाच वाचन आणि तज्ज्ञांनी बोलून लोकांना माहितीपूर्ण बातम्या देतात. सण, उत्सवाचे धार्मिक आणि वैज्ञानिक महत्त्व याची त्या त्यांचा बातम्यांमधून समतोल राखतात. त्यांच्या मोकळ्या वेळेत त्यांना धार्मिक ग्रंथांच वाचन तसंच प्रवास, संगीताची आवड आहे. 

...Read More

Tags:
Kojagiri PurnimSharad Purnima 2025sharad purnimasharad purnimaReligion News

इतर बातम्या

दिवाळी-धनत्रयोदशी आधीच सोन्याने गाठला उच्चांक दर; 22 आणि 18...

भारत