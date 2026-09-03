/Krishna Janmashtami 2026 : कृष्ण जन्माष्टमीचा हा शुभ मुहूर्त चुकवू नका! पूजा पद्धत, महत्त्व जाणून घ्या संपूर्ण माहिती

श्रावण महिना सुरू झाला की सण उत्सवाला सुरुवात होते. नागपंचमीपासून सणाला सुरुवात होते. आता जन्माष्टमीचा सण येणार आहे. गोकुळाष्टमी महाराष्ट्रासह अख्खा देशात मोठ्या थाट्यामाट्यात साजरा करण्यात येतो. गोकुळाष्टमी म्हणजे श्री कृष्ण यांच्या जन्मदिवस...श्रावण महिन्यातील कृष्ण पक्षाच्या अष्टमी तिथीला जन्माष्टमी साजरी करण्यात येते. यंदा शुक्रवारी 4 सप्टेंबर रोजी श्रीकृष्ण जन्माष्टमी साजरी करण्यात येणार आहे. बाळगोपाळाचा जन्म रात्री 12 वाजता झाला. त्यामुळे ही एकच अशी पूजा आहे जी, रात्री 12 वाजता करण्यात येते. धार्मिक मान्यतेनुसार गोपाळाचा जन्मदिवस साजरा करण्यासाठी यावर्षीचा शुभ मुहूर्त जाणून घ्या.
वैदिक पंचांगानुसार श्री कृष्ण जन्माष्टमी तिथी 4 सप्टेंबर 2026 पहाटे 2:25 वाजेपासून 5 सप्टेंबर रोजी मध्यरात्री 12:13 पर्यंत असणार आहे. धार्मिक मान्यतेनुसार उदय तिथीनुसार 4 सप्टेंबर 2026 रात्री 12 वाजता बाळगोपाळाची पूजा करण्यात येणार आहे.
पंचांगकर्ते आणि ज्योतिषशास्त्र तज्ज्ञ आनंद पिंपळकर म्हणाले की, कृष्ण जन्माष्टमी पूजेचा शुभ मुहूर्त 4 सप्टेंबर रोजी रात्री 11:57 ते 12:43 पर्यंत असणार आहे. या शुभ मुहूर्तामध्ये श्रीकृष्ण जन्मपूजा, अभिषेक आणि आरती करणे शुभ मानले जाते.
जन्माष्टमीची मुख्य पूजा रात्री करण्यात येते. बाळ गोपाळासाठी पाळण्याची सजावट करा. त्यानंतर बाळ गोपाळाला पंचामृताने स्नान घाला. त्यांना नवीन वस्त्रे परिधान करुन मोराची पिसे, बासरी आणि तुळशीची पाने अर्पण केली जातात. त्यानंतर बाळगोपाळाला झोपाळ्यावर झोका द्या. मग माखन-मिश्री, पंजिरी आणि खीर अर्पण केल्यानंतर त्याची आरती करा. श्रीकृष्णाची पूजा झाल्यावर अनेकजण उपवास सोडतात. काहीजण पहाटे उपवास सोडतात.
(Disclaimer - या ठिकाणी दिलेली माहिती ज्योतिष शास्त्रावर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या.)