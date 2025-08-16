Krishna Butter Ball : त्सुनामी, भूकंप किंवा चक्रीवादळाने 'तो' दगड आजही उतारावर तठस्थ उभा; कृष्णाच्या बटरबॉलमागील रहस्य तुम्हाला माहिती आहे का?

Krishna Butter Ball : आपल्या देशात असे अनेक रहस्य दडलेले आहेत, जे उघड झाल्यावर आपण आश्चर्यचकित व्हाल. या रहस्यांपैकी एक म्हणजे भगवान श्रीकृष्णाचा रहस्यमय दगड. जिथे हा दगड त्याचा जागेवरून हलवण्यासाठी इंग्रजाने त्याकाळात खूप प्रयत्न केला. 1908 मध्ये मद्रासचे गव्हर्नर आर्थन यांनी तो दगड तिथू हलविण्यासाठी सात हत्तींना कामी लावलं होतं. पण तो दगड एक इंचही हलला नाही. (Krishna Janmashtami Do you know the secret behind Krishna butter ball )
पौराणिक कथेनुसार आकाशातून श्रीकृष्ण लोणी खात असताना त्याचा एक घास खाली पृथ्वीतलावर पडला. हाच लोणीचा घास तामिळनाडूमध्ये कृष्ण बटर बॉल म्हणून ओळखला जातो. त्या दगडाचा रहस्य म्हणजे हा महाकाय दगड एका टेकडीच्या 45 अंळांच्या कोनावर उभा असूनही तो कधी खाली पडत नाही. स्थानिक लोक सांगतात की, हा दगड म्हणजे कृष्णाच्या आवडत्या लोणीचे प्रतिक मानले गेले आहे. हा दगड स्वर्गातून पृथ्वीतलावर पडला आहे.
हा आश्चर्यकारक आणि रहस्यमय दगड दक्षिण भारतातील तामिळनाडू राज्यातील महाबलीपुरमध्ये आहे. हे ठिकाण तुम्हाला बेंगळुरू आणि चेन्नई शहरापासून जवळच्या अंतरावर आहे. तर हा दगड 20 फूट उंच आणि 5 मीटर रुंद असून याचं वजन अंदाजे 250 टन एवढं असल्याचे सांगितलं जातं. मद्रासचे गव्हर्नर आर्थन यांच्यानुसार दक्षिण भारतावर राज्य करणाऱ्या पल्लव राजवंशाच्या राजाने हा दगड त्याचा जागेवरून हलविण्याचा प्रयत्न केला होता. पण त्यांना अपयश आलं.
दरम्यान हा दगड शास्त्रज्ञांसाठीही एक गूढ बनले असून त्यांनी अनेक तर्क देतात. पण त्यांना कोणतेही ठोस उत्तर सापडलेले नाही. हा दगड पाहणाऱ्यांना वाटेल तो कुठल्याही क्षणी टेकडीवरून खाली पडेल पण त्सुनामी, भूकंप किंवा चक्रीवादळातही तो तठस्थ उभा आहे. तमिळमध्ये याला 'वाणीराई काल' असेही म्हणतात ज्याचा अर्थ ‘Stone of the Sky God’ असा होतो .