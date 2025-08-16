Krishna Butter Ball : त्सुनामी, भूकंप किंवा चक्रीवादळाने 'तो' दगड आजही उतारावर तठस्थ उभा; कृष्णाच्या बटरबॉलमागील रहस्य तुम्हाला माहिती आहे का?

English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Krishna Butter Ball : त्सुनामी, भूकंप किंवा चक्रीवादळाने कृष्णाच्या बटरबॉल आजही उतारावर तठस्थ उभा आहे. याबद्दलचं रहस्य आणि त्यामागील कथा तुम्हाला माहितीये का? 

नेहा चौधरी | Updated: Aug 16, 2025, 11:18 AM IST
Krishna Butter Ball : आपल्या देशात असे अनेक रहस्य दडलेले आहेत, जे उघड झाल्यावर आपण आश्चर्यचकित व्हाल. या रहस्यांपैकी एक म्हणजे भगवान श्रीकृष्णाचा रहस्यमय दगड. जिथे हा दगड त्याचा जागेवरून हलवण्यासाठी इंग्रजाने त्याकाळात खूप प्रयत्न केला. 1908 मध्ये मद्रासचे गव्हर्नर आर्थन यांनी तो दगड तिथू हलविण्यासाठी सात हत्तींना कामी लावलं होतं. पण तो दगड एक इंचही हलला नाही. (Krishna Janmashtami Do you know the secret behind Krishna butter ball )

श्रीकृष्णाचा रहस्यमयी दगड ‘या’ ठिकाणी थाटात उभा

पौराणिक कथेनुसार आकाशातून श्रीकृष्ण लोणी खात असताना त्याचा एक घास खाली पृथ्वीतलावर पडला. हाच लोणीचा घास तामिळनाडूमध्ये कृष्ण बटर बॉल म्हणून ओळखला जातो. त्या दगडाचा रहस्य म्हणजे हा महाकाय दगड एका टेकडीच्या 45 अंळांच्या कोनावर उभा असूनही तो कधी खाली पडत नाही. स्थानिक लोक सांगतात की, हा दगड म्हणजे कृष्णाच्या आवडत्या लोणीचे प्रतिक मानले गेले आहे. हा दगड स्वर्गातून पृथ्वीतलावर पडला आहे. 

हा आश्चर्यकारक आणि रहस्यमय दगड दक्षिण भारतातील तामिळनाडू राज्यातील महाबलीपुरमध्ये आहे. हे ठिकाण तुम्हाला बेंगळुरू आणि चेन्नई शहरापासून जवळच्या अंतरावर आहे. तर हा दगड 20 फूट उंच आणि 5 मीटर रुंद असून याचं वजन अंदाजे 250 टन एवढं असल्याचे सांगितलं जातं. मद्रासचे गव्हर्नर आर्थन यांच्यानुसार दक्षिण भारतावर राज्य करणाऱ्या पल्लव राजवंशाच्या राजाने हा दगड त्याचा जागेवरून हलविण्याचा प्रयत्न केला होता. पण त्यांना अपयश आलं. 

दरम्यान हा दगड शास्त्रज्ञांसाठीही एक गूढ बनले असून त्यांनी अनेक तर्क देतात. पण त्यांना कोणतेही ठोस उत्तर सापडलेले नाही. हा दगड पाहणाऱ्यांना वाटेल तो कुठल्याही क्षणी टेकडीवरून खाली पडेल पण त्सुनामी, भूकंप किंवा चक्रीवादळातही तो तठस्थ उभा आहे. तमिळमध्ये याला 'वाणीराई काल' असेही म्हणतात ज्याचा अर्थ ‘Stone of the Sky God’ असा होतो .

नेहा चौधरी या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर (वरिष्ठ उपसंपादक) पदावर कार्यरत आहे. त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 20 वर्षांचा अनुभव आहे. इलेक्ट्रॉनिक आणि ऑनलाइन मीडियामध्ये प्रदीर्घ अनुभव आहे. त्यांनी पत्रकाराची सुरुवात रिपोर्टर म्हणून देशोन्नती वृत्तपत्रातून केली. राजकारणापासून मनोरंजनापर्यंत बातम्यांचा आढावा त्यांनी घेतला. 2006 मधील मुंबई लोकल ट्रेन बॉम्बस्फोट हल्ला,  26/11 मुंबई हल्ला, प्रमोद महाजन हत्या अशा अनेक घटनांचे कव्हरेज त्यांनी केलं आहे. त्यानंतर ई टीव्ही मराठीमध्येही रिपोर्टर म्हणून काम केलं. त्यानंतर मी मराठी, साम मराठी, जय महाराष्ट्र, न्यूज 18 लोकमतमध्ये अनेक वर्ष त्यांनी आऊटपूटमध्ये रनडाउन प्रोड्यूसर म्हणून काम केलं. आता त्या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये कार्यरत आहेत. इथे त्या राजकारण, गुन्हेगारीपासून मनोरंजनापर्यंत ग्रामीण भागातील बातम्यांमध्ये आपलं योगदान देतात. त्यासोबत सोशल मीडियावरील व्हायरल आणि ट्रेंडिंगवरही त्या लिखाण करतात. तर आरोग्य, लाइफस्टाइल या बातम्यांमध्ये विशेष रुची आहे. तर गेल्या 2 वर्षांपासून त्यांनी ज्योतिष आणि धर्म यावर काम करत आहेत. त्यांनी हस्तरेषाशास्त्र, वास्तु आणि फेंगशुईसह वैदिक ज्योतिष, अंकशास्त्र आणि टॅरोचाही पुस्तकाच वाचन आणि तज्ज्ञांनी बोलून लोकांना माहितीपूर्ण बातम्या देतात. सण, उत्सवाचे धार्मिक आणि वैज्ञानिक महत्त्व याची त्या त्यांचा बातम्यांमधून समतोल राखतात. त्यांच्या मोकळ्या वेळेत त्यांना धार्मिक ग्रंथांच वाचन तसंच प्रवास, संगीताची आवड आहे. 

