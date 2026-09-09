/2026 चे शेवटचे 4 महिने 4 राशीच्या लोकांना ताकही फुंकून प्यावं लागेल, शनिमुळे पैसा, नोकरी, प्रेमात...

ज्योतिषशास्त्रानुसार ग्रह आणि नक्षत्राच्या स्थितीनुसार भविष्याचा वेध लावला जातो. या ग्रहांमध्ये सगळ्यात प्रभावी असतो शनिदेव...शनिचं नाव घेतल्यावर चांगल्या चांगल्या लोकांना घाम फुटतो. शनिदेव हा न्यायदेवता आणि कर्माचे फळ देणारा मानला जातो. शनि हा कर्म, शिस्त, न्याय, मेहनत, विलंब आणि जबाबदारी यांचा कारक ज्योतिषशास्त्रात मानला गेला आहे. तो व्यक्तीला त्याच्या कर्मानुसार त्याचे फळ देत असतो. ज्योतिषशास्त्रानुसार शनिची साडेसाती हा सर्वात कठीण काळ असतो. ज्योतिषशास्त्रानुसार, 2026 मध्ये शनिने मीन राशीत आला आहे. या परिणाम चार राशीच्या लोकांवर सर्वाधिक होणार आहे. या वर्षातील शेवटचे चार महिने पाच राशीच्या लोकांसाठी फार कठीण काळ राहणार आहे.
ज्योतिषशास्त्रानुसार, कुंभ राशीच्या लोकांसाठी शनि साडेसातीचा शेवटचा टप्पा सुरु आहे. या लोकांसाठी शेवटचे चार महिने अतिशय कठीण असणार आहे. या लोकांसाठी मानसिक ताण, कामात विलंब, कौटुंबिक तणाव असणार आहे. अगदी आरोग्याबद्दल कुरकुरी असणार आहे.
या राशीच्या लोकांचा साडेसातीचा मधला म्हणजे सर्वात कठीण टप्पा सुरु आहे. शनिदेव सध्या मीन राशीत आहे. या लोकांच्या करिअरमध्ये कठीण निर्णय, आर्थिक नुकसानीची भीती, शत्रूंमध्ये वाढ आणि नात्यांमध्ये दुरावा येणार आहे.
शनिदेवाच्या साडेसातीचे तीन टप्पे असतात. तर मेष राशीच्या लोकांचे साडेसातीचा पहिला टप्पा सुरु आहे. याच्या प्रभावामुळे नोकरीत बदल, कौटुंबिक वाद आणि आरोग्यात चढ-उतार पाहिला मिळणार आहे.
तर सिंह राशीच्या लोकांची शनिच्या आठव्या ढैय्याचा प्रभाव असणार आहे. शनिदेवाच्या प्रभावामुळे या लोकांना अनावश्यक खर्च वाडणार आहे. प्रवासात अडचणी येणार आहे. आरोग्यावर विशेष परिणाम पाहिला मिळेल.
धनु राशीच्या लोकांसाठी शनिच्या चौथ्या ढैय्याचा परिणाम राहणार आहे. शनिच्या ढैय्यामुळे कौटुंबिक कलह होण्याचे संकेत आहेत. स्थायी मालमत्ता मिळवण्यात अडथळे येणार आहे. तर मानसिक अशांतता जाणवणार आहे.
या पाच राशीच्या लोकांनी शनिदेवाचा प्रभाव कमी करण्यासाठी ज्योतिषशास्त्रात काही उपाय सांगण्यात आले आहेत.
शनिवारी शनिदेवाची पूजा करा.
शनिवारी तेल, तीळ, लोखंड आणि काळ्या वस्तूंचे दान करणे शुभ मानले जाते.
हनुमानाचे ध्यान करा.
सुंदरकांड, हनुमान चालिसेचे पठण करणे फायदेशीर ठरणार
गरीब, असहाय्य आणि मजुरांना मदत करा.
न्यायपूर्ण, संयमी आणि कष्टाळू जीवनशैलीचा अवलंब करा.
पिंपळाच्या झाडाची पूजा करा
(Disclaimer - या ठिकाणी दिलेली माहिती ज्योतिष शास्त्रावर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या.)