Diwali 2025 : लक्ष्मीपूजन रात्रीच का करतात? देवी लक्ष्मीशी संबंधित 'ही' महत्त्वाची गोष्ट 99% लोकांना माहित नाही

दिवाळी हा सण उत्साहाचा आणि विजयाचा सण आहे. पाच दिवसांचा हा सण प्रत्येकाच्या जीवनात एक आशेचं किरण घेऊन येतो. पाच दिवसाच्या या सणामध्ये एक दिवस देवी लक्ष्मीची पूजा केली जाते. लक्ष्मीपूजनाच्या दिवशी देवी लक्ष्मीची रात्री पूजा करण्याची प्रथा आहे. धार्मिक, पौराणिक आणि ज्योतिषीय मान्यतेनुसार, हा काळ विशेष शुभ आहे. दिवाळीतील रात्रीच्या पूजेचे महत्त्व, शुभ वेळ आणि त्यामागील पौराणिक कथांबद्दल जाणून घ्या या बातमीत.
दिवाळी, ज्याला 'अमावस्या उत्सव' असेही म्हणतात, हा भारतीय संस्कृती आणि परंपरेतील एक प्रमुख सण आहे. हा सण प्रामुख्याने संपत्ती आणि समृद्धीची देवी लक्ष्मीची पूजा करण्यासाठी साजरा केला जातो. दिवाळीत घरे, मंदिरे आणि बाजारपेठा दिव्यांनी उजळून निघतात. हा अंधारावर प्रकाशाच्या विजयाचे प्रतीक मानला जातो. या दिवशी रात्री देवी लक्ष्मीची पूजा करण्याची परंपरा आहे, जी धार्मिक, पौराणिक आणि ज्योतिषीय मान्यतेशी जोडलेली आहे. सामान्य दिवशी रात्री देवी लक्ष्मीची पूजा दिवसाच्या कोणत्याही वेळी करणे शक्य असले तरी, दिवाळीच्या दिवशी रात्री तिची पूजा करणे विशेष शुभ मानले जाते.
दिलेल्या माहितीनुसार, धार्मिक श्रद्धेनुसार, लक्ष्मीची पूजा करण्याचा शुभ काळ म्हणजे प्रदोष काल, जो सूर्यास्तानंतर लगेच सुरू होतो. हिंदू धर्मग्रंथांमध्ये असे म्हटले आहे की रात्रीची वेळ लक्ष्मी देवीला खूप प्रिय असते. दिवाळी अमावस्येच्या दिवशी येते, जेव्हा चंद्र दिसत नाही आणि रात्र अंधारी असते. या वेळी दिवे लावणे आणि पूजा करण्याचे महत्त्व आणखी जास्त आहे. अंधारात दिवे लावल्याने आपल्या जीवनातील अज्ञान आणि अडचणी दूर करून आपण ज्ञान आणि समृद्धीकडे वाटचाल करत आहोत असा संदेश मिळतो.
रात्री लक्ष्मीची पूजा करण्यासाठी पौराणिक कथांमध्ये विशेष महत्त्व आहे. असे म्हटले जाते की जेव्हा भगवान राम अयोध्येत परतले तेव्हा शहरातील नागरिकांनी त्यांचे स्वागत करण्यासाठी दिव्यांच्या रांगा लावल्या. म्हणूनच दिवाळीच्या दिवशी रात्री दिवे लावणे आणि पूजा करणे ही एक परंपरा बनली. देवी लक्ष्मीला संपत्ती आणि समृद्धीची देवी मानले जाते आणि रात्री तिची पूजा केल्याने घरात संपत्ती, आनंद आणि शांती येते. ज्योतिषशास्त्रानुसार, अमावस्येची रात्र विशेषतः सकारात्मक उर्जेने भरलेली असते, जी देवी लक्ष्मीला प्रसन्न करते.
रात्री पूजा करण्याचे आणखी एक कारण म्हणजे या काळात घराचे वातावरण शांत आणि शांत असते. घरातील धावपळीमुळे दिवसा लक्ष केंद्रित करणे कठीण होऊ शकते, परंतु सर्व कामे संपल्यानंतर रात्री पूजा केल्याने घरात मानसिक शांती आणि लक्ष केंद्रित होण्यास मदत होते. दिवाळीच्या रात्री, दिवे लावून, रांगोळी तयार करून आणि विशेष पूजा साहित्य वापरून देवी लक्ष्मीचे घरात स्वागत केले जाते. या काळात घर आणि वातावरण शुद्ध मानले जाते आणि याचा घरातील सर्व सदस्यांवर सकारात्मक परिणाम होतो.