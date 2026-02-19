सुर्यग्रहणाच्या 15 दिवसांनंतर आहे वर्षातील पहिले चंद्रग्रहण, या राशींनी जरा जपूनच रहा...

English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  • भविष्य
2026 Chandra Grahan: ज्योतिषशास्त्रानुसार, सूर्यग्रहण आणि चंद्रग्रहणाचे काही राशींवर परिणाम होत असतात. वर्षाच्या पहिल्या सुर्यग्रहणानंतर आता वर्षाचे पहिले चंद्रग्रहण लवकच पाहायला मिळणार आहे. या चंद्रग्रहणाचा काही मुख्या राशींवर प्रभाव राहणार आहे. या राशी कोणत्या आहेत? सदर बातमीतून जाणून घ्या.   

मनाली सागवेकर | Updated: Feb 19, 2026, 01:27 PM IST
Photo Source: Yandex

Lunar Eclipse Of 2026 Will Affect Some Major Zodiac Signs: ज्योतिषशास्त्रांमध्ये खगोलीय घटनांना मोठे महत्त्व असते. सूर्यग्रहण आणि चंद्रग्रहणाचे राशींवर थेट परिणाम होतात. 17 तारखेला वर्षातील पहिले सूर्यग्रहण झाले. हे सूर्यग्रहण भारतातून दिसले नसले तरी ज्योतिषशास्त्रानुसार काही प्रमुख राशींवर त्याचा प्रभाव दिसून आला. आता 15 दिवसांनंतर वर्षातील पहिले चंद्रग्रहण दिसणार आहे. या चंद्रग्रहणाचाही काही विशिष्ट राशींवर प्रभाव राहणार आहे, असे ज्योतिषशास्त्रात सांगितले गेले आहे. हे चंद्रग्रहण कधी आहे? आणि कोणत्या राशींवर प्रभावशाली ठरणार आहे?  जाणून घेऊया.

काय आहे चंद्रग्रहणाची तारीख आणि वेळ? 

वर्षातील पहिले चंद्रग्रहण 3 मार्च 2026 रोजी लागणार आहे. विशेष म्हणजे यादिवसापासून शिमगा सणाला सुरुवात होत आहे. हे चंद्रग्रहण खग्रास चंद्रग्रहण असणार आहे. शिमग्याच्या सुरुवातीलाच चंद्रग्रहण असल्यामुळे उत्सवाच्या उत्साहासह धार्मिक नियमांचेही पालन करावे लागणार आहे. हे खग्रास चंद्रग्रहण संध्याकाळी 5 वाजून 59 मिनिटांनी सुरू होऊन 6 वाजून 47 मिनिटांपर्यंत असेल. एकूण 48 मिनिटांचे हे चंद्रग्रहण भारतासह पूर्व आशिया, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, रशिया आणि पाकिस्तान या देशांमधून दिसणार आहे. विशेषतः भारतातून चंद्रग्रहण दिसणार असल्यामुळे सुतक काळ पाळणे अनिवार्य ठरणार आहे. धार्मिक मान्यतेनुसार, 3 मार्च रोजी होणाऱ्या चंद्रग्रहणाचा सुतक काळ, चंद्रग्रहण सुरू होण्याच्या 9 तासांपासूनच पाळावा लागणार आहे. ज्यामुळे सकाळी 9 वाजल्यापासूनच सुतक काळ लागू होईल.

 

चंद्रग्रहणाचा प्रभाव पुढील 3 राशींवर पहायला मिळणार आहे  

मेष राशी: ज्योतिषशास्त्रानुसार, हे चंद्रग्रहण मेष राशीच्या मानसिक परिस्थितीवर थेट परिणाम करणार आहे. मानसिक ताण- तणाव वाढण्याची शक्यता आहे. तसेच जोडीदारासह वाद होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे रागावर नियंत्रण न ठेवल्यास नाते तुटण्याचा धोका वाढू शकतो. बोलताना विचार करून बोलावे.  तसेच कोणतेही महत्त्वाचे निर्णय घेणे टाळावे.

 

कन्या राशी: कन्या राशीच्या जातकांना मानसिक ताण तणावासह आर्थिक समस्यांनाही सामोरे जावे लागण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे खर्चावर नियंत्रण ठेवण्यावर भर द्यावा. लहान लहान खर्चातूनच अधिक पैसे खर्च होण्याची शक्यता असते, विचार करूनच पैसे खर्च करावेत. तसेच कोणत्याही गोष्टीची विनाकारण चिंता करणे टाळा.

मीन राशी: मीन राशीच्या जातकांनी देखील खर्चावर नियंत्रण ठेवणे आवश्यक आहे. आर्थिक समस्यांना सामोरे जावे लागू शकते. महिनाभरासाठीच्या आवश्यक खर्चांचे पूर्व नियोजन करून ठेवणे फायदेशीर ठरेल. अत्यावश्यक गोष्टींवरच खर्च करा. अतिरिक्त खर्च करणे टाळा.

About the Author

Manali Sagvekar

सध्या 'झी 24 तास डिजिटल'मध्ये कॉन्टे्ट रायटर म्हणून इंटर्नशिप करत आहे. याआधी 'सकाळ मीडिया' ग्रुपमध्ये (जानेवारी २०२४ - एप्रिल २०२४) एंटरटेनमेंट बीटचा भाग म्हणून इंटर्नशिप केली आहे, जिथे मराठी मनोरंजन बातम्या, सेलिब्रिटी अपडेट्स आणि डिजिटल प्लॅटफॉर्मसाठी जीवनशैली सेक्शनमध्ये कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. नंतर, 'साम टीव्ही मराठी'मध्ये (जुलै २०२५ - सप्टेंबर २०२५) डिजिटल न्यूजरूम (लाइफस्टाइल बीट) मध्ये देखील इंटर्नशिप केली, जिथे मराठीमध्ये आकर्षक जीवनशैली कॉन्टेन्ट तयार केले, CMS आणि Google Workspace सह काम करायला शिकले आणि डिजिटल सामग्री वर्कफ्लोमध्ये अनुभव मिळवला.

