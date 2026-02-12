Powerful Shiva Mantras: महाशिवरात्रीला कोणत्या मंत्राचा जप करावा? पाहा 'हे' 6 शिवमंत्र आणि ते म्हणण्याची योग्य पद्धत

Mahashivrastri 2026: हिंदू श्रद्धेनुसार भगवान शिव हे संहाराचे देव मानले जातात, पण त्याचबरोबर ते करुणेचे आणि क्षमाशीलतेचे प्रतीकही आहेत. भक्तीभावाने त्यांचे स्मरण केल्यास ते लवकर प्रसन्न होतात अशी भक्तांची धारणा आहे. अनेक जण प्रार्थना, अभिषेक, ध्यान आणि जप यांच्या माध्यमातून त्यांना वंदन करतात. विशेष म्हणजे शिवपूजेत मंत्रजपाला मोठे महत्त्व दिले जाते. योग्य श्रद्धेने आणि नियमित उच्चाराने मन स्थिर होते, भीती कमी होते आणि आत्मविश्वास वाढतो. त्यामुळे मानसिक शांती आणि सकारात्मकता अनुभवायला मिळते.
मंत्रजप का करावा? आध्यात्मिक आणि मानसिक लाभ
शिवमंत्रांचे पठण हे केवळ धार्मिक कृती नसून मन:शांती देणारी साधना मानली जाते. जप करताना मन एका विचारावर केंद्रित होते आणि नकारात्मक भावना हळूहळू दूर होतात. अनेक श्रद्धाळूंचा विश्वास आहे की नियमित जप केल्याने चिंता, असुरक्षितता आणि ताण कमी होतो. तसेच आरोग्य आणि धैर्य वाढण्यासही मदत मिळते. काही लोक महत्त्वाच्या निर्णयांपूर्वी किंवा अडचणीच्या काळात मंत्रजप करतात. त्यामुळे आत्मबल वाढते आणि संकटांचा सामना करण्याची तयारी होते.
शिव पंचाक्षर मंत्र
‘ओम नम: शिवाय’
हा सर्वात परिचित साधा आणि सोपा मंत्र आहे. हा मंत्र भगवान शिवाला वंदन करणारा मानला जातो. याचे 108 वेळा जप केल्यास मन शांत होते आणि शरीरातील ताण कमी होतो, अशी श्रद्धा आहे. शिवभक्त हा मंत्र ध्यान करताना सर्वाधिक वापरतात.
रुद्र मंत्र आणि इच्छा पूर्ती
‘ओम नमो भगवते रुद्रावताराय’
या मंत्राचा जप भक्त मनोकामना पूर्ण होण्यासाठी करतात. श्रद्धेने जप केल्यास सकारात्मक ऊर्जा मिळते आणि जीवनातील अडथळ्यांवर मात करण्याची ताकद मिळते असे मानले जाते.
शिव गायत्री मंत्राचे सामर्थ्य
‘ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र: प्रचोदयात’
हे मंत्र ध्यानासाठी उपयुक्त मानले जाते. या मंत्रामुळे मन प्रसन्न राहते आणि एकाग्रता वाढते. अभ्यास किंवा कामात लक्ष केंद्रित करण्यासाठी अनेक जण हा जप करतात.
मृत्युंजय मंत्र
ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधीत पुष्टीवर्धनम् | उर्वरुकमिव बंधनात मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्
हा अत्यंत शक्तिशाली मंत्र आपल्याला मृत्यूच्या भीतीपासून मुक्त होण्यास मदत करतो. भगवान शिव यांना मृत्यू आणि विनाशाचे स्वामी म्हणून ओळखले जाते, म्हणूनच केवळ तेच आपल्याला मृत्यूपासून वाचवू शकतात. जीवन आणि मृत्यूच्या झोतात अडकलेल्या लोकांच्या कुटुंबातील सदस्य बहुतेकदा पीडित व्यक्ती लवकर बरी व्हावी म्हणून या विशिष्ट मंत्राचा जप करतात.
(Disclaimer - या ठिकाणी दिलेली माहिती शकून आणि इतर शास्त्रांवर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या.)