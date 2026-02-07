English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  • भविष्य
  • Mahashivratri 2026 : करिअर, पैसा आणि नात्यांमध्ये प्रगती देणारा शुभ योग;या 5 राशींवर बरसेल महादेवाची कृपा

Mahashivratri 2026 : करिअर, पैसा आणि नात्यांमध्ये प्रगती देणारा शुभ योग;'या' 5 राशींवर बरसेल महादेवाची कृपा

Mahashivratri 2026: महाशिवरात्री हा शिवभक्तांसाठी अत्यंत पवित्र आणि उत्साहाचा दिवस मानला जातो. या दिवशी उपवास, जप आणि रात्रभर जागरण करून भक्त भगवान शंकराची आराधना करतात. यावर्षीच्या महाशिवरात्रीला एक दुर्मिळ ग्रहयोग निर्माण होत आहे. जाणून घ्या या अद्भूत योगाचा कोणत्या कोणत्या राशींना लाभ होईल.

प्रिती वेद | Updated: Feb 7, 2026, 01:33 PM IST
Mahashivratri 2026 : करिअर, पैसा आणि नात्यांमध्ये प्रगती देणारा शुभ योग;'या' 5 राशींवर बरसेल महादेवाची कृपा

Mahashivratri 2026 Shukra Budh Yuti: महशिवरात्री हा दिवस भगवान शंकराच्या आराधनेसाठी विशेष मानला जातो. वर्ष 2026 मधील महाशिवरात्री अत्यंत फळदायी आहे कारण अनेक वर्षांनंतर दुर्मिळ ग्रहयोग निर्माण होत आहे. ज्योतिष मान्यतेनुसार या दिवशी होणारे ग्रहसंयोग केवळ आध्यात्मिक लाभच देत नाहीत तर जीवनातील अडचणी कमी करून प्रगतीचे मार्गही खुले करतात. त्यामुळे या वर्षीची महाशिवरात्री भक्तांसाठी अधिक फलदायी ठरणार असल्याची श्रद्धा व्यक्त केली जात आहे.

महाशिवरात्री 2026 विशेष ग्रहयोग
15 February 2026 रोजी महाशिवरात्री साजरी होणार आहे. या दिवशी कुंभ राशीत सूर्य आणि राहु एकत्र येणार असून त्याच राशीत बुध आणि शुक्रही एकत्र असतील. या संयोगामुळे महालक्ष्मी योग आणि लक्ष्मी नारायण योग तयार होणार असल्याचे ज्योतिष तज्ज्ञ सांगतात.

या योगामुळे भगवान शिवासोबत देवी लक्ष्मी आणि भगवान विष्णूची कृपाही मिळते असे मानले जाते. त्यामुळे या दिवशी पूजा, जप आणि दान केल्यास नकारात्मक ग्रहप्रभाव कमी होण्यास मदत होते अशी श्रद्धा आहे.

या राशींना विशेष लाभ
या ग्रहयोगाचा प्रभाव काही राशींवर अधिक शुभ राहणार आहे. वृषभ राशीसाठी हा काळ करिअरमध्ये प्रगती देणारा ठरेल. कामाच्या ठिकाणी प्रतिष्ठा वाढेल, वरिष्ठांकडून कौतुक मिळेल आणि नवीन जबाबदाऱ्या मिळण्याची शक्यता आहे. सरकारी कामातही यश मिळण्याची शक्यता व्यक्त केली जाते.

भाग्यभावावर होणाऱ्या योगामुळे काहींना नोकरी किंवा व्यवसायात नवीन संधी मिळतील. वडील किंवा वरिष्ठांचे सहकार्य मिळेल. लांब प्रवासाचे योगही निर्माण होऊ शकतात. शिक्षणाशी संबंधित प्रयत्नांना सकारात्मक परिणाम मिळतील आणि अध्यात्माकडे झुकाव वाढू शकतो.

कौटुंबिक आणि वैवाहिक जीवनावर परिणाम
सप्तम भावाशी संबंधित प्रभावामुळे कुटुंबात सौहार्द वाढेल. जोडीदारासोबतचे संबंध अधिक दृढ होतील. नवीन ओळखी आणि भागीदारीचे प्रस्ताव मिळण्याची शक्यता आहे. काहींना परदेशाशी संबंधित संधी मिळू शकते. मानसिक समाधान आणि स्थैर्य अनुभवास येईल.

तुला राशीसाठी संधीचा काळ?
तुला राशीसाठी हा योग सर्जनशीलता आणि बुद्धिमत्तेला चालना देणारा मानला जातो. अवघड कामे सहज पूर्ण होतील. स्पर्धा परीक्षा किंवा शिक्षणात यश मिळू शकते. मुलांकडून आनंदाची बातमी मिळण्याची शक्यता आहे. करिअरमध्ये प्रगती आणि पूर्वी केलेल्या प्रयत्नांचे चांगले फळ मिळण्याचे संकेत आहेत.

महाशिवरात्रीला काय करावे?
या दिवशी पहाटे स्नान करून शिवलिंगावर जल आणि बेलपत्र अर्पण करावे. “ॐ नमः शिवाय” मंत्राचा जप करणे शुभ मानले जाते. शक्य असल्यास रुद्राभिषेक, दान आणि ध्यान करावे. श्रद्धेने केलेली पूजा मन:शांती देत असून जीवनातील अडथळे कमी करण्यास मदत करते.

(Disclaimer - या ठिकाणी दिलेली माहिती ज्योतिष शास्त्रावर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या.)

