Mahashivratri 2026: तुम्हीसुद्धा 'ही'च चूक करता का? महाशिवरात्रीची शास्त्रोक्त पूजाविधी जाणून घ्या एका क्लिकवर

Mahashivratri Puje che Niyam: महाशिवरात्रि हा भगवान शिवाच्या भक्तांसाठी वर्षातील अत्यंत पवित्र दिवस मानला जातो. या दिवशी उपवास, जप आणि रात्रभर जागरण करून भक्त महादेवांची आराधना करतात. श्रद्धेने केलेली पूजा मन:शांती आणि सकारात्मक ऊर्जा देते, अशी भावना आहे. मात्र अनेकदा माहितीअभावी पूजा करताना काही छोट्या चुका घडतात आणि त्यामुळे उपवासाचे पूर्ण फळ मिळत नाही असे मानले जाते. म्हणूनच योग्य मुहूर्त, पूजा पद्धत आणि आवश्यक नियम जाणून घेणे महत्त्वाचे ठरते. थोडी काळजी घेतली तर हा दिवस आध्यात्मिकदृष्ट्या अधिक फलदायी होऊ शकतो.
महाशिवरात्रि 2026 तारीख आणि मुहूर्त
वर्ष 2026 मध्ये महाशिवरात्रिची चतुर्दशी तिथी 15 February रोजी सायंकाळी 5:04 वाजता सुरू होईल आणि 16 February रोजी सायंकाळी 5:34 वाजता समाप्त होईल. पंचांगानुसार 15 February रोजीच व्रत पाळणे योग्य मानले गेले आहे. या दिवशी सूर्योदयापासून उपवास सुरू करून रात्रभर शिवपूजा, अभिषेक आणि मंत्रजप करण्याची परंपरा आहे. योग्य वेळी पूजा केल्यास भक्तांना आध्यात्मिक समाधान मिळते अशी श्रद्धा आहे.
शिवपूजेत टाळावयाच्या गोष्टी
शिवलिंगावर काही वस्तू अर्पण करणे निषिद्ध मानले जाते. विशेषतः कुंकू किंवा सिंदूर अर्पण करू नये. तसेच शंखातून पाणी अर्पण करणेही टाळावे. तुलसीपत्र शिवपूजेत वापरू नये अशी प्रथा आहे. चुकीच्या वस्तू वापरल्यास पूजा अपूर्ण राहते असे मानले जाते. त्यामुळे पूजेसाठी बेलपत्र, स्वच्छ पाणी, फुले आणि साधे नैवेद्य वापरणे अधिक योग्य ठरते.
अभिषेक करताना घ्यायची काळजी
अभिषेकासाठी तांब्याचे भांडे शुभ मानले जाते, पण त्यामध्ये दूध वापरू नये. दुधाचा अभिषेक करायचा असल्यास स्टील किंवा चांदीच्या पात्राचा उपयोग करावा. अभिषेक करताना पाण्याची धार हळूहळू वाहू द्यावी. शिवलिंगावर अर्पण केलेला प्रसाद स्वतः खाण्याऐवजी इतरांना वाटणे योग्य समजले जाते. या साध्या नियमांचे पालन केल्यास पूजा विधिपूर्वक पूर्ण होते.
उपवासादरम्यान आहार आणि वर्तन
महाशिवरात्रि उपवासाच्या दिवशी सात्विक आहार घ्यावा. कांदा, लसूण आणि जड अन्न टाळावे. शक्यतो फळाहार किंवा हलके पदार्थ घ्यावेत. राग, वाद किंवा अपशब्द टाळून मन शांत ठेवणे आवश्यक आहे. शुद्ध विचार आणि संयम या दिवशी अधिक महत्त्वाचे मानले जातात. शांत मनाने केलेला जप अधिक प्रभावी मानला जातो.
पूजेचे इतर आवश्यक नियम
शिवलिंगाची पूर्ण प्रदक्षिणा घालू नये. ज्या बाजूने अभिषेकाचे पाणी वाहते त्या भागावरून पाय टाकू नये. अर्पण करताना तुटलेले तांदूळ वापरू नयेत. पूजा करताना 'ओम नमः शिवाय' मंत्राचा सातत्याने जप करावा आणि पूजा मध्येच सोडू नये. श्रद्धा, स्वच्छता आणि नियमपालन यामुळे महादेवाची कृपा लाभते आणि जीवनातील अडचणी कमी होतात अशी भक्तांची भावना आहे.