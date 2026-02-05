English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
  भविष्य
  • भविष्य
  Mahashivratri 2026: सोने, चांदी की स्फटिक? कोणत्या शिवलिंगाच्या पूजेने मिळतात अद्भुत लाभ?

Mahashivratri 2026: सोने, चांदी की स्फटिक? कोणत्या शिवलिंगाच्या पूजेने मिळतात अद्भुत लाभ?

Mahashivrastri 2026: महाशिवरात्री या दिवशी मनापासून केलेली शिवलिंग पूजा जीवनातील अडथळे दूर करून सुख-समाधान वाढवते, असे सांगितले जाते. पण तुम्हाला माहित आहे का? वेगवेगळ्या धतूच्या शिवलिंगाच्या पूजेने वेगळे फळ मिळते. तर जाणून घ्या कोणत्या शिवलिंगाच्या पूजेचं महत्त्व काय? अन् नियम काय?

प्रिती वेद | Updated: Feb 5, 2026, 01:41 PM IST
महाशिवरात्रि हा भगवान शंकरांचा अतिशय पवित्र आणि शक्तिशाली दिवस मानला जातो. हिंदू श्रद्धेनुसार जिथे शिवाचा वास असतो तिथे आनंद, शांती आणि समृद्धी आपोआप नांदते. त्यामुळेच शिवभक्त वर्षभर या दिवशीची आतुरतेने वाट पाहत असतात. फाल्गुन महिन्यातील कृष्णपक्षातील चतुर्दशीला येणारी ही रात्र आत्मिक शुद्धी, मनोकामना पूर्ती आणि सकारात्मक ऊर्जेसाठी अत्यंत महत्त्वाची मानली जाते. या दिवशी मनापासून केलेली शिवलिंग पूजा जीवनातील अडथळे दूर करून सुख-समाधान वाढवते, अशी श्रद्धा आहे. वेगवेगळ्या प्रकारच्या शिवलिंगांची पूजा केल्यास वेगवेगळे फल मिळते, असे शास्त्रांमध्ये सांगितले आहे.

महाशिवरात्रि आणि शिवलिंग पूजेचे महत्त्व
महाशिवरात्रि ही केवळ उपवास किंवा जागरणाची रात्र नसून आत्मिक उन्नतीची संधी आहे. या दिवशी शिवलिंगावर जल, दूध, बेलपत्र अर्पण केल्याने मन शुद्ध होते आणि नकारात्मक विचार दूर होतात. भगवान शिव अल्प पूजेतही प्रसन्न होणारे देव मानले जातात, म्हणूनच साध्या भावनेने केलेली पूजा देखील फलदायी ठरते.

शिवलिंग हे शिवशक्तीचे प्रतीक मानले जाते. त्यामुळे या दिवशी शिवलिंगाची विधीपूर्वक पूजा केल्यास घरात सकारात्मक वातावरण तयार होते आणि कुटुंबातील तणाव कमी होतो.

पारद आणि स्फटिक शिवलिंगाचे लाभ
पारदापासून तयार केलेले शिवलिंग अत्यंत शक्तिशाली मानले जाते. याची पूजा केल्यास पापदोष कमी होतात आणि मनोकामना पूर्ण होण्यास मदत होते. महाशिवरात्रि दिवशी पारद शिवलिंगाचा अभिषेक विशेष फल देणारा मानला जातो.

स्फटिक शिवलिंगाची पूजा केल्याने मन स्थिर राहते आणि जीवनात सुख-संपत्ती वाढते. मोठ्या इच्छा पूर्ण करण्यासाठी अनेक भक्त स्फटिक शिवलिंगाची निवड करतात.

धन, समृद्धी आणि आरोग्यासाठी शिवलिंग
चांदीच्या शिवलिंगाची पूजा केल्यास आर्थिक स्थिती मजबूत होते, असे मानले जाते. सोनेरी शिवलिंग देखील वैभव आणि सुख वाढवणारे समजले जाते. हे शक्य नसेल तर पितळेच्या शिवलिंगाची पूजा करूनही धनवृद्धीचे आशीर्वाद मिळू शकतात.

आरोग्यासाठी मिश्रीपासून तयार केलेल्या शिवलिंगाची पूजा उपयुक्त मानली जाते. याचा अभिषेक केल्यास रोग, चिंता आणि मानसिक तणाव कमी होतो.

भूमी आणि नर्मदेश्वर शिवलिंग
फुलांपासून बनवलेल्या शिवलिंगाची पूजा केल्यास घर, जमीन किंवा वास्तूसंबंधी इच्छा पूर्ण होतात, अशी श्रद्धा आहे. तसेच शत्रुभय किंवा अकाली मृत्यूची भीती वाटत असल्यास दूर्वा किंवा कपूरपासून तयार शिवलिंगाची पूजा केली जाते.

नर्मदा नदीतून मिळणारे नर्मदेश्वर शिवलिंग घरात ठेवून पूजा केल्यास सतत सकारात्मक ऊर्जा राहते. अशा घरात सुख-शांती आणि समृद्धी नांदते, असे मानले जाते. महाशिवरात्रि हा दिवस श्रद्धा, संयम आणि भक्तीने साजरा केल्यास जीवनात नक्कीच सकारात्मक बदल घडून येतो.

(Disclaimer - या ठिकाणी दिलेली माहिती ज्योतिष शास्त्रावर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या.)

