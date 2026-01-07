Makar Sankranti 2026 : मकर संक्रांतीला कितीही इच्छा असली तरीही 'या' रंगाची साडी नेसू नका, अन्यथा घडेल अशुभ गोष्ट

Makar Sankranti 2026 : नवीन वर्षातील पहिला सण म्हणजे मकर संक्रांत असून यादिवशी सूर्य मकर राशीत प्रवेश करतो. महाराष्ट्रासह देशभरात मकर संक्रांतीचा सण मोठ्या उत्साहात साजरा करण्यात येतो. महाराष्ट्रात यादिवशी तिळगुळ देऊन गोड बोला असं म्हटलं जातं. तर बच्चे कंपनीसह पुरुष मंडळी यादिवशी पंतगबाजीमध्ये रमले असतात. हिंदू धर्मात काळा रंग आणि शुभ कार्यात काळ्या रंगाचे कपडे परिधान करणे अशुभ मानले जाते. पण मकर संक्रांतीमध्ये काळा रंगाचे कपडे आवर्जून घातले जातात.
हिंदू धर्मातील शास्त्रानुसार या दिवशी संक्रांती जे वस्त्र परिधान करून वाहनावरून येतं त्या रंगाची साडी सुवासिनींनी नेसू नये असं म्हणतात. यंदा संक्रांत कोणत्या रंगावर आहे जाणून घ्या अन्यथा त्या रंगाची साडी नेसने तुम्हाला महागात पडेल. यंदा संक्रांत ही पिवळ्या रंगाची वस्त्र परिधान करु येणार आहे. त्यामुळे पिवळ्या रंगाचे कपडे किंवा साडी चुकूनही मकर संक्रांतीच्या दिवशी घालू नयेत. या रंगाचे कपडे काय तर पिवळ्या रंगाचे दागिने, बांगड्या, टिकली आणि पर्सही वापरू नयेत असं सांगण्यात आलं आहे.
पिवळा रंग परिधान करायचा नसला तरी, मकर संक्रांतीला काळा रंगासह केशरी, लाल आणि हिरवा रंगाचे कपडे परिधान करु शकता. शास्त्रनुसार केशरी रंग हा सूर्याचा मानला गेला आहे, त्यामुळे हा रंग मकर संक्रांतीला विशेष शुभ मानला गेला आहे.
हिंदू धर्मात हिरवा रंग हा सौभाग्य आणि मांगल्याचं प्रतीक मानले जाते. हा सकारात्मक ऊर्जाचा प्रतीक मानला जातो. तुम्ही हिरव्या रंगाच्या बांगड्या घालू शकतात. पण त्यासोबत लाल किंवा साडीला मॅचिंग बांगड्या घालू शकता. पण काळ्या आणि पिवळ्या रंगाच्या बांगड्या टाळा. मकर संक्रांतीला बांगड्या भरताना एका हातात एक बांगडी अधिक घालावी. त्याशिवाय मकर संक्रांतीला लाखेच्या बांगड्याला महत्त्व आहे.
