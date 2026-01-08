Makar Sankranti 2026 : यंदा कोणावर येणार 'संक्रांत'? देवीचं वाहन, वस्त्र, शस्त्रसह जाणून घ्या; तर लोकांवर काय होणार परिणाम?

Makar Sankranti 2026 : हिंदू धर्मात प्रत्येक सणाला विशेष महत्त्व आहे. यावर्षातील पहिला सण म्हणजे मकर संक्रांत आहे. ज्योतिषशास्त्र आणि पंचांगानुसार जेव्हा सूर्य हा मकर राशीत प्रवेश करतो त्या स्थितीला संक्रांत म्हटलं जातं. वैदिक ज्योतिषशास्त्रानुसार सूर्य हा सर्वात जलद गतीने आपली रास बदल असतो. सूर्य एका राशीत एक महिना राहत असतो. त्यामुळे दरमहिना संक्रांत येत असते. पण मकर संक्रांतला हिंदू शास्त्रात अतिशय महत्त्व आहे. सूर्य मकर राशीत जात असल्याने त्याला मकर संक्रांत म्हटलं जातं.
हिंदू पंचांगानुसार यंदा संक्रांत ही नंदा या नावाने ओळखली जाणार आहे. तर यावर्षी नंदाचं वाहन अश्व म्हणजे घोडा असणार आहे. तर तिचं उपवाहन हे सिंह आहे. हिंदू धर्मात देवी ज्या रंगाचे वस्त्र धारण करुन येते त्या रंगाचे कपडे परिधान करणे वर्ज्य असतं. त्यामुळे लक्षात घ्या यंदा संक्रांत नंदा देवी ही पिवळ्या रंगाचे वस्त्र परिधान करुन येणार आहे. त्यामुळे या रंगाची कुठलीही गोष्ट मकर संक्रांत वापरायची नाही, असं शास्त्रात सांगण्यात आलंय. तर संक्रांतीच्या हातात गदा हे शस्त्र राहणार आहे. शिवाय नंदादेवीला कस्तुरीचे लेपन असणार असून हातात जाईचं फूल आहे. तर देवी बसलेल्या स्थितीत येणार आहे.
वैदिक ज्योतिषशास्त्र अभ्यासक सांगतात की, देवीचा स्वरूप हे देशातील घडामोडीचे संकेत देतात. यंदा जे देवीचे स्वरुप आहे त्यानुसार यंदा देशाच्या आर्थिक आणि सामाजिक स्थितीवर परिणाम करणार आहे.
ज्योतिषशास्त्र तज्ज्ञ सांगतात की, यंदा संक्रांती ही पिवळे वस्त्र परिधान करुन येणार असल्याने सोनं, हरभरा डाळ, हळद आणि पितळ यांच्या किंमतीत वाढ होईल असे भाकीत करण्यात आले. तर धार्मिक शास्त्रानुसार पिवळा रंग हा गुरु ग्रहाशी संबंधित असल्याने धार्मिक कार्यांवर यंदा खर्च वाढणार आहे. शस्त्र म्हणजे गदा हे शिस्त आणि संघर्षाचे प्रतीक असल्याने शत्रू राष्ट्रांवर वचक वाढणार असल्याचे संकेत मिळतात. तर वाहन घोडा हे जगात राजकीय आणि तांत्रिक घडामोडींना प्रचंड वेग मिळणार आहे, असे भाकीत करण्यात येतं.
तर संक्रांतची बसलेली स्थिती असल्याने याचा परिणाम म्हणजे व्यापारी वर्गासाठी हे वर्ष स्थिरतेचे राहणार आहे. सुरूवातीच्या चढ उतारानंतर बाजारापेठेत स्थिरता येणार आहे, हे संकेत देवी देते. तर देवीची दिशा ही दक्षिणेकडून उत्तरेकडे आहे, ज्यामुळे उत्तर भारतातील राज्यांमध्ये सुबत्ता आणि प्रगतीचे संकेत आहेत.
मकर संक्रांत म्हणजे यादिवशी सूर्य मकर राशीत प्रवेश करतो. ज्योतिषशास्त्रानुसार या स्थितीचा परिणाम 12 राशीच्या लोकांवर दिसून येणार आहे. खास करुन मेष, मिथुन, सिंह, तूळ, धनु आणि कुंभ राशीच्या लोकांसाठी संक्रांत भाग्यशाली ठरणार आहे. या लोकांना अनेक फायद्यांसह त्यांची अडकलेली कामं मार्गी लागणार आहे. तर वृषभ, कन्या, वृश्चिक आणि मीन राशीच्या लोकांनी या काळात आर्थिकबाबतीत नियोजन करणे हिताचे ठरणार आहे.
पण कर्क आणि मकर राशीच्या लोकांसाठी संक्रांत अशुभ ठरणार आहे. या लोकांना आरोग्याची काळजी घ्यावी लागणार आहे. तर प्रवासात खास करु सतर्क राहा.
(Disclaimer - या ठिकाणी दिलेली माहिती ज्योतिष शास्त्रावर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या.)