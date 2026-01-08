English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • भविष्य
  • Makar Sankranti 2026 : यंदा कोणावर येणार संक्रांत? देवीचं वाहन, वस्त्र, शस्त्रसह जाणून घ्या; तर लोकांवर काय होणार परिणाम?

Makar Sankranti 2026 : यंदा कोणावर येणार 'संक्रांत'? देवीचं वाहन, वस्त्र, शस्त्रसह जाणून घ्या; तर लोकांवर काय होणार परिणाम?

Makar Sankranti 2026 : हिंदू धर्मात मकर संक्रांतीला अतिशय महत्त्व असून यंदा कोणावर संक्रांत येणार हे जाणून घेण्याची उत्सुकता आहे. 

नेहा चौधरी | Updated: Jan 8, 2026, 06:39 PM IST
Makar Sankranti 2026 : यंदा कोणावर येणार 'संक्रांत'? देवीचं वाहन, वस्त्र, शस्त्रसह जाणून घ्या; तर लोकांवर काय होणार परिणाम?

Makar Sankranti 2026 : हिंदू धर्मात प्रत्येक सणाला विशेष महत्त्व आहे. यावर्षातील पहिला सण म्हणजे मकर संक्रांत आहे. ज्योतिषशास्त्र आणि पंचांगानुसार जेव्हा सूर्य हा मकर राशीत प्रवेश करतो त्या स्थितीला संक्रांत म्हटलं जातं. वैदिक ज्योतिषशास्त्रानुसार सूर्य हा सर्वात जलद गतीने आपली रास बदल असतो. सूर्य एका राशीत एक महिना राहत असतो. त्यामुळे दरमहिना संक्रांत येत असते. पण मकर संक्रांतला हिंदू शास्त्रात अतिशय महत्त्व आहे. सूर्य मकर राशीत जात असल्याने त्याला मकर संक्रांत म्हटलं जातं. 

Add Zee News as a Preferred Source

मकर संक्रांतबद्दल जाणून घ्या संपूर्ण माहिती अन्यथा करा मोठी चुक!

हिंदू पंचांगानुसार यंदा संक्रांत ही नंदा या नावाने ओळखली जाणार आहे. तर यावर्षी नंदाचं वाहन अश्व म्हणजे घोडा असणार आहे. तर तिचं उपवाहन हे सिंह आहे. हिंदू धर्मात देवी ज्या रंगाचे वस्त्र धारण करुन येते त्या रंगाचे कपडे परिधान करणे वर्ज्य असतं. त्यामुळे लक्षात घ्या यंदा संक्रांत नंदा देवी ही पिवळ्या रंगाचे वस्त्र परिधान करुन येणार आहे. त्यामुळे या रंगाची कुठलीही गोष्ट मकर संक्रांत वापरायची नाही, असं शास्त्रात सांगण्यात आलंय. तर संक्रांतीच्या हातात गदा हे शस्त्र राहणार आहे. शिवाय नंदादेवीला कस्तुरीचे लेपन असणार असून हातात जाईचं फूल आहे. तर देवी बसलेल्या स्थितीत येणार आहे. 

हेसुद्धा वाचामकर संक्रांतीला कितीही इच्छा असली तरीही 'या' रंगाची साडी नेसू नका, अन्यथा घडेल अशुभ गोष्ट

यंदा कशावर असणार संक्रांत?

वैदिक ज्योतिषशास्त्र अभ्यासक सांगतात की, देवीचा स्वरूप हे देशातील घडामोडीचे संकेत देतात. यंदा जे देवीचे स्वरुप आहे त्यानुसार यंदा देशाच्या आर्थिक आणि सामाजिक स्थितीवर परिणाम करणार आहे.

ज्योतिषशास्त्र तज्ज्ञ सांगतात की, यंदा संक्रांती ही पिवळे वस्त्र परिधान करुन येणार असल्याने सोनं, हरभरा डाळ, हळद आणि पितळ यांच्या किंमतीत वाढ होईल असे भाकीत करण्यात आले. तर धार्मिक शास्त्रानुसार पिवळा रंग हा गुरु ग्रहाशी संबंधित असल्याने धार्मिक कार्यांवर यंदा खर्च वाढणार आहे. शस्त्र म्हणजे गदा हे शिस्त आणि संघर्षाचे प्रतीक असल्याने शत्रू राष्ट्रांवर वचक वाढणार असल्याचे संकेत मिळतात. तर वाहन घोडा हे जगात राजकीय आणि तांत्रिक घडामोडींना प्रचंड वेग मिळणार आहे, असे भाकीत करण्यात येतं. 

तर संक्रांतची बसलेली स्थिती असल्याने याचा परिणाम म्हणजे व्यापारी वर्गासाठी हे वर्ष स्थिरतेचे राहणार आहे. सुरूवातीच्या चढ उतारानंतर बाजारापेठेत स्थिरता येणार आहे, हे संकेत देवी देते. तर देवीची दिशा ही दक्षिणेकडून उत्तरेकडे आहे, ज्यामुळे उत्तर भारतातील राज्यांमध्ये सुबत्ता आणि प्रगतीचे संकेत आहेत. 

मकर संक्रांत 'या' लोकांसाठी शुभ तर यांना राहावं लागणार सर्तक!

मकर संक्रांत म्हणजे यादिवशी सूर्य मकर राशीत प्रवेश करतो. ज्योतिषशास्त्रानुसार या स्थितीचा परिणाम 12 राशीच्या लोकांवर दिसून येणार आहे. खास करुन मेष, मिथुन, सिंह, तूळ, धनु आणि कुंभ राशीच्या लोकांसाठी संक्रांत भाग्यशाली ठरणार आहे. या लोकांना अनेक फायद्यांसह त्यांची अडकलेली कामं मार्गी लागणार आहे. तर वृषभ, कन्या, वृश्चिक आणि मीन राशीच्या लोकांनी या काळात आर्थिकबाबतीत नियोजन करणे हिताचे ठरणार आहे. 

पण कर्क आणि मकर राशीच्या लोकांसाठी संक्रांत अशुभ ठरणार आहे. या लोकांना आरोग्याची काळजी घ्यावी लागणार आहे. तर प्रवासात खास करु सतर्क राहा.

(Disclaimer - या ठिकाणी दिलेली माहिती ज्योतिष शास्त्रावर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या.)

About the Author

Neha Choudhary

नेहा चौधरी या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर (वरिष्ठ उपसंपादक) पदावर कार्यरत आहे. त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 20 वर्षांचा अनुभव आहे. इलेक्ट्रॉनिक आणि ऑनलाइन मीडियामध्ये प्रदीर्घ अनुभव आहे. त्यांनी पत्रकाराची सुरुवात रिपोर्टर म्हणून देशोन्नती वृत्तपत्रातून केली. राजकारणापासून मनोरंजनापर्यंत बातम्यांचा आढावा त्यांनी घेतला. 2006 मधील मुंबई लोकल ट्रेन बॉम्बस्फोट हल्ला,  26/11 मुंबई हल्ला, प्रमोद महाजन हत्या अशा अनेक घटनांचे कव्हरेज त्यांनी केलं आहे. त्यानंतर ई टीव्ही मराठीमध्येही रिपोर्टर म्हणून काम केलं. त्यानंतर मी मराठी, साम मराठी, जय महाराष्ट्र, न्यूज 18 लोकमतमध्ये अनेक वर्ष त्यांनी आऊटपूटमध्ये रनडाउन प्रोड्यूसर म्हणून काम केलं. आता त्या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये कार्यरत आहेत. इथे त्या राजकारण, गुन्हेगारीपासून मनोरंजनापर्यंत ग्रामीण भागातील बातम्यांमध्ये आपलं योगदान देतात. त्यासोबत सोशल मीडियावरील व्हायरल आणि ट्रेंडिंगवरही त्या लिखाण करतात. तर आरोग्य, लाइफस्टाइल या बातम्यांमध्ये विशेष रुची आहे. तर गेल्या 2 वर्षांपासून त्यांनी ज्योतिष आणि धर्म यावर काम करत आहेत. त्यांनी हस्तरेषाशास्त्र, वास्तु आणि फेंगशुईसह वैदिक ज्योतिष, अंकशास्त्र आणि टॅरोचाही पुस्तकाच वाचन आणि तज्ज्ञांनी बोलून लोकांना माहितीपूर्ण बातम्या देतात. सण, उत्सवाचे धार्मिक आणि वैज्ञानिक महत्त्व याची त्या त्यांचा बातम्यांमधून समतोल राखतात. त्यांच्या मोकळ्या वेळेत त्यांना धार्मिक ग्रंथांच वाचन तसंच प्रवास, संगीताची आवड आहे. 

...Read More

Tags:
Makar Sankranti 2026मकर संक्रांतआध्यात्मिकधर्मसण

इतर बातम्या

'भाजप हा वांझोटा पक्ष', उद्धव ठाकरेंची भाजपवर सडक...

मुंबई बातम्या