Mangal Ast : 2026 नवीन वर्षातील 4 महिने 'या' 5 राशींच्या लोकांसाठी संकटाचे; तुमची रास यात आहे का?

Mangal Ast : हे वर्ष सरायला आणि नवीन वर्ष सुरु होण्यास फक्त दोन महिने बाकी आहेत. अशात अनेक ज्योतिषशास्त्र नवीन वर्षाबद्दल भाकीत सांगत आहेत. येणारं वर्ष कोणत्या राशीसाठी शुभ तर कोणत्या राशीसाठी अशुभ ठरणार आहे, याबद्दल सांगितलं आहे. नवीन वर्षातील ग्रह आणि नक्षत्रांचा अभ्यास करुन भाकीत करण्यात आलं आहे. येणारं नवीन वर्ष 2026 हे पाच राशीच्या लोकांसाठी संकटाचे असणार आहे. 2026 मधील पहिले चार महिने हे संकटाचे असणार आहे. कारण नोव्हेंबर 6 ला मंगळ हा ग्रह अस्त झाला आहे. मंगळ स्वगृही वृश्चिक राशीत अस्त झाला आहे. ज्योतिषशास्त्रानुसार कोणत्याही ग्रहाची अस्त स्थिती ही अशुभ मानली जाते.
ज्योतिषशास्त्रानुसार, या राशीच्या लोकांसाठी, मंगळाच्या अस्तामुळे त्यांच्या करिअरमध्ये कठोर परिश्रम करण्याची वेळ येणार आहे. तरीदेखील तुम्हाला मेहनतीचे फळ मिळणार नाही. तर व्यवसाय मालकांना नुकसान सहन करावे लागणार आहे. त्यासाठी या लोकांनी हुशारीने निर्णय घ्यावे, असा सल्ला देण्यात येतो. उत्पन्न वाढवण्याच्या संधी अधूनमधून येतील पण पैसा हातात टिकणार नाही. पती-पत्नीमधील संबंधामध्ये तणाव येणार आहे.
ज्योतिषशास्त्रानुसार, या राशीच्या लोकांसाठी, मंगळाच्या अस्तामुळे अनेक अप्रिय घटना त्यांच्या आयुष्यात 4 महिने घडणार आहे. तुम्ही दिखाव्यासाठी अनावश्यकपणे पैसे वाया घालणे तुमच्यासाठी संकटाचे दार उघडणार आहात. तुम्ही आजारांवर पैसे खर्च होणार असल्याने अस्वस्थ असणार आहात. एखाद्याशी वाद होणार असल्याने आत्मसंयम बाळगा.
ज्योतिषशास्त्रानुसार, या राशीचा स्वामी मंगळ या राशीत अस्त होत असल्याने या लोकांसाठी तो सर्वाधिक घातक ठरणार आहे. यामुळे या राशीच्या लोकांना चिंतेत टाकणार आहे. प्रगतीत अडथळेच अडथळे येणार आहेत. अनावश्यक खर्च निर्माण होणार आहेत.. पाठदुखीची समस्या राहणार आहे. राग आणि चिडचिड गोष्टी बिघडवणार आहेत.
ज्योतिषशास्त्रानुसार, मंगळाच्या अस्तामुळे या राशीच्या लोकांसाठी त्रासदायक ठरणार आहे. चार महिन्यात अनेक संकटाचा सामना करावा लागणार आहे. एखाद्याशी वाद होणार असून त्यातून तुम्हाला मानसिक त्रास होणार आहे. जुने वाद पुन्हा उद्भवणार आहेत. व्यावसायिकांनाही अडचणी येणार आहेत. एवढंच नाही तर या लोकांच्या कुटुंबात समस्या निर्माण होणार आहेत.
(Disclaimer : या ठिकाणी दिलेली माहिती ज्योतिष शास्त्रावर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या.)