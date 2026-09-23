/ऑक्टोबर महिन्यात 4 राशींना आर्थिक लाभ! मंगळ आणि गुरूच्या युतीमुळे नीचभंग राजयोगामुळे महिन्याभर सुवर्णकाळ

सप्टेंबर महिना संपण्यासाठी काही दिवस शिल्लक असून ऑक्टोबर महिन्यात ग्रहांची अद्भूत स्थितीमुळे निर्माण होणार आहे. ग्रहांचा सेनापती मंगळ सध्या कर्क असून तिथे तो 12 नोव्हेंबरपर्यंत असणार आहे. त्यानंतर ग्रहांचा गुरु गुरुदेव 31 ऑक्टोबरपर्यंत कर्क राशीत असणार आहे. अशा स्थितीत कर्क राशीत मंगळ आणि गुरुची युती होणार आहे. यातून वैदिक ज्योतिषशास्त्रातील सर्वात शक्तिशाली असा नीचभंग राजयोग निर्माण होणार आहे. जो चार राशीच्या लोकांसाठी भाग्याशाली ठरणार आहे. कोणत्या आहेत त्या चार राशी जाणून घेऊयात.
वृषभ रास
तुमच्या वैवाहिक जीवन आणि व्यवसायाशी संबंधित बाबींमध्ये सकारात्मक परिणाम दिसणार आहे. व्यावसायिक भागीदारी आणि नवीन ओळखींमुळे फायदेशीर संधी मिळणार आहे. कामाच्या ठिकाणी पदोन्नतीचे संकेत आहेत. आपल्या इच्छित ठिकाणाऐवजी दुसऱ्या ठिकाणी बदली होणार आहे. प्रवास फायदेशीर ठरणार आहे. आपल्याला आपल्या भावंडांकडून पाठिंबा मिळणार आहे. आपली संवादशैली सुधारणार आहे. परदेशात काम करणाऱ्या किंवा बहुराष्ट्रीय कंपन्यांशी संबंधित असलेल्यांसाठी हा काळ विशेषतः फायदेशीर ठरणार आहे. परदेश प्रवासाची इच्छा असणाऱ्यांसाठीही संधी निर्माण होणार आहे.
कन्या रास
ऑक्टोबर महिना या राशीच्या लोकांसाठी भाग्यशाली ठरणार आहे. दीर्घकाळापासून बाळगलेल्या इच्छांच्या पूर्ततेसाठी मार्ग मोकळा होणार आहे. उत्पन्नाचे नवीन स्रोत गवसणार आहे. सोबतच लाभाच्या विशेष संधी मिळणार आहे. अनेक काळापासून अडकलेला निधी परत मिळणार आहे. व्यावसायिकांना नवीन ग्राहक तर नवीन मागण्यांमुळे व्यवसायाला गती प्राप्त होणार आहे. मित्रांचा पाठिंबा निर्णायक ठरणार आहे.
धनु रास
या ग्रहस्थितीमुळे प्रेमसंबंधांमध्ये अनुकूल परिणाम पाहिला मिळणार आहे. हा काळ विद्यार्थ्यांसाठीही महत्त्वपूर्ण राहणार आहे. उच्च शिक्षणासाठी परदेशात जाण्याचे स्वप्न पूर्ण होणार आहे. संशोधन आणि अन्वेषणात गुंतलेल्या विद्यार्थ्यांना लक्षणीय फायदा होणार आहे. गूढ विषय आणि संशोधन-आधारित कामांमध्ये आवड वाढणार आहे.
कुंभ रास
तुमच्यासाठी ऑक्टोबर महिना भाग्याशाली ठरणार आहे. ऑनलाइन व्यवसाय, व्यापार, पर्यटन आणि प्रवास, तसंच संपर्कांशी संबंधित कामांमध्ये गुंतलेल्यांना चांगल्या संधी मिळणार आहे. विरोधकांना इच्छा असूनही, त्यांना सहजपणे नुकसान पोहोचवता येणार नाही. व्यावसायिकांना नवीन काम आणि स्पर्धेत प्रगतीच्या संधी प्राप्त होणार आहे. कर्जसंबंधित बाबींमध्ये दिलासा मिळणार आहे. कोणत्याही कायदेशीर वादामध्ये अनुकूल प्रगती पाहिला मिळणार आहे. स्पर्धा परीक्षांची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना त्यांच्या मेहनतीचे चांगले फळ मिळणार आहे.
(Disclaimer - या ठिकाणी दिलेली माहिती ज्योतिष शास्त्रावर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या.)